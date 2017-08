Ultima ora

13:43Filippine:scontri tra soldati e militanti Abu Sayyaf,7 morti

(ANSA) - BANGKOK, 10 AGO - Sette persone, di cui due soldati e cinque militanti, sono morte questa mattina nel sud delle Filippine in uno scontro a fuoco tra militari e membri dell'organizzazione terroristica islamica Abu Sayyaf - affiliata all'Isis - durante un tentativo dell'esercito di liberare 23 ostaggi sequestrati dal gruppo. Lo ha annunciato un portavoce provinciale dell'esercito. La battaglia, avvenuta all'alba nel sud della provincia di Sulu dove Abu Sayyaf ha la sua roccaforte, è scoppiata poche ore prima di un ultimatum del gruppo terroristico, che minacciava di decapitare quattro ostaggi se non avesse ricevuto un riscatto di 3 milioni di pesos (50mila euro). Al momento si ignora la sorte degli ostaggi. Il mese scorso, l'esercito ha recuperato i corpi decapitati di due marinai vietnamiti che erano stati rapiti da Abu Sayyaf l'anno scorso. Manila ha escluso la possibilità di trattative con il gruppo, che da anni usa i sequestri di persona come una fonte di finanziamento per le sue attività.

13:42Kenya: ancora violenze a Nairobi nel dopo-voto

(ANSA) - NAIROBI, 10 AGO - Ancora violenze a Nairobi dopo il voto delle presidenziali di martedì, mentre nel resto del Paese sembra essere tornata la calma: secondo la testimonianza di un fotografo dell'agenzia di stampa Associated Press, la polizia ha aperto il fuoco contro un gruppo di dimostranti a Kawangare, un quartiere povero della capitale: un uomo e' stato colpito dai proiettili, sostengono gli stessi dimostranti che lo hanno soccorso. Ieri la polizia ha aperto il fuoco nel sud del paese contro manifestanti che contestavano i risultati elettorali, uccidendo una persona. Amnesty International ha chiesto oggi alla polizia di non usare la forza quando non necessaria nel controllo delle proteste. "La polizia non ricorra alla forza o alle armi da fuoco per interrompere proteste pacifiche. Tale ricorso dovrebbe essere limitato a circostanze estreme e, anche in quei casi, l'uso dovrebbe essere finalizzato a prevenire perdite di vite umane", ha detto Muthoni Wanyeki, responsabile di Amnesty.

13:35Calcio: Barcellona blocca transfer Neymar in attesa 222 mln

(ANSA) - MADRID, 10 AGO - Il Barcellona non darà il via libera per la certificazione del transfer di Neymar al Psg fino a quando non saranno effettivamente arrivati i 222 milioni pagati con un assegno per la clausola rescissoria del giocatore brasiliano, hanno indicato fonti del club alla stampa spagnola. Rappresentanti del giocatore hanno depositato l'assegno la settimana scorsa nella sede del Barca. Ma la somma non è ancora stata effettivamente trasferita sul conto della società catalana. Fino a quando non avrà i 222 milioni in cassa, il Barcellona non darà il proprio ok alla federcalcio spagnolo Rfef perchè invii a quella francese il transfer per Neymar, necessario perchè il brasiliano possa iniziare a giocare con il Psg.

13:18Mondogol:clou Supercoppa Barcellona-Real, Premier al via

(ANSA) - ROMA 10 AGO - Dopo la Francia (e prima di Spagna, Germania e Italia) e' ai nastri di partenza l'Inghilterra col Chelsea campione e Antonio Conte che invoca rinforzi ma li ottiene a singhiozzo anche per il dispendioso divorzio che deve affrontare Abramovich. Ma il piatto più ghiotto del fine settimana e' l'andata della Supercoppa spagnola al Nou Camp col Barca, senza il 'traditore' Neymar, che affronta il Real di Zidane che continua a vincere. Dopo Liga e Champions non e' sfuggita a Zidane neanche la Supercoppa europea a spese di un Manchester United modesto. Nell'antipasto di Miami i blaugrana hanno superato i rivali 3-2, nell'ultima apparizione di Neymar. L'andata e' in programma domenica alle 22, il ritorno al Bernebeu il 16 agosto alle 23. Secondo turno in Ligue1 con impegni facili per Psg e Monaco.

13:13Calcio:Psg,debutto Neymar potrebbe essere rimandato di nuovo

(ANSA-AP) - PARIGI, 10 AGO - Il debutto di Neymar nel campionato francese potrebbe essere ritardata di nuovo a causa del mancato arrivo del transfer dalla Spagna. Dopo aver dovuto rinunciare a far esordire l'asso brasiliano in casa al Parco dei Principi contro l'Amiens, il Psg rischia seriamente di dover fare a meno dell'acquisto più caro della storia del calcio (con 222 milioni di euro pagati ai blaugrana) anche in occasione della seconda partita di Ligue1, in programma il prossimo 13 agosto contro il Guingamp. La federcalcio spagnola non ha ancora inviato a quella francese il certificato di trasferimento necessario per poter concedere l'autorizzazione al brasiliano a scendere in campo con la sua nuova maglia. Il tutto perchè il Barcellona non avrebbe ancora inviato tutti i documenti necessari per il transfer comprese le informazioni relative all'ammontare dell'effettiva somma pagata per l'acquisto di Neymar.

13:03Migranti:700 tentano nuovo assalto muro Ceuta,respinti

(ANSA) - MADRID, 10 AGO - Circa 700 migranti subsahariani hanno tentato anche questa mattina senza successo un assalto in massa al 'muro' che separa l'enclave spagnola di Ceuta dal territorio marocchino. I migranti sono stati bloccati dalla polizia marocchina prima di arrivare alla doppia alta recinzione metallica che separa Ceuta dal Marocco. Un primo tentativo di circa mille persone era stato respinto martedì dalle polizie dei due paesi.

13:00Fukushima: bomba periodo bellico a 1 km da centrale

(ANSA) - PECHINO, 10 AGO - Una bomba, verosimilmente un residuato della Seconda guerra mondiale, è stata rinvenuta in un cantiere vicino alla disastrata centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi devastata dal potente sisma/tsunami dell'11 marzo 2011. L'operatore dell'impianto Tepco ha detto che il ritrovamento è avvenuto questa mattina durante gli scavi in corso in un'area di parcheggio a circa un chilometro dalla centrale, a una distanza sufficiente da non compromettere i lavori di decommissionamento. L'oggetto arrugginito ritrovato è alto circa 85 centimetri e largo 15: un'unità di artificieri ed esperti militari è attesa sul sito. Tepco ha ricordato che l'area ospitava un aeroporto durante la guerra diventando un target delle truppe americane.