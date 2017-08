Ultima ora

16:27Calcio: Brescia a Cellino, perfezionato l’accordo

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - E' ufficiale, Massimo Cellino è il nuovo proprietario del Brescia. Ne dà notizia il club con un comunicato sul proprio sito in cui si spiega che "in data odierna si è perfezionato l'accordo. Il dott. Massimo Cellino sarà quindi operativo nella conduzione della Società affiancando l'attuale organo amministrativo, proseguendo nel programma di rilancio della Società". Rinaldo Sagramola è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato.

16:25Sicilia: Mdp e Si, da Pd-Ap vecchio sistema potere

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - "Non possiamo in questo contesto non vedere come l'accordo politico tra il Pd e Alfano sostituisca al modello Palermo - fondato sulla centralità di un civismo politico, democratico e di cambiamento radicale - una alchimia politica siciliana che ripropone ancora una volta il sistema di potere che ha caratterizzato l'esperienza del governo Crocetta". Lo dicono gli esponenti di Mdp e Sinistra italiana, Angelo Capodicasa, Mariella Maggio, Pippo Zappulla, Luca Casarini e Bianca Guzzetta.

16:21Calcio: B Italia, 2-0 a Nazionale Universitaria

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Vittoria per 2 a 0 della B Italia contro la Nazionale Universitaria. I gol al 18' del primo tempo di Valzania - centrocampista classe 1996 del Pescara - con un tiro da 25 metri, e di Soleri - attaccante dello Spezia annata '97 - che dopo aver saltato il portiere avversario ha appoggiato di piatto in rete al 27' del secondo tempo. L'amichevole di questa mattina ha chiuso lo stage di due giorni della B Italia al Villa Park Mancini di Roma, dove si sono dati appuntamento 18 ragazzi delle annate '96, '97 e '98 delle 22 società della Serie B. Nell'amichevole sono scesi in campo tutti i convocati.

16:12Calcio: Juventus, Szczesny torna in gruppo

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - Torna in gruppo Wojciech Szczesny, il portiere della Juventus infortunatosi durante la tournee americana, e si candida a far parte della squadra che domenica sera giocherà la Supercoppa Italiana. La distorsione alla caviglia sinistra è ormai soltanto un ricordo per il numero uno polacco, che da ex giallorosso spera di rivivere contro la Lazio l'emozione del suo personale derby. Il numero uno, scelto per affiancare capitan Buffon in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione, si è regolarmente allenato.

16:09Calcio: Borussia Dortmund, Dembelè non si allena

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Dembelè oggi non si è allenato, e non sappiamo dove si trova in questo momento. Abbiamo provato a localizzarlo, ma non ci siamo riusciti". A dirlo in conferenza stampa è stato l'allenatore del Borussia Dortmund, Peter Bosz, anche lui stupito dal comportamento del ragazzo francese che sarebbe uno dei due obiettivi di mercato (l'altro è il brasiliano Philippe Coutinho del Liverpool) del Barcellona dopo il trasferimento di Neymar al Paris SG. Media spagnoli e tedeschi ipotizzano che sia il tentativo del ventenne francese di forzare la mano al suo attuale club, che non lo vuole cedere. Nelle foto di gruppo scattate ieri, Dembelè appariva stranamente serio, e si fa anche notare che ha cancellato ogni riferimento al Borussia da alcuni suoi profili sui social. Intanto si scrive che il Barcellona ha già fatto una prima offerta al Borussia Dortmund, arrivando a 130 milioni di euro. Ma per ora la situazione appare confusa, e il ragazzo "è sparito", come ha detto Bosz.

16:02Calcio: omofobia, deferita la Polisportiva Bruinese

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - La Polisportiva Bruinese è stata deferita per insulti omofobi alle calciatrici del Torino. La decisione è stata presa dal Procuratore federale interregionale che, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Figc-Lnd la società piemontese a titolo di responsabilità concorrente e oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, anch'essi deferiti. Il deferimento è riferito a "presunti comportamenti omofobi e discriminatori messi in atto da giocatori, dirigenti e tifoseria della Società AD Polisportiva Bruinese nei confronti di calciatrici della Società Torino FC in occasione della gara Torino CF - Polisportiva Bruinese (maschile), Categoria Giovanissimi, del 13.04.2017".

15:50Roma: Di Maio, Raggi? Risultati visibili dal secondo anno

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Raggi? "I risultati del suo operato si inizieranno a percepire dal secondo anno di mandato". Lo afferma, in un'intervista a Vanity Fair, il vice presidente della Camera M5S Luigi Di Maio secondo il quale alla sindaca di Roma non servono i suoi consigli: "Quello che posso dirle è di andare avanti, con determinazione". Sulle personalità politiche a cui si ispira Di Maio sottolinea: "Non sono di oggi. Il mio modello è Sandro Pertini, è stato un presidente che diceva le cose come stavano. Nella sua storia ci sono tanti momenti in cui ha dimostrato che la coerenza è la cosa più importante". In un passaggio Di Maio torna pure su alcune gaffe di cui è stato protagonista. "Spesso ci rido su, altre volte me ne rammarico perché riconosco la responsabilità che ho sulle spalle. Non è semplice essere un bersaglio mobile", spiega e ricorda, ad esempio la gaffe sul congiuntivo nel tweet più volte modificato.