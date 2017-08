Ultima ora

10:37Incendi: Montpellier, in fumo 500 ettari, 400 evacuati

(ANSA) - PARIGI, 10 AGO - Circa 500 ettari di terreno andati in fumo e 400 persone evacuate: questo il bilancio dell'incendio scoppiato ieri nei pressi di Saint-Pons-de-Mauchiens, nel dipartimento francese dell'Hérault, vicino Montpellier. Questa mattina i pompieri hanno annunciato che le fiamme sono ormai sotto controllo ma l'allerta resta massima, anche per il vento atteso in giornata.

10:34Su Rai Sport+Hd torna “Speciale Vela A Vela 20 anni”

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Dall' America's Cup, passando per l'avventura in Nuova Zelanda di Luna Rossa e di Mascalzone Latino, fino alla prestazione straordinaria di Alinghi di Ernesto Bertarelli. Emozioni e passione pura per velisti e non in onda su Raisport +HD con la terza puntata dello "Speciale Vela A Vela 20 anni", curato e condotto da Giulio Guazzini con il montaggio fi Roberto Toti. Prevista anche una carrellata di immagini e interviste che hanno fatto la storia della Coppa sino all' edizione di San Francisco disputata con i giganteschi catamarani AC72. La vittoria dal sapore romanzesco di Oracle, il defender americano, che diventa protagonista, in finale, di una rimonta senza precedenti che lo porterà alla vittoria della 34 ma edizione. Lo "Speciale Vela a Vela 20 anni" va in onda tutti i mercoledì su RaiSport + HD fino al 27 settembre, durante la pausa estiva del programma "L'Uomo e il Mare" che, invece, riaprirà la nuova serie mercoledì 4 ottobre.

10:18Calcio: Under 19, buona la prima per Nicolato

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Un esordio più che positivo per Paolo Nicolato che a Zara, nel suo primo match contro la Croazia, riesce spuntarla contro un avversario sempre ostico per gli azzurrini. Finisce 2-0 con una rete di Zaniolo al 30' del primo tempo, vantaggio raddoppiato al 77' grazie a una rete del fantasista dell'Empoli Marco Olivieri. Una prestazione che non ha avuto flessioni: i ragazzi di Nicolato hanno sempre tenuto in mano il boccino del gioco, salvo al 43' della prima frazione di gioco, scampare il pareggio avversario per un rigore fallito dai croati. "I ragazzi sono stati bravi - dichiara a fine partita il tecnico azzurro - ma abbiamo tutte qualità per migliore rapidamente. I primi 10' eravamo in difficoltà: la condizione fisica non è stata brillante, dato che tutti i giocatori erano appesantiti dalla preparazione estiva. Ma complessivamente abbiamo proposto un buon gioco e avuto molte occasioni che dovremo imparare a sfruttare meglio".

10:17Golf: Us Womens Amateur, Carta supera primo turno match play

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Virginia Elena Carta ha battuto con un secco 4/3 la francese Pauline Roussin-Bouchard e ha avuto accesso al secondo turno di match play nell'US Womens Amateur, major femminile per dilettanti che si sta disputando sul tracciato del San Diego Golf Club (par 72), a Chula Vista in California. Prossima avversaria la giapponese Karen Miyamoto. Dopo un inizio molto equilibrato l'azzurra, seguita in campo dall'allenatore Roberto Zappa, si è portata in vantaggio alla sesta buca poi ha chiuso il match conquistando tre buche consecutive dalla decima alla 12ª. Sul 4 up la francese ha provato a rientrare in gara, ma alla 15ª ha dovuto alzare bandiera bianca. Nessuna delle due concorrenti ha realizzato birdie e hanno vinto le buche (cinque l'italiana, una la transalpina) con dei par. La francese Shannon Aubert, vincitrice della qualificazione su 36 buche medal, ha superato agevolmente la californiana Samantha Hutchison (6/4) e nel prossimo match se la vedrà con la connazionale Agathe Laisne campionessa d'Europa

10:15Tennis: Montreal, Federer e Nadal avanti tutta

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Hanno messo subito le cose in chiaro i due protagonisti più attesi della "Rogers Cup", torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.662.300 dollari in corso sul cemento di Montreal, in Canada. Nessun problema per Roger Federer, numero 3 Atp e secondo favorito del seeding, che ha battuto per 6-2 6-1, in appena 53 minuti di partita, il canadese Peter Polansky, numero 116 del ranking mondiale, che è riuscito solo a fare un game di più e a restare in campo un paio di minuti di più rispetto all'unico precedente, disputato al secondo turno di Toronto nel 2014. Prossimo avversario per King Roger - che martedì ha compiuto 36 anni - il vincente di Ferrer-Sock. Nella notte italiana è cominciato anche l'assalto al trono mondiale di Rafa Nadal, numero due Atp e primo favorito del seeding. In quello che poteva essere per lui un esordio piuttosto complicato contro Borna Coric, lo spagnolo ha sfoderato una prestazione maiuscola chiudendo per 6-1 6-2 dopo un'ora ed 11 minuti.

10:13Tennis: Montreal, Lorenzi sconfitto dall’australiano Kyrgios

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Paolo Lorenzi è stato eliminato al secondo turno della "Rogers Cup", torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.662.300 dollari in corso sul cemento di Montreal, in Canada. Il 35enne senese, numero 38 Atp, ha ceduto per 6-2 6-3, in un'ora e due minuti di gioco, all'australiano Nick Kyrgios, numero 24 Atp e 16esima testa di serie: non ci sono precedenti tra i due giocatori.

09:44Corea Nord: Seul, risoluta reazione a ogni attacco

(ANSA) - PECHINO, 10 AGO - La Corea del Sud promette "forte e risoluta reazione" agli attacchi del Nord insieme agli alleati, Usa in testa: il colonnello Roh Jae-cheon, portavoce del Comando di stato maggiore congiunto, ha assicurato che, grazie al solido combinato militare Washington-Seul, "siamo assolutamente pronti a reagire con decisione a ogni provocazione del Nord". Leggendo una nota in risposta al piano d'attacco a Guam, Roh ha detto che la minaccia di Pyongyang è "una sfida seria", anche se non sono state rilevate attività militari inconsuete al Nord.