Ultima ora

08:30Pompiere appiccava incendi e poi li spegneva

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un vigile del fuoco in cerca di adrenalina appiccava egli stesso degli incendi per poi dare l'allarme e intervenire con i compagni per spegnerlo. L'uomo è stato filmato e denunciato dai carabinieri di Pavia, insospettiti per una serie di incendi circoscritti in una stessa zona. Si tratta di un volontario di 28 anni, che si è dimesso dal suo incarico. Ai militari ha detto che in Lomellina si verificavano pochi incendi e lui desiderava emulare gli interventi di una nota serie TV sui Vdf americani che seguiva con passione.

06:53Operazione “città sicure”, operazione ps in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Migliaia di agenti impegnati in tutta Italia, con controlli, posti di blocco, 50 arresti e 128 persone denunciate per vari reati: è il bilancio dell'operazione "Città sicure" della polizia, che si è sviluppata in tre giornate (da lunedì 7 a mercoledì 9 agosto) in 13 città su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, Torino, Padova, Brescia, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania e Palermo. Operazione che ha visto il concorso, delle Squadre Mobili e delle Volanti delle 13 Questure interessate, il massiccio supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, nonché della Polizia Scientifica per la rilevazione di impronte digitali eo biologiche. L'operazione ad "alto impatto" è stata coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, per contrastare in particolare i furti in casa. In totale sono stati impiegati 1.695 equipaggi, pari a 3.658 poliziotti, sono stati effettuati 1.294 posti di controllo, verificate 12.787 persone.

03:44Corea Nord: Mattis, si lavora a soluzione diplomatica

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - L'amministrazione Trump è al lavoro con i suoi alleati per trovare una soluzione diplomatica alla crisi con la Corea del Nord: lo ha detto il numero uno del Pentagono, l'ex generale James Mattis.

03:18Venezuela: Maudro, Costituente durerà due anni

(ANSA) - CARACAS, 11 AGO - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha detto oggi che l'Assemblea Costituente promossa dal suo governo continuerà a lavorare "per due anni, fino all'agosto del 2019". Maduro ha detto anche che la Comunità degli stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) deve convocare un vertice di emergenza di capi di Stato della regione per "restituirci il rispetto che ci è dovuto". In un lungo discorso davanti all'Assamblea Costituente, Maduro ha detto che vuole "vedere faccia a faccia" i presidenti di Colombia, Juan Manuel Santos; Perù, Pedro Pablo Kuczynski; Argentina, Mauricio Macri e Messico, Enrique Pena Nieto e che li "sfida" ad affrontarlo.

00:35Calcio: amichevoli, Siviglia-Roma 2-1

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - A dieci giorni dal campionato la Roma esce sconfitta per 2-1 a Siviglia in occasione del 'Trofeo Puerta'. Per un'ora abbondante, Di Francesco testa lo stato di forma della propria squadra lasciando in campo quella che allo stato attuale è la formazione 'titolare'. Il 4-3-3 giallorosso non regala particolari emozioni nel primo tempo e fa registrare solo una punizione pericolosa di Kolarov e un'occasione sciupata da Perotti. I primi cambi arrivano al 20' st con Fazio, Pellegrini e Under inseriti per Moreno, Strootman e Defrel. A trovare il vantaggio è però il Siviglia grazie a un assist di Nolito per Escudero. La Roma cambia regista, passando da De Rossi a Gonalons, senza però trovare il pari. È anzi ancora il Siviglia a trovare la via della rete proprio allo scadere col raddoppio siglato da Nolito. In pieno recupero, gol di Dzeko con un destro a giro.

23:42Calcio: amichevoli, Pistoiese-Fiorentina 0-3

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - La Fiorentina ha battuto 3-0 la Pistoiese in un'amichevole disputata a Pistoia. A segno nel primo tempo uno dei neo acquisti, Eysseric, su rigore conquistato da Babacar, nella ripresa raddoppio dello stesso centravanti senegalese sempre dal dischetto dopo un contatto in area subito da Chiesa. Il quale, poco prima, si era reso protagonista di un gesto sportivo facendo annullare all'arbitro un rigore che gli aveva assegnato, dicendo che non era stato toccato dall'avversario ma era semplicemente scivolato. Nel secondo tempo, dove nel finale ha centrato il tris Rebic, ha debuttato anche l'ultimo arrivato, Marco Benassi. La Fiorentina intanto ha trovato l'accordo con il Psg per il prestito di Jesè, manca però ancora quello col giocatore. Per l'attacco infine è sempre gettonato Simeone ma prima va sbloccata la situazione di Kalinic.

23:40Calcio: amichevoli, Napoli-Espanyol 2-0

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Il Napoli ha battuto l'Espanyol (2-0) in un'amichevole disputata al San Paolo. I gol sono stati segnati da Mertens su punizione, al 36' del primo tempo e da Albiol con un colpo di testa, su azione da calcio d'angolo, al 10' della ripresa.