00:35Calcio: amichevoli, Siviglia-Roma 2-1

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - A dieci giorni dal campionato la Roma esce sconfitta per 2-1 a Siviglia in occasione del 'Trofeo Puerta'. Per un'ora abbondante, Di Francesco testa lo stato di forma della propria squadra lasciando in campo quella che allo stato attuale è la formazione 'titolare'. Il 4-3-3 giallorosso non regala particolari emozioni nel primo tempo e fa registrare solo una punizione pericolosa di Kolarov e un'occasione sciupata da Perotti. I primi cambi arrivano al 20' st con Fazio, Pellegrini e Under inseriti per Moreno, Strootman e Defrel. A trovare il vantaggio è però il Siviglia grazie a un assist di Nolito per Escudero. La Roma cambia regista, passando da De Rossi a Gonalons, senza però trovare il pari. È anzi ancora il Siviglia a trovare la via della rete proprio allo scadere col raddoppio siglato da Nolito. In pieno recupero, gol di Dzeko con un destro a giro.

23:42Calcio: amichevoli, Pistoiese-Fiorentina 0-3

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - La Fiorentina ha battuto 3-0 la Pistoiese in un'amichevole disputata a Pistoia. A segno nel primo tempo uno dei neo acquisti, Eysseric, su rigore conquistato da Babacar, nella ripresa raddoppio dello stesso centravanti senegalese sempre dal dischetto dopo un contatto in area subito da Chiesa. Il quale, poco prima, si era reso protagonista di un gesto sportivo facendo annullare all'arbitro un rigore che gli aveva assegnato, dicendo che non era stato toccato dall'avversario ma era semplicemente scivolato. Nel secondo tempo, dove nel finale ha centrato il tris Rebic, ha debuttato anche l'ultimo arrivato, Marco Benassi. La Fiorentina intanto ha trovato l'accordo con il Psg per il prestito di Jesè, manca però ancora quello col giocatore. Per l'attacco infine è sempre gettonato Simeone ma prima va sbloccata la situazione di Kalinic.

23:40Calcio: amichevoli, Napoli-Espanyol 2-0

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Il Napoli ha battuto l'Espanyol (2-0) in un'amichevole disputata al San Paolo. I gol sono stati segnati da Mertens su punizione, al 36' del primo tempo e da Albiol con un colpo di testa, su azione da calcio d'angolo, al 10' della ripresa.

23:38Atletica: Mondiali, turco Guliyev vince l’oro nei 200

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Assente Usain Bolt, è il turco Ramil Guliyev a portare a casa, assolutamente a sorpresa, la medaglia d'oro nei 200 metri maschili. L'atleta di origine azerbaigiana, ha vinto col tempo di 20.09, negando l'attesa doppietta 400-200 al sudafricano Wayde Van Niekerk, comunque secondo in 20.11. Il presunto erede della stella giamaicana ha preceduto di un solo millesimo di secondo l'atleta di Trinidad e Tobago Jereem Richards. Sesto posto, con 20.44, per l'altro favorito della vigilia, Isaac Makwala, del Botswana.

23:19Trump, Corea Nord stia attenta o sarà nei guai

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - "La Corea del Nord deve stare attenta, o sara' nei guai come pochi Paesi sono mai stati prima": cosi' il presidente americano Donald Trump rinnova il suo monito a Pyongyang. Il monito di scatenare "fuoco e furia" contro la Corea del Nord "forse non e' stato abbastanza duro": cosi Trump replica alle polemiche per le sue dichiarazioni che per molti hanno innescato un'escalation nella crisi tra Corea del Nord e Usa. "Vedremo...": cosi' Trump ha risposto a chi gli chiedeva se fosse sul tavolo l'ipotesi di un "bombardamento preventivo" sul territorio della Corea del Nord.

22:20Atletica: Mondiali, Trost eliminata nell’alto

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Altra delusione azzurra nella settima giornata dei Mondiali di atletica leggera di Londra. Alessia Trost è stata eliminata nelle qualificazioni della prova di salto in alto. Superato al terzo tentativo la misura di 1,89, l'atleta friulana è stata poi incapace di superare quella di 1.92. Prima di lei era uscita, con la misura di 1.80, Erika Furlani. Male anche l'ottocentista Yusneysi Santiusti, settima nella sua batteria e 32/a assoluta, con il tempo di 2.02.75.

21:12Calcio: Champions, vietata trasferta Napoli a tifosi Nizza

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Il divieto potrebbe essere formalizzato già domani dal Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ma il Nizza sul proprio sito ufficiale ha già anticipato ai propri tifosi quello che è l'orientamento delle autorità italiane. E dunque niente trasferta per i tifosi francesi in occasione del match di andata dei playoff di Champions League Napoli-Nizza in programma mercoledì 16 agosto. "Le autorità italiane - si legge sul sito della squadra nizzarda - hanno informato oggi il Nizza che la vendita dei biglietti per la partita di Napoli è stata vietata a tutti i residenti in Francia per motivi di sicurezza. I tifosi del Nizza quindi purtroppo non potranno sostenere la loro squadra al San Paolo nella gara di andata della Champions League". "Per quanto concerne il ritorno a Nizza - si conclude la nota del club transalpino - le autorità francesi valuteranno nelle prossime ore la possibilità di vietare la trasferta ai tifosi napoletani".