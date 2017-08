Ultima ora

19:38Auto: grandi esordi al Trofeo Luigi Fagioli 2017

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Si avvicina il 52° Trofeo Luigi Fagioli, la cronoscalata umbra del Campionato Italiano Velocità Montagna del 18-20 agosto a Gubbio che continua a fare il "pieno" di novità e conferme di alta caratura sportiva nazionale e mediatica. Le iscrizioni, aperte fino a tutto lunedì 14 agosto continuano ad arrivare alla segreteria degli organizzatori, che già hanno protocollato quella di Davide Valsecchi. Il pilota lombardo farà il debutto assoluto nelle corse in salita su una Mini Cooper S del team Elite Motorsport e riceverà il Memorial Barbetti nella serata di venerdì 18, ma oltre al già campione Gp2 altri personaggi speciali animeranno la tre-giorni umbra fra impegno agonistico e promozione. Il Trofeo Fagioli si conferma infatti anche "sfida" tra media grazie alla presenza dei giornalisti Alberto Sabbatini ed Emiliano Perucca Orfei. Sabbatini, direttore del mensile "Auto", parteciperà per la prima volta a un round del CIVM e lo farà con la Mini Cooper di gruppo E1 Italia del team AC Racing.

19:16Contatti Gentiloni-Merkel, sintonia su migranti-Libia

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato in contatto in questi giorni con la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano "l'approccio condiviso" sulla questione del contrasto ai trafficanti e la stabilizzazione della Libia. Da Gentiloni viene apprezzamento per l'impegno tedesco a sostenere con nuovi contributi finanziari le attività di Oim e Unhcr in Libia.

19:12Agguato Puglia:conclusi funerali contadini,grida ‘innocenti’

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 11 AGO - Un lunghissimo applauso di centinaia di persone ha accompagnato nel loro ultimo viaggio i feretri di Luigi e Aurelio Luciani, i due contadini uccisi mercoledì scorso, forse perché testimoni scomodi o per uno scambio di persona, nella strage in cui sono stati assassinati anche il pregiudicato Mario Luciano Romito e suo cognato Matteo De Palma. I funerali si sono conclusi poco fa nella chiesa Ss. Annunziata, detta anche 'Collegiata'. Prima che i feretri, portati a spalla, uscissero dalla chiesa, il parroco della chiesa, don Pietro Giacobbe, ha abbracciato i famigliari dei due contadini, gente distrutta dal dolore. Poco dopo ha preso avvio, tra due ali di folla, il mesto corteo diretto al cimitero. Qualcuno tra la folla ha urlato le parole 'vittime innocenti' per sottolineare come i due contadini fossero soltanto onesti lavoratori che si sono trovati nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, pagando con la vita la furia omicida di un 'commando' mafioso.

19:10MotoGp: Aprilia ottava con Espargaró nelle libere in Austria

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Anche in Austria, la prima giornata della MotoGp è iniziata con asfalto asciutto ma sotto nuvole minacciose, che hanno ovviamente influenzato i programmi dei team. Aleix Espargaró, non perfettamente a suo agio nei primi giri della FP1, ha continuato per tutta la sessione a lavorare sull'assetto della RS-GP, utilizzando un solo set di pneumatici senza mai tentare il 'time-attack' finale in ottica qualifica come quasi tutti i piloti in pista. La sua quindicesima posizione nelle FP1 non ha dunque preoccupato l'Aprilia Racing Team Gresini, sensazione confermata dalla ottima FP2 disputata da Aleix. Dopo la pioggia, la pista austriaca si è andata asciugando nel corso della seconda sessione, consentendogli di migliorare il proprio tempo di quasi un secondo. Il suo 1'24.726 gli vale la nona piazza nella combinata e l'accesso provvisorio alla Q2 di domani. "Sono soddisfatto di come abbiamo finito la giornata, perchè - ha detto Espargaró - stamattina non avevo un buon feeling con la RS-GP.

18:46Russia: salva la balena arenatasi su un’isola del Pacifico

(ANSA) - MOSCA, 11 AGO - E' riuscita a salvarsi la balena che si era arenata sull'isola di Bolshoi Shantar, nell'estremo oriente russo. Secondo il ministro russo delle Risorse naturali, Serghiei Donskoi, l'esemplare, lungo 13 metri, è riuscito a disincagliarsi con l'alta marea. Secondo i media, l'animale nei giorni scorsi aveva in parte risalito l'estuario di un fiume sull'isola durante l'alta marea ma era poi rimasto bloccato quando l'acqua si era ritirata. La balena sanguinava dalla coda, che si sarebbe ferita nel tentativo di tornare in mare aperto. "Grazie mille - ha scritto su Facebook il ministro Donskoi - a tutti coloro che hanno partecipato e si sono preoccupati per la balena che si era arenata. Mi ha appena telefonato il direttore del parco nazionale Shantarskie Ostrova, Vladimir Andronov: la balena ha lasciato l'estuario per il mare approfittando della marea. La balena è stata salvata!".

18:44Calcio: Coppa Italia, Delneri, cerchiamo di partire bene

(ANSA) - UDINE, 11 AGO - "Cerchiamo di cominciare bene con la Coppa, di prendere atto che quanto fatto è buono, per poi proiettarci nella nostra dimensione più importante che è il campionato". E' il proposito del tecnico dell'Udinese Gigi Delneri, alla vigilia della prima gara ufficiale della stagione, domani sera in Coppa Italia con il Frosinone, che anticipa l'esordio in campionato il 20, sempre in casa, con il Chievo. "Il Frosinone non ha nulla da perdere - ha aggiunto Delneri - affronteranno la partita con piglio importante, dovremo prenderla con le molle e dimostrare che siamo una squadra in crescita. Per noi sarà poi di vitale importanza cominciare bene il campionato". Contro squadre che per l'Udinese in questo momento saranno forse più temibili delle cosiddette grandi. E nonostante le assenze, ultima quella legata all'infortunio di Widmer: "Non siamo impreparati. Dispiace per Widmer, vedremo se Wague o Angella possono sostituirlo. La rosa è buona, la società sa dove deve integrare con qualche acquisto per avere alternative".

18:42Calcio: per Benevento-Perugia capienza a 11.587 posti

(ANSA) - BENEVENTO, 11 AGO - Sono 11.587 i posti autorizzati allo stadio 'Ciro Vigorito' di Benevento per l'incontro di domani (ore 20,30) tra il Benevento e il Perugia, gara d'esordio dei giallorossi valida per la Coppa Italia e 'rivincita' della semifinale dei playoff della scorsa stagione, quando i campani eliminarono la squadra umbra. La capienza del Vigorito è stata ufficializzata dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.