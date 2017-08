Ultima ora

11:50Gb: evacuata per fumo una stazione della metro di Londra

(ANSA) - LONDRA, 11 AGO - Una delle più trafficate stazioni della metropolitana di Londra, quella di Oxford Circus, è stata evacuata a causa del fumo sprigionatosi non è ancora chiaro da dove e sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Su Twitter la British Transport Police ha reso noto che l'incendio non ha cause sospette. Nelle prime immagini diffuse si vede un vagone pieno di fumo e i passeggeri che escono rapidamente coprendosi bocca e naso e con le mani.

11:50Salvini, Saviano preoccupato. Fatti una vita a spese tue

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Il signor Saviano è preoccupatissimo per la possibilità, auspicata da me e da milioni di italiani, che gli venga tolta la scorta, di cui inutilmente gode da tempo. Coda di paglia? La paura che fa Saviano alla camorra è pari a quella che fanno le minacce di Kim a Donald Trump: zero. Ciaone Saviano, fatti una vita! A spese tue". E' il nuovo attacco che - via facebook - il leader della Lega, Matteo Salvini, indirizza allo scrittore napoletano. Salvini replica così ad un post di ieri di Saviano in cui ricordava l'intenzione di Salvini, una volta al governo, di togliergli la scorta: "Ridicolo - scriveva sempre su facebook Saviano -. Magari potessi vivere senza scorta, non vedo l'ora! In ogni caso - aveva aggiunto - questa è la solita bufala di Salvini: la scorta non è decisa dalla politica, dai partiti, ma dall'Ucis (Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale). Se avesse studiato, avrebbe evitato l'ennesima figuraccia".

11:46Ius soli: Pd, nessun blitz Renzi. Su fiducia decide governo

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Non c'è in vista alcun blitz del segretario Matteo Renzi sulla questione dello Ius soli. Lo precisa una nota del Partito Democratico smentendo ricostruzioni giornalistiche definite "prive di fondamento". "Come è noto - si legge in una nota del Nazareno - il Pd ha rimesso la decisione sul voto di fiducia al governo e non è in preparazione nessun blitz".

11:45Calcio: Rincon a un passo dal Toro, in corso visite mediche

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Visite mediche al centro di Medicina dello Sport per Tomas Rincon, che subito dopo firmerà il contratto col Torino, rendendo così ufficiale il suo trasferimento dalla Juventus. Il venezuelano è il primo dei rinforzi chiesti per il centrocampo da Sinisa Mihajlovic, dopo la partenza di Benassi. Prestito con obbligo di riscatto la formula dell'operazione. L'ex Genoa potrebbe essere già questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita di Coppa Italia che i nuovi compagni disputeranno col Trapani.

11:44Parigi: boom di multe contro affittuari Airbnb

(ANSA) - PARIGI, 11 AGO - Boom di multe a Parigi contro chi affitta irregolarmente su piattaforme come Airbnb e simili. Nel primo semestre 2017, l'ammontare delle contravvenzioni comminate dal comune francese è stato di 615.000 euro, una somma quadruplicata rispetto ai 45.000 euro del 2016. Nella città più visitata al mondo, il sindaco Anne Hidalgo ha dichiarato guerra agli affitti irregolari e ora gli agenti del comune hanno "messo il turbo", scrive il quotidiano Le Parisien, che oggi rivela la notizia. In Francia, affittare casa oltre i 120 giorni all'anno senza dichiararlo è rigorosamente vietato.

11:42Messico: maxirissa in un carcere, 9 detenuti morti

(ANSA) - CIUDAD VICTORIA (MESSICO), 11 AGO - Nove detenuti sono morti e undici altri sono rimasti feriti in seguito ad una grande rissa scoppiata nel carcere della città di Reynosa, nel Nord del Messico. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, due gruppi rivali di detenuti si sono scontrati utilizzando bastoni e pietre in due diverse zone del carcere. Per riportare l'ordine, le guardie del carcere hanno sparato colpi d'arma da fuoco.

11:41Maltempo: Lombardia, per Coldiretti danni per 100 milioni

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - La tromba d'aria e la grandine - che hanno colpito nel Bresciano la zona della Franciacorta, di Rovato e del Lago d'Iseo hanno provocato danni per cento milioni di euro all'agricoltura. Lo ha reso noto Coldiretti Lombardia, precisando che sono stati sventrati tremila metri quadrati di serre, e danneggiati vigneti e uliveti. La tempesta di ghiaccio e vento ha colpito a macchia di leopardo: sono stati coinvolti filari di vigna, piante di ulivo e colture sotto serra. Dopo le gelate a sorpresa della primavera scorsa - spiega la Coldiretti Lombardia, le grandinate sparse. "Il conto dei danni - sottolinea il presidente Ettore Prandini - ammonta a circa 100 milioni di euro in Lombardia e supera i 2 miliardi a livello nazionale. Chicchi di grandine grossi come uova non lasciano scampo. Negli ultimi dieci anni in Italia abbiamo avuto 14 miliardi di euro di danni per colpa delle anomalie climatiche". (ANSA).