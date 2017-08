Ultima ora

21:36Ultraleggero precipita in Calabria, salvi i due occupanti

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO, 11 AGO - Un velivolo ultraleggero, decollato da Benevento, é precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, tra le frazioni Lauropoli e Sibari. Le due persone che si trovavano a bordo si sono salvate lanciandosi col paracadute quando il velivolo ha cominciato a perdere quota e non hanno riportato alcuna conseguenza. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause della caduta dell'ultraleggero. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un guasto la natura del quale sarà stabilita attraverso gli accertamenti tecnici. Nel momento in cui il velivolo è precipitato la zona era interessata da forti raffiche di vento. Su quanto é accaduto i carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari. I due occupanti dell'ultraleggero sono stati sentiti dai carabinieri nella caserma della Tenenza di Cassano allo Jonio.

21:33Calcio: Francia, il Nizza cade in casa, 1-2 con il Troyes

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Nizza, avversario del Napoli nei preliminari di Champions League. Nell'anticipo della 2/a giornata della Ligue1 i rossoneri cedono 2-1 al Troyes. Ospiti in vantaggio all'8' della ripresa con Niane, pari del Nizza con Plea su rigore al 17' st e gol vittoria per il Troyes targato Khaoui al 40' st.

21:27Sindaco in bermuda: cena della ‘pace’ stasera a Club Nautico

(ANSA) - (ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 AGO - Cena della 'pace' stasera al Club Nautico Versilia da dove, alcune sere fa, un cameriere aveva fatto allontanare il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che si era presentato a cena in bermuda. Il cameriere aveva fatto rispettare il regolamento del club che, dopo le 19.00, prevede pantaloni lunghi per chi si presenta al ristorante. La cena è stata organizzata in bermuda, proprio per sdrammatizzare l'episodio anche se il meteo, non proprio di stagione, stasera avrebbe quasi consigliato un abbigliamento diverso. Abbigliamento che invece ha scelto il primo cittadino, presentatosi con un completo scuro e tanto di cravatta. Il responsabile del ristorante, il consigliere di segreteria Muzio Scacciati, ha organizzato l'appuntamento in accordo con il presidente del club Roberto Brunetti, l'impresario che recentemente ha acquistato all'asta, dopo il fallimento, il Centro Congressi Principe di Piemonte. Una serata conviviale con la quale si è voluto ricucire lo strappo causato da una vicenda andata sulle pagine dei quotidiani a livello nazionale e che ha addirittura varcato i confini italiani per finire, tra l'altro, anche in Turchia sul quotidiano Turko Yurt e in Inghilterra sulla BBC News.(ANSA).

21:17Sfida divieto e rischia di annegare, rischia multa 1000 euro

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 11 AGO - Salvataggio in extremis per un turista 53 enne di Novara che sfidando il mare in burrasca e non ottemperando al divieto di accesso alla spiaggia libera, si è tuffato in prossimità di S. Anna a Sestri Levante. Ben presto il bagnante ha dato segni di difficoltà ed in suo soccorso si è lanciato un bagnino comunale fuori servizio che si trovava per caso sul lungomare. L'uomo sostenuto dal bagnino dopo circa mezz'ora di lotta con le onde e' riuscito a raggiungere la riva. Sul posto il personale del 118 che ha riscontrato ferite lacero contuse. Dopo l'identificazione il turista rischia la multa di mille euro per aver eluso l'ordinanza di divieto di accesso alla spiaggia a causa della violenta mareggiata. (ANSA).

20:58Maltempo: ministro land tedesco ferita ieri, fuori pericolo

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - E' ricoverata al reparto di neurochirurgia dell'ospedale "Ca' Foncello", di Treviso, il ministro delle politiche sociali del Brandeburgo, Diana Golze, 42 anni, rimasta ferita ieri a causa della caduta di un albero sulla sua roulotte mentre si trovava in un campeggio di Cavallino-Treporti, sul litorale veneziano. La zona era stata flagellata da una tromba d'aria. La donna, trasferita in elicottero all'ospedale trevigiano e sottoposta nella notte ad un intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.

20:40Calcio: Pjanic, spirito Juve giusto, vogliamo la Supercoppa

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - La Juventus affronta la Supercoppa con "lo spirito giusto" e con la mentalità di chi "vuole portare a casa la coppa". Parola di Miralem Pjanic, che intervistato dalla Rai definisce "importante" per i bianconeri il trofeo in palio domenica sera allo stadio Olimpico di Roma. "Quest'anno sarà ancora più bello vincere, sarà un campionato molto più equilibrato, ma volontà della Juventus - conclude - è di continuare a vincere".

20:37Morto imprenditore picchiato per incidente in Romania

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - Un imprenditore calzaturiero veneziano, Flaviano Pampagnin, 63 anni, di Fossò, è morto a Timisoara (Romania). L'uomo, in Romania per lavoro da una ventina d'anni, è deceduto oggi all'ospedale - riportano i media locali - dove era stato ricoverato in condizioni gravissime a inizio agosto, pare in seguito a un malore, susseguente a un diverbio con un giovane del luogo causato da un incidente stradale.