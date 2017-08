Ultima ora

18:02Gay ucciso: arrestato presunto complice, fornì arma omicidio

(ANSA) - CASERTA, 11 AGO - E' stato arrestato il presunto complice di Ciro Guarente, il 35enne ex marinaio accusato di aver ucciso ad Aversa (Caserta) Vincenzo Ruggiero, 25enne attivista gay, facendone poi a pezzi il cadavere. Si tratta di un uomo di 51 anni, cui vengono contestati i reati di concorso in omicidio, detenzione, porto e cessione abusiva di armi. I carabinieri lo hanno fermato due giorni fa ma la notizia è stata resa nota oggi, dopo che il Gip del tribunale di Napoli Nord ha convalidato il fermo disposto dalla Procura guidata da Francesco Greco, emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di aver fornito a Guarente la pistola usata per uccidere Ruggiero; l'arrestato vive a Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli dove vivono i parenti di Guarente e dove sono stati rinvenuti, in un garage, sepolti sotto il cemento e circondati dai rifiuti, i resti della vittima. Lo stesso presunto omicida nel corso di un interrogatorio ha confermato il coinvolgimento del 51enne. (ANSA).

18:00Alcol e droga, chiusa storica discoteca nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 11 AGO - Il questore di Brescia Vincenzo Ciarambino ha disposto la chiusura temporanea della Number One di Cortefranca, storica discoteca aperta nel 1977. La sospensione della licenza per 15 giorni è scattata dopo che sabato scorso un 18enne era stato ricoverato in ospedale per intossicazione da alcool, anfetaminici, cannabinoidi ed ecstasy. "Si tratta solo dell'ultimo episodio" fanno sapere gli inquirenti. Molti anche i casi di violenza che si sarebbero verificati all'interno della discoteca "diventata un punto di riferimento per persone pericolose, orbitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo smodato di sostanze stupefacenti e psicotrope" spiegano i carabinieri di Chiari che hanno eseguito l'ordine di chiusura del locale. A luglio i gestori erano stati multati per una serie di contravvenzioni per violazione della normativa inerente il lavoro nero e la somministrazione di bevande a minorenni. Nel 1999 nel piazzale del Number One era morto un 19enne dopo aver ingerito una pastiglia di ecstasy.(ANSA).

17:53Diciottenne muore annegata nelle acque di Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 11 AGO - Una napoletana di 18 anni, Alessia Piatti, per cause ancora da chiarire è annegata nelle acque di Cava dell'isola, a Ischia. Il suo corpo è stato ritrovato al largo della limitrofa spiaggia di Citara.

17:51Maltempo: Valle d’Aosta chiede stato emergenza

(ANSA) - AOSTA, 11 AGO - Dopo due successive ondate di violenti temporali, la prima la scorsa settimana e l'ultima martedì sera, la Valle d'Aosta chiede lo stato di emergenza al Dipartimento nazionale della Protezione civile e fa la conta dei danni. Oggi il presidente della Regione Pierluigi Marquis ha effettuato assieme ad alcuni tecnici un sorvolo in elicottero delle zone colpite a Pollein, Brissogne, Saint-Vincent, Antey, Valtournenche e Ollomont. (ANSA).

17:26Violenza sessuale: violenta figlia di 14 anni, arresto

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Un pregiudicato di 44 anni è stato arrestato per avere violentato la figlia di 14 anni nella baracca dove ha da tempo l'obbligo di dimora. Dopo la violenza, avvenuta nei giorni scorsi, l'uomo aveva riaccompagnato la figlia nella casa della mamma. E' stata la ragazzina a raccontare tutto alla nonna materna e a fare scattare le indagine dei poliziotti della squadra mobile. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su minore ed è stato rinchiuso in una cella del carcere di Pontedecimo in stato di isolamento per paura, visto il tipo di reato, che possa essere aggredito dagli altri detenuti. E' probabile che l'uomo possa avere agito sotto l'effetto di stupefacenti. I poliziotti della sezione reati contro la persona della squadra mobile hanno trovato numerosi riscontri della violenza: dalle lesioni ad altre prove che non sono state rivelate per tutelare la privacy della minore, apparsa molto provata e affidata ad un equipe di assistenti sociali e psicologi. L'arresto è stato richiesto dal pm Giuseppe Longo ed è stato convalidato stamane dal giudice Nadia Magrini. (ANSA).

17:21Corea Nord: ‘da mesi Usa lavorano a canale dialogo’

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - L'amministrazione Trump da parecchi mesi e' impegnata dietro le quinte per tentare di avviare un canale di dialogo con la Corea del Nord. Dialogo per affrontare sia la questione dei prigionieri americani detenuti nel Paese sia quella del deterioramento delle relazioni. Lo affermano fonti governative Usa all'Ap, sottolineando come questo canale possa essere la base per una discussione piu' seria, anche sul programma nucleare nordcoreano.

17:14Migranti: sventata evasione gruppo da Cpr Torino, 3 arresti

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Un tentativo di evasione di gruppo dal Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) di Torino è stato sventato dalla polizia. Gli agenti dell'ufficio immigrazione e del reparto mobile hanno trovato due corde realizzate intrecciando lenzuola di carta, bastoni e altri arnesi nascosti sopra un muretto del bagno e nel fondo di un vano abiti. Il sospetto è che il materiale servisse per organizzare la fuga di alcuni stranieri rinchiusi nel centro. In tre sono stati arrestati per avere reagito al controllo danneggiando parti dei moduli. Altri tre stranieri sono stati arrestati perché hanno ricevuto pacchi contenenti con flaconi di bagnoschiuma, shampoo e altri prodotti per l'igiene personale, nonché frutta e yogurt, che nascondevano complessivamente 73 involucri di cellophane con all'interno della sostanza stupefacente. Al termine dell'iter giudiziario, tutti torneranno nella struttura per essere rimpatriati. (ANSA).