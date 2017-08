Ultima ora

18:56Calcio: Milan, domani esami strumentali per Biglia

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Domani Lucas Biglia sarà sottoposto domani agli esami strumentali per valutare l'entità del risentimento muscolare al flessore patito nell'allenamento di martedì. Per questo infortunio il centrocampista del Milan non ha potuto partecipare alla trasferta di Catania e giocare in amichevole contro il Betis Siviglia. Gli esami riveleranno se si tratta di stiramento o di un problema di minore entità. L'argentino dovrebbe saltare almeno la gara di andata del playoff di Europa League contro lo Shkendija. La squadra tornerà ad allenarsi sabato dopo aver goduto di due giorni di riposo.

18:54Maltempo: uomo disperso ad Albarella, nel Rodigino

(ANSA) - ROVIGO, 10 AGO - Una persona viene data per dispersa ad Albarella a causa della tromba d'aria sulla costa della provincia di Rovigo. Secondo l'Ulss 5, si tratterebbe di un uomo che testimoni avrebbero visto camminare sul molo e sparire all' improvviso, inghiottito da una ondata. Alle ricerche collaborano i vigili del fuoco. La tromba d'aria ha abbattuto linee telefoniche, divelto pali elettrici, spostato e fatto volare alberi e automobili.

18:47MotoGp: Marquez, serve il miglior assetto

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "L'anno scorso qui ho faticato, la moto mancava di accelerazione e la gomma posteriore è decaduta parecchio. Vediamo come va stavolta. L'importante è fare i passi giusti per trovare il miglior assetto, anche guardando al meteo, su una pista molto speciale come questa". Il leader del Mondiale MotoGp Marc Marquez, reduce dalla vittoria a Brno, è prudente ma anche fiducioso in vista del Gp d'Austria, 11/a tappa del campionato che si corre domenica. Nel 2016, prima gara su questa pista, lo spagnolo della Honda restò fuori dal podio. "L'assetto di base sembra funzionare bene - ha proseguito, riferito alla sua moto - e nei test di lunedì abbiano provato alcune migliorie che qui, dove ci sono accelerazioni e frenate forti, possono servire".

18:43Montagna: no a Ong per gara di corsa su Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Il sindaco di Saint-Gervais (Francia), Jean-Marc Peillex, ha negato l'autorizzazione per organizzare una gara di ultra-trail sul Monte Bianco. La richiesta, scrive in un comunicato stampa il primo cittadino, è pervenuta "dalla società Saevents, sotto la copertura dell'organizzazione di un'operazione umanitaria per Alima", una Ong che si propone di offrire aiuto sanitario in Africa. La richiesta riguardava la "sorveglianza e l'assistenza da parte delle guide, in particolare per l'attraversamento del couloir del Gouter", ma anche il "tracking gps delle squadre, un posto di stoccaggio ai piedi della salita e l'assistenza medica a 4.200 metri di quota". Un progetto "inammissibile", sottolinea Peillex, perché "il Monte Bianco non è una terra da sfruttare o un bancomat, è semplicemente una vetta da raggiungere con umiltà, rispetto". Inoltre "le tasse dei francesi non sono fatte per pagare un servizio pubblico e dei mezzi elitrasportati a degli incoscienti". Infine, sottolinea il sindaco, in un momento in cui si discute della candidatura del Monte Bianco a patrimonio mondiale dell'Unesco, "è urgente che prima siano stabilite le regole di rispetto di questo sito e di coloro che vi operano per il soccorso ma anche sanzioni per i trasgressori". In questo senso, sabato scorso, una famiglia ungherese di cinque persone è stata fermata al rifugio del Gouter perché era intenzionata a portare in cima al Monte Bianco due gemelli di nove anni. (ANSA).

18:42Sicilia: Cancelleri, se M5s a governo tassa per chi inquina

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Le rinnovabili sono la sfida del futuro e la Sicilia deve raccogliere questa sfida. In questo momento in Sicilia stiamo producendo energia attraverso l'olio esausto, le centrali di turbogas e abbiamo tre impianti di petrolchimica, quello di Gela, di Augusta e di Milazzo, che stanno inquinando e continuano a inquinare. Noi non possiamo rimanere a guardare e se andremo al governo di questa regione faremo una tassazione su chi inquina la nostra terra: la chiameremo "la buona tassa". Questo perché dovrà finanziare impianti di energia rinnovabile". Lo scrive in un post sul blog di Beppe Grillo il candidato M5S alla presidenza della Sicilia Giancarlo Cancelleri. "Quel fondo lo utilizzeremo per mettere impianti fotovoltaici sui tetti delle persone meno abbienti (reddito energetico). Per dare loro la possibilità di non pagare più la bolletta energetica e a noi di respirare finalmente un'aria più pulita. E' arrivato il momento di raccogliere la sfida delle rinnovabili e saremo all'altezza", conclude.

18:35Cuba: governo nega attacchi contro diplomatici Usa

(ANSA) - L'AVANA, 10 AGO - Il ministero degli Esteri cubano ha diffuso oggi un comunicato nel quale assicura che le autorità dell'isola "adempiono con rigore e serietà" alle regole che assicurano la "protezione dell'integrità" del personale dell'ambasciata degli Stati Uniti all'Avana e nega qualsiasi attacco contro i diplomatici Usa. La precisazione, si legge nella nota, si è resa necessario dopo le notizie su "presunti incidenti che avrebbero causato disturbi ad alcuni funzionari diplomatici, e alle loro famiglie", che sarebbero avvenuti nel febbraio scorso ed hanno portato Washington a decidere l'espulsione di due diplomatici cubani negli Usa a maggio. Il governo cubano, sottolinea il comunicato, "ha preso molto sul serio questa questione" ed ha agito con "celerità e professionalità", svolgendo una inchiesta "prioritaria, urgente ed esaustiva" sul caso, tra l'altro perché considera "ingiustificata e senza fondamento" l'espulsione dei suoi diplomatici accreditati a Washington.

18:34Atac: Della Vedova, bene radicali, riformare concorrenza

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Complimenti ai Radicali Italiani per successo raccolta firme referendum su Atac: riformare concorrenza trasporti, per Roma e per un'Italia Europea. #ForzaEuropa!". Lo scrive su Twitter il senatore e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, promotore di Forza Europa.