(ANSA) - ROMA, 9 AGO - La replica di Budapest in salsa romana. All'Energy for Swim in scena al Foro Italico, a catturare l'attenzione per i tifosi azzurri è stata la sfida, ormai infinita, tra l'olimpionico dei 1500 Gregorio Paltrinieri e il campione mondiale degli 800 Gabriele Detti, stavolta nei 400 sl. Per la cronaca, la gara l'ha vinta proprio Detti, con uno stanchissimo Paltrinieri che si è dovuto accontentare del quinto posto: "La rivalità è dentro la vasca, fuori siamo amici e non è una montatura come ha detto qualcuno", ha tenuto a precisare ancora una volta il campione livornese: "Questa resta la mia distanza preferita anche se l'800 è quella che mi viene meglio". Dal canto suo, provato anche dai 400 misti a inizio serata, Paltrinieri sembra davvero alla fine di un'intensa stagione: "Basta ho finito, sono stanco. Ho fatto fatica ma sono contento, due buoni tempi. Il primo ottobre partirò per l'Australia, penso sarà una bella esperienza, non vedo l'ora di partire".

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Il Milan viene sconfitto per 2-1 nell'amichevole di Catania contro il Betis Siviglia, ultimo test prima dei playoff di Europa League e prima di Bonucci capitano. In una gara con poche emozioni ma dai tanti cartellini (ben 9) si erge protagonista il Var, utilizzato per ben due volte dall'arbitro Valeri. Al 12'annulla per fuorigioco una rete ad André Silva, al 88' concede un rigore per gli spagnoli per fallo di mano di Calhanoglu. Ad entrare nel tabellino sono Fabian Ruiz (67') con un bel tiro che spolvera l'incrocio; pareggio momentaneo su rigore di André Silva (75'); 2-1 decisivo realizzato dall'ex romanista Sanabria al 89'.

(ANSA) - JOHANNESBURG, 9 AGO - Circa 50 migranti della Somalia e dell'Etiopia sono stati "deliberatamente affogati" da un trafficante di uomini che li ha costretti a gettarsi in mare al largo delle coste dello Yemen. Lo ha riferito l'agenzia dell'Onu per le migrazioni (Oim) definendo la cosa "scioccante e inumana". Il personale della International Organization for Migration ha rinvenuto su una spiaggia della provincia di Shabwa delle sepolture improvvisate di 29 migranti. Secondo quanto riferisce l'Oim in un comunicato, il trafficante ha questa mattina costretto 120 migranti a gettarsi in mare, mentre si stavano avvicinando alle coste dello Yemen. Lo stretto braccio di mare tra il corno d'Africa e lo Yemen e da tempo una rotta di migrazione, nonostante la guerra che da anni imperversa nello Yemen. Nel comunicato, l'Oim precisa che il suo personale ha soccorso 27 sopravvissuti, che si sono fermati sulla spiaggia, mentre altri se ne sono andati. E allo stesso tempo aggiunge che ci sono almeno 22 dispersi.

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - La Juventus affida a Paulo Dybala il numero 10. Sarà l'attaccante argentino a indossare la prestigiosa maglia, rimasta senza padrone dopo l'addio un anno fa di Paul Pogba. Il matrimonio con la numero 10, proposta dalla stessa Juve al giocatore, conferma l'intenzione del club di puntare forte sul giocatore, sempre più al centro del progetto bianconero a dispetto delle voci di mercato.

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Ennesima strage di mafia sul Gargano, in Puglia.17 morti dall'inizio dell'anno. E il governo che fa? Niente. Esercito per le strade del Gargano, confische e controlli, pugno di ferro. O lo Stato è complice?" Così Matteo Salvini, segretario della Lega su Facebook.

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - L'atleta del Botswana Isaac Makwala si è qualificato per la semifinali dei 200 metri ai Mondiali di atletica di Londra, in programma stasera, correndo contro se stesso, unico in pista, sulla corsia numero 7 nel tempo di 20''20. Solo nel pomeriggio, infatti, la Iaaf lo aveva autorizzato a correre dopo che era scaduto il periodo di quarantena che gli era stato imposto a causa del virus intestinale che lo aveva colpito. La quarantena scadeva alle 14 di oggi e solo dopo gli esami medici a cui è stato sottoposto Makwala è stato ritenuto idoneo a competere. Per qualificarsi, doveva correre in almeno 20''53. Missione compiuta.

(ANSA) - TRIESTE, 9 AGO - Il Tribunale del Riesame di Trieste ha parzialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare che, su ordine del gip del capoluogo giuliano, lo scorso 27 luglio ha portato in carcere un cittadino afghano e due pakistani, profughi ospitati in strutture del capoluogo giuliano, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni, ospite di una struttura residenziale cittadina. Uno dei tre è stato scarcerato, mentre gli altri due restano in carcere anche se con motivazioni fra loro diverse.