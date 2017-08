Ultima ora

16:05Droga: sequestro 11kg marijuana e olio hascisc in porto Bari

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Nel corso di controlli nell'area portuale su veicoli provenienti dall'Albania, funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Bari, insieme a finanzieri, hanno sequestrato circa 10 chilogrammi di marijuana e un chilo di olio di hascisc nascosti in un'auto condotta da un 50enne della provincia di Taranto, che è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La droga era nascosta nel bagagliaio dell'auto, nel vano destinato alla ruota di scorta. Inusuale la presenza dell'olio di hascisc, matrice resinosa di cannabinoidi prodotta dall'estrazione con solvente dalla pianta di cannabis, ad alto contenuto di principio attivo. Le indagini proseguono per individuare il canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente e i destinatari della droga, anche grazie all'intenso scambio informativo con gli organi di polizia albanesi.

15:49Frode forniture traforo Tenda: dissequestrato cantiere

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - La Procura di Cuneo ha tolto i sigilli dal cantiere del Tenda bis, sotto sequestro dal 24 maggio scorso nell'ambito di una inchiesta sulla realizzazione del raddoppio del tunnel che collega Italia e Francia passando dalla Val Vermenagna e dalla Val Roya. Quattro le persone arrestate e diciassette quelle indagate a vario titolo per furto aggravato e frode in pubbliche forniture. L'ipotesi degli inquirenti è che dal cantiere siano sparite 200 tonnellate di materiale, per un valore di circa 100 mila euro, così che una pluralità di opere siano state eseguite con modalità difformi dal progetto esecutivo. L'autorizzazione al dissequestro, auspicato da molti per consentire la conclusione di una infrastruttura ritenuta fondamentale per la zona, è stata data dal procuratore capo Francesca Nanni. "Ora occorre ripartire al più presto con i lavori", commenta su Twitter Francesco Balocco, assessore alle Infrastrutture della Regione Piemonte. (ANSA).

15:46Germania: Merkel visita memoriale vittime Stasi a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 11 AGO - A due giorni dal 56esimo anniversario della costruzione del muro di Berlino, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato il monumento alla memoria delle vittime della Stasi nel quartiere di Berlino di Hohenschoenhausen. "Possiamo immaginare un futuro positivo solo se ci facciamo carico del passato", ha affermato la cancelliera durante la sua visita, dove ha posto una corona di fiori in memoria delle vittime. Il governo si impegnerà a mantenere aperti tutti i luoghi della memoria, ha proseguito. Nelle prigioni del ministero della sicurezza della DDR, sono state incarcerate 11.000 persone tra il 1951 e il 1989. La cancelliera è stata accompagnata nella sua visita dal ministro della cultura Monika Gruetters (CDU).

15:31Morto Luciano Guerzoni, fu senatore e presidente Emilia-R.

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - E' morto ieri sera a Modena Luciano Guerzoni, che per anni è stato uno dei più eminenti personaggi politici dell'Emilia-Romagna. Aveva 82 anni. Guerzoni era nato nel 1935 e dopo aver lavorato in alcune fabbriche della sua città, ha dedicato la sua vita all'impegno politico nel Pci. E' stato consigliere comunale, poi regionale, fino a diventare, dal 1987 al 1990, presidente della Regione Emilia-Romagna. Nel 1992 è stato eletto senatore per il Pds, confermandosi a Palazzo Madama per quattro legislature fino al 2006. Negli ultimi anni aveva intensificato la sua attività con l'Anpi. Dell'associazione dei partigiani era il vicepresidente vicario nazionale. (ANSA).

15:28Corea Nord: Merkel, non c’è soluzione militare

(ANSA) - BERLINO, 11 AGO - "Non c'è una soluzione militare nella crisi con la Corea del Nord" e la retorica dell'escalation "è la risposta sbagliata". Così Angela Merkel dopo un tweet del presidente Usa Donald Trump, dove si afferma che gli Usa "sono pronti a colpire" Pyongyang.

15:24Corea Nord,’spazzeremo via Usa,li ridurremo in cenere’

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - "Il presidente Trump ci sta portando sull'orlo di una guerra nucleare". Lo ha affermato il regime di Pyongyang con una dichiarazione diffusa dall'agenzia nordcoreana Kcna poco prima dell'ultimo tweet del presidente americano. "Vi spazzeremo via - si legge nel testo diffuso dai media Usa - vi cancelleremo dalla faccia della terra. Il comportamento isterico e imprudente di Trump potrebbe ridurre gli Usa in cenere ogni momento".

15:18Calcio: arrivato transfer Neymar, in campo domenica con Psg

(ANSA) - PARIGI, 11 AGO - La federazione calcio francese ha comunicato di aver ricevuto "il certificato di transfer internazionale (Itc)" dalla controparte spagnola, e che quindi da oggi Neymar è a tutti gli effetti un tesserato del Paris St. Germain. Potrà quindi scendere in campo, se il tecnico Unai Emery lo riterrà opportuno, nella partita che i parigini giocheranno domenica sera sul campo del Guingamp. Gli spagnoli avevano legato il ritardo della concessione del transfer con "problemi bancari" relativi al pagamento al Barcellona della clausola di rescissione del contratto del brasiliano, di 222 milioni di euro.