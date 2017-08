Pubblicato il 09 agosto 2017 da redazione

CARACAS – In Primera División il Deportivo Lara ha collezionato tre pareggi in altrettante gare disputate. In questo periodo di tempo, per l’esattezza 270 minuti, i ragazzi allenati da Leo González non hanno né segnato, né subito reti. Adesso, voltata la pagina della gara pareggiata 0-0 con il Metropolitanos, i barquisimetani pensano all’esordio in Coppa Venezuela dove affronteranno in trasferta l’Atlético Guanare. Uno dei protagonisti del Lara é l’italo-venezuelano Riccardo Andreutti, che ha fatto il punto della situazione.

“Sfortunatamente, sempre sono presi in considerazione i risultati, però le sensazioni che ci hanno lasciato le gare fin qui disputate è che abbiamo la stessa solidità difensiva di prima. Adesso dobbiamo cercare di sbloccarci sotto porta, ci manca solo quello. La Coppa Venezuela sarà un’ottima occasione per trovare la vittoria e dimostrare chi siamo”.

La rivale di domani, l’Atlético Guanare, é una delle formazioni più giovani del calcio venezuelano, nata nel 2011 dotto il nome di ‘EF Seguridad Ciudadana’, poi diventata Academia de Guanare Fútbol Club ed infine con la denominazione attuale. Nella sua breve storia ha disputato 5 campionati della Tercera División e uno in Segunda División, categoria dove milita attialmente.

Nel comunicato stampa emesso dal Deportivo Lara é stato chiesto a Ricky, cosa conosceva della rivale di domani. “Quando ci sono questo tipo di gare infrasettimanali si cercano tante informazioni, perché sono avversarie che non conosci tanto. Noi dobbiamo cercare di approfittare dei nostri punti di forza per attaccare e colpire i nostri rivali nei loro punti deboli. Tra oggi e domani ultimeremo i dettagli per avere la meglio e cercare di fare gol, che é la cosa più importante. Prima di tutto per sbloccarci e poi in chiave qualificazione fuori casa i gol valgono il doppio”.

Nonastante il divario tecnico tra le due formazioni, Riccardo Andreutti non si fida e sa che i suoi compagni devono scendere in campo con la massima concentrazione. “Giocare contro squadre della Segunda División é addirittura più difficile. Non c’entra niente il fatto della motivazione di giocare contro una squadra della Primera, ma é per il tipo di calcio che loro giocano, al quale noi non siamo abituati. Quello che dobbiamo fare noi, è giocare la nostra gara e prendere le redini del gioco,. Se lo riusciamo a fare in fretta, staremo più tranquilli”.

A questa fase del torneo partecipano le 18 squadre della Primera División e 14 provenienti dagli incroci tra formazioni della Segunda e Tercera División. Per questa fase della manifestazione le squadre sono state suddivise in due fasce centro-oriente e centro-occidentale in base alla posizione geografica. Ci saranno gare d’andata e di ritorno.

“Questo tipo di calendario é eccellente, fa si che le trasferte siano più corte. Lo stadio é in ottime condizioni, ha un’ottimo manto erboso ma l’atmosfera sarà ostile. Però nelle ultime gare abbiamo pressato i nostri avversari, questo dimostra l’ottimo lavoro fatto dal prof. Covela (preparatore atletico del Lara, ndr)”.

La Coppa Venezuela é iniziata ieri con la vittoria esterna per 0-1 dello Zulia sul campo dei Titanes.

Il torneo continuerà oggi con le seguenti gare: Atlético Falcón-Carabobo (Punto Fijo alle 15:30), Estudiantes de Caracas-Metropolitanos (Caracas alle 15:00), Deportivo JBL Zulia-Trujillanos (Maracaibo alle 15:30), Lala FC-Monagas (Puerto Ordaz alle 15:00), Petroleros FC-Caracas (Puerto Ordaz alle 15:00), Margarita-Deportivo Anzoátegui (Pampatar alle 15:30), Minasoro-Mineros de Guayana (El Callao alle 15:30), Unión Local Andina-Estudiantes de Mérida (Mérida alle 15:30), Yaracuyanos-Aragua (San Felipe alle 15:30), Llaneros-Portuguesa (Guanare alle 19:00), Petare-Deportivo La Guaira (Caracas alle 19:00) e Ureña Sport Club-Deportivo Táchira (Ureña alle 19:00).

Infine il programma si completerà domani con: Pacairigua-Atlético Venezuela (Caracas alle 13:00) e Atlético Guanare-Deportivo Lara (Guanare alle 15:00).

(Fioravante De Simone)