Ultima ora

13:41Francia: Eliseo smentisce vacanze Macron in Puglia

(ANSA) - PARIGI, 11 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, non è in vacanza in Puglia: la precisazione arriva dall'Eliseo, in una comunicazione trasmessa all'ANSA dopo la diffusione di informazioni di stampa sulle presunte ferie del leader trentanovenne francese nella regione. "Smentiamo la presenza del presidente in Puglia", affermano le fonti, aggiungendo: "Il presidente è in vacanza in Francia. Resta in contatto con le sue equipe e può rientrare rapidamente in ogni momento all'Eliseo".

13:38Corea Nord: Cina, basta dimostrazioni di forza

(ANSA) - PECHINO, 11 AGO - La Cina rinnova l'invito alla reale e concreta moderazione di fronte al duro scontro in atto tra Usa e Corea del Nord: "Tutte le parti dovrebbero fare di più per allentare le tensioni e evitando di prendere iniziative sulla dimostrazione di forza", ha commentato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, diffusa dopo il proposito della Corea del Nord di attacco militare contro Guam. Confermato, infine, il giudizio su una situazione "complessa e sensibile".

13:38Maltempo: Coldiretti, in Lombardia già 13 grandinate in 2017

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Da maggio ad agosto in Lombardia vi è stata una grandinata ogni dieci giorni. Lo sostiene Coldiretti, precisando che in zone diverse della regione in questo arco di tempo si sono abbattute complessivamente 13 tempeste di ghiaccio, con chicchi che andavano dalla grandezza di un nocciolo a quella di un uovo. L'ultima oggi, nella zona a ovest di Milano fra Turbigo, Legnano e Cerro Maggiore con chicchi come nocciole. In questi tre mesi e mezzo sono stati colpite vigneti, uliveti, frutteti, con danni del 30% sulle aree coinvolte, ma con punte anche del 90%. "Non è solo la dimensione dei chicchi a fare danni - afferma la Coldiretti Lombardia - ma anche la violenza del vento che ne aumenta la potenza distruttiva. Siamo di fronte quest'anno al moltiplicarsi di eventi estremi con l'alternarsi di caldo anomalo, siccità, bombe d'acqua, grandinate violente. Senza parlare dei danni provocati dagli incendi. Complessivamente, nel 2017 a livello nazionale danni per due miliardi".

13:35Ue, anche Italia ha ricevuto uova da aziende coinvolte

(ANSA) - BRUXELLES, 11 AGO - L'Italia figura tra i 15 Paesi ad aver ricevuto uova dalle aziende coinvolte nello scandalo delle uova al fipronil. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea. Tuttavia questo non significa che l'Italia abbia ricevuto uova contaminate, viene chiarito.

13:18Calcio: Coutinho incedibile, Liverpool chiude al Barcellona

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Un comunicato di quattro righe per spegnere le speranze del Barcellona. Philippe Coutinho non si muove da Liverpool. E' stato lo stesso club inglese, con una nota pubblicata sul proprio sito, a togliere dal mercato il brasiliano sul quale i catalani erano pronti ad investire 100 milioni di euro per sostituire Neymar. "Vogliamo fare chiarezza per quanto riguarda la nostra posizione su un possibile trasferimento di Philippe Coutinho - vi si legge - La posizione definitiva del club è che nessuna offerta per Philippe sarà presa in considerazione e rimarrà un giocatore del Liverpool Football Club quando la finestra del mercato estivo si chiuderà".

13:14Bar ‘a luci rosse’ sequestrato nel Reggiano dai Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 AGO - Incrementava gli affari del suo bar promuovendo incontri tra i clienti e alcune donne, per prestazioni sessuali a pagamento. Il locale 'a luci rosse' è stato sequestrato dai carabinieri, mentre a carico della titolare, accusata di favoreggiamento della prostituzione, è stato emesso un divieto di dimora nel comune di Castelnovo Monti, nel Reggiano. Nel corso di una perquisizione, pur non essendo emerso che l'attività si svolgesse nel bar, è stata trovata al piano interrato una 'taverna' con tre letti, dove i militari hanno sequestrato appunti manoscritti con somme di denaro associate a nomi di clienti e donne emerse nell'indagine. La barista, una 50enne di Toano, è indagata anche per tentata estorsione perché dopo aver convinto un cliente a darle soldi per alcune spese, promettendogli che avrebbe interceduto per una relazione con una dipendente, prima lo ha minacciato di fargli rompere le gambe e poi gli ha preso la carta d'identità intimandogli di consegnare oltre 2000 euro. (ANSA).

13:02Agguato Puglia: boss ucciso con 2 fucilate alla nuca

(ANSA) - FOGGIA, 11 ago - E' stato ammazzato con due fucilate alla nuca il boss di Monte Sant'Angelo Mario Luciano Romito. E' quanto è emerso dalle autopsie eseguite presso l'istituto di medicina legale di Foggia delle quattro vittime dell'agguato di tre giorni fa a San Marco in Lamis. La stessa sorte è toccata al cognato di Romito, Matteo de Palma, che era l'autista del boss: anche lui è stato ucciso con un colpo di fucile alla nuca. I due fratelli contadini, uccisi perchè testimoni involontari del duplice omicidio, sono stati giustiziati con colpi sparati a distanza ravvicinata. I fratelli - è emerso dalle autopsie - sono stati ammazzati dai killer con colpi sparati con il fucile d'assalto AK 47 Kalashnikov: Aurelio Luciani che aveva tentato di fuggire uscendo dall'auto, è stato raggiunto da due colpi al fianco e uno al gluteo; il fratello Luigi è stato ucciso con due colpi alla testa e uno alla nuca.