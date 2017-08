Pubblicato il 11 agosto 2017 da redazione

CARACAS – Il difensore italo-venezuelano Gabriel Cichero (33 anni) che la scorsa settinana aveva recisso il contratto con il Deportivo Lara é stato presentato come rinforzo del Delhi Dynamos, formazione che milita nella Milita nella Indian Super League.

Nella sua lunga carriera il calciatore di origine ligure ha indossato le maglie di Montevideo Wanders, Lecce, Vihren Sandanski, Deportivo Italia, New York Red Bulls, Caracas, Newell’s Old Boys, Lens, Nantes, Sion e Mineros. Il 2017, era iniziato in Venezuela con la maglia del Deportivo Lara. Durante il Torneo Apertura l’italo-venezuelano ha disputato 15 gare. Nei 1.355 minuti che é rimasto in campo é stato ammonito in quattro occasioni e non ha segnato gol.

Mentre con la nazionale venezuelana ha disputato 51 gare segnando due reti. Il 17 luglio 2011, con la maglia della Nazionale, realizza la rete piú importante della sua carriera, quella del 2-1 nella sfida contro il Cile che vale alla Vinotinto la prima qualificazione della storia alle semifinali di Coppa America.

Nel Delhi Dynamos, nella stagione 2014 ha giocato il campione del mondo Alessandro Del Piero.

Con l’arrivo di Gabriel Cichero saranno quattro i sudamericani che giocheranno con la formazione di Delhi. “Sono contento di unirmi al Delhi Dynamos. Lavoreró sodo ed aiuterò alla squadra a raggiungere l’obiettivo del titolo di campioni. Sono felice di avere come compagni di squadra diversi sudamericani, mi aiuteranno ad adattarmi più in fretta”.

Dal canto suo, Rohan Sharma, direttore della Dynamo ha dichiarato: “Gabriel é un giocatore che porterà esperienza e leadership alla squadra. Ha rappresentato il Venezuela in numerose occasioni ed ha giocato in tornei di prestigio. Questo dimostra la qualità di Gabriel e le sue capacità per affrontare i migliori del mondo. Cichero sarà un difensore tenace e non vedo l’ora che scenda in campo facendo tremare i nostri avversari”.

Alla Indian Super League partecipano dieci squadre (otto fino alla stagione 2016) provenienti da tutta l’India. Oltre al Delhi Dynamos, ci sono Atlético de Kolkata (massimo vincitore con 2 scudetti), Chennaiyin (un titolo in bacheca, in passato hanno giocato con questa squadra: Alessandro Potenza, Manuele Blasi, Alessandro Nesta e Marco Materazzi nel ruolo di allenatore e giocatore), Goa, Kerala Blasters, Mumbai City, North East United e Pune City. Le new entry in questa stagione sono il Bengaluru e la TBA.

La formula della Indian Super League é la seguente: la prima fase è la stagione regolare, in cui ogni squadra disputa 14 partite, 7 in casa e 7 fuori in un girone all’italiana. Le prime quattro squadre si qualificano direttamente per i play-off.

Le quattro squadre così qualificate danno vita a dei play-off per stabilire la vincitrice del campionato. Nelle semifinali si svolgono 2 partite (andata e ritorno), mentre la finale è in gara unica. A differenza della maggior parte dei campionati di calcio non è prevista alcuna promozione né retrocessione. Il campionato si svolge tra ottobre e dicembre. Vedremo se nel mese di dicembre avremo la grata notizia che Gabriel Cichero sarà il primo italo-venezuelano che vince in India.

(Fioravante De Simone)