23:19Trump, Corea Nord stia attenta o sarà nei guai

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - "La Corea del Nord deve stare attenta, o sara' nei guai come pochi Paesi sono mai stati prima": cosi' il presidente americano Donald Trump rinnova il suo monito a Pyongyang. Il monito di scatenare "fuoco e furia" contro la Corea del Nord "forse non e' stato abbastanza duro": cosi Trump replica alle polemiche per le sue dichiarazioni che per molti hanno innescato un'escalation nella crisi tra Corea del Nord e Usa. "Vedremo...": cosi' Trump ha risposto a chi gli chiedeva se fosse sul tavolo l'ipotesi di un "bombardamento preventivo" sul territorio della Corea del Nord.

22:20Atletica: Mondiali, Trost eliminata nell’alto

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Altra delusione azzurra nella settima giornata dei Mondiali di atletica leggera di Londra. Alessia Trost è stata eliminata nelle qualificazioni della prova di salto in alto. Superato al terzo tentativo la misura di 1,89, l'atleta friulana è stata poi incapace di superare quella di 1.92. Prima di lei era uscita, con la misura di 1.80, Erika Furlani. Male anche l'ottocentista Yusneysi Santiusti, settima nella sua batteria e 32/a assoluta, con il tempo di 2.02.75.

21:12Calcio: Champions, vietata trasferta Napoli a tifosi Nizza

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Il divieto potrebbe essere formalizzato già domani dal Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ma il Nizza sul proprio sito ufficiale ha già anticipato ai propri tifosi quello che è l'orientamento delle autorità italiane. E dunque niente trasferta per i tifosi francesi in occasione del match di andata dei playoff di Champions League Napoli-Nizza in programma mercoledì 16 agosto. "Le autorità italiane - si legge sul sito della squadra nizzarda - hanno informato oggi il Nizza che la vendita dei biglietti per la partita di Napoli è stata vietata a tutti i residenti in Francia per motivi di sicurezza. I tifosi del Nizza quindi purtroppo non potranno sostenere la loro squadra al San Paolo nella gara di andata della Champions League". "Per quanto concerne il ritorno a Nizza - si conclude la nota del club transalpino - le autorità francesi valuteranno nelle prossime ore la possibilità di vietare la trasferta ai tifosi napoletani".

21:11Maltempo:vigili fuoco,non c’è certezza su disperso Albarella

(ANSA) - VENEZIA, 10 AGO - "Per il momento non abbiamo notizie certe di un disperso ad Albarella": lo ha detto all'ANSA l'ing. Paolo Maurizi, responsabile della colonna mobile regionale dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto-Adige, in relazione alle ricerche di un uomo che secondo alcuni testimoni sarebbe stato inghiottito da un'onda durante la tromba d'aria che ha investito il litorale veneto nel pomeriggio. A dare per prima la notizia era stata l'Ulss 5 che stasera ha precisato che nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata sino ad ora.

20:42Calcio: Nicola, per salvezza servono 40 punti

(ANSA) - CROTONE, 10 AGO - "Reset è la parola giusta. Dobbiamo mettere da parte la passata stagione. Sappiamo quanto valiamo. Per la salvezza le difficoltà sono aumentate. Dobbiamo pensare che l'obiettivo da raggiungere è quello dei 40 punti". Lo ha detto l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, incontrando i giornalisti in vista della gara di sabato in Coppa Italia in casa col Piacenza. Riferendosi alla partita con gli emiliani, Nicola ha detto che il Crotone "giocherà assolutamente per passare il turno. Ci sono 18-19 calciatori che sono pronti perché hanno fatto un ottimo lavoro in ritiro. E poi c'é qualcuno che ancora deve completare il lavoro. Vorrei vedere in campo, comunque, la giusta mentalità già subito. Mi piacerebbe passare il turno per poter far giocare di più la squadra e mettere in forma i ragazzi. Il Piacenza ha vinto due volte in Coppa Italia. È una squadra rognosa e questo ci obbligherà a trovare subito ritmo e mentalità".

20:29Gb: busta con sostanza chimica, tre feriti a Londra

(ANSA) - LONDRA, 10 AGO - Tre feriti lievi a Londra dopo che è stata consegnata una busta contenente una "non identificata sostanza chimica" in un ristorante di Borough Market. Ne dà notizia la Met Police, secondo cui il fatto "al momento" non sembra essere legato ad un atto di terrorismo. L'area è stata comunque fatta evacuare e sono al lavoro i pompieri con l'equipaggiamento protettivo contro le sostanze tossiche e la polizia.

20:25Visite private in nero in ospedale, nei guai cardiologo

(ANSA) - CREMA, 10 AGO - Per 11 anni ha visitato privatamente i pazienti usando locali e macchinari dell'ospedale, ha incassato compensi in nero e violato il contratto che prevedeva un regime di esclusività. Per questo la Gdf, coordinata dal pm di Cremona Lorenzo Puccetti, ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente fino a circa 180 mila euro nei confronti di un cardiologo dell'Ospedale Maggiore di Crema, indagato per peculato e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Le indagini, in base alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni di oltre 120 pazienti, hanno accertato come il medico, pur percependo le indennità accessorie (circa 1.000 euro mensili) legate al contratto di lavoro in regime intramoenia con l'azienda ospedaliera, abbia effettuato tra il 2005 ed il 2016 visite private in nero con tariffe tra gli 80 ed i 100 euro, aggirando anche le regole di accreditamento. Il professionista, al quale è stato notificato l'avviso di chiusura del'inchiesta, verrà segnalato alla Corte dei Conti.