Ultima ora

23:19Premier parte a suon di gol, Arsenal-Leicester 4-3

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Dopo la Francia (e prima di Spagna, Germania e Italia) ha preso ufficialmente il via anche la Premier League. Ad inaugurare il massimo campionato inglese nell'anticipo del venerdì sono l'Arsenal ed il Leicester all'Emirates Stadium di Londra dove lo show non si fa attendere. Ne esce un match pirotecnico a suon di gol fin dai primi minuti con ribaltamenti di fronte e spettacolo assicurato: finisce 4-3 per i Gunners con il pari firmato da Ramsey e il vantaggio di Giroud nel finale a ribaltare una gara che per i padroni di casa sembrava mettersi male. Il resto della Premier in campo domani e domenica: facili gli esordi di Chelsea (in casa contro il Burnley) e City (sul campo del Brighton) mentre lo United potrebbe trovare delle difficoltà col West Ham come il Tottenham in casa del Newcastle che Rafa Benitez ha riportato in Premier. Un osso duro per il Liverpool sara' il Watford con Marco Silva in panchina al posto di Mazzarri.

21:48Incendi: riattivata ferrovia tra Montecarlo e Altopascio

(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 11 AGO - E' stata riattivata, alle 20.20, la linea ferroviaria tra Altopascio e Montecarlo, in provincia di Lucca dove il passaggio dei treni era stato fermato alle 15.10 per consentire le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato al confine tra i due comuni. Le fiamme, al momento, sono sotto controllo e i vigili del fuoco hanno autorizzato le Ferrovie a riattivare la linea, anche se da terra continuano le operazioni di bonifica rese difficoltose dal vento che, dopo aver concesso una pausa, si è rialzato. Ancora qualche problema, come segnala la Sala operativa regionale della protezione civile anche a Fauglia, nel Pisano, dove un altro grosso rogo non è ancora spento. Qui sono già andati in fumo 20 ettari di bosco e 5 di colture agricole. Con l'oscurità è stata interrotta l'attività del Canadair e dei 2 elicotteri ma sul posto operano decine di vigili del fuoco e volontari. Secondo quanto comunicato dalle stesse Ferrovie in totale sono stati 10 i convogli regionali cancellati, 12 quelli che hanno subito parziali cancellazioni e 9 quelli che hanno avuto ritardi fino a 60 minuti sulla linea regionale. Era stato comunque attivato un servizio sostitutivo di autobus. (ANSA).

21:36Ultraleggero precipita in Calabria, salvi i due occupanti

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO, 11 AGO - Un velivolo ultraleggero, decollato da Benevento, é precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, tra le frazioni Lauropoli e Sibari. Le due persone che si trovavano a bordo si sono salvate lanciandosi col paracadute quando il velivolo ha cominciato a perdere quota e non hanno riportato alcuna conseguenza. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause della caduta dell'ultraleggero. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un guasto la natura del quale sarà stabilita attraverso gli accertamenti tecnici. Nel momento in cui il velivolo è precipitato la zona era interessata da forti raffiche di vento. Su quanto é accaduto i carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari. I due occupanti dell'ultraleggero sono stati sentiti dai carabinieri nella caserma della Tenenza di Cassano allo Jonio.

21:33Calcio: Francia, il Nizza cade in casa, 1-2 con il Troyes

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Nizza, avversario del Napoli nei preliminari di Champions League. Nell'anticipo della 2/a giornata della Ligue1 i rossoneri cedono 2-1 al Troyes. Ospiti in vantaggio all'8' della ripresa con Niane, pari del Nizza con Plea su rigore al 17' st e gol vittoria per il Troyes targato Khaoui al 40' st.

21:27Sindaco in bermuda: cena della ‘pace’ stasera a Club Nautico

(ANSA) - (ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 AGO - Cena della 'pace' stasera al Club Nautico Versilia da dove, alcune sere fa, un cameriere aveva fatto allontanare il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che si era presentato a cena in bermuda. Il cameriere aveva fatto rispettare il regolamento del club che, dopo le 19.00, prevede pantaloni lunghi per chi si presenta al ristorante. La cena è stata organizzata in bermuda, proprio per sdrammatizzare l'episodio anche se il meteo, non proprio di stagione, stasera avrebbe quasi consigliato un abbigliamento diverso. Abbigliamento che invece ha scelto il primo cittadino, presentatosi con un completo scuro e tanto di cravatta. Il responsabile del ristorante, il consigliere di segreteria Muzio Scacciati, ha organizzato l'appuntamento in accordo con il presidente del club Roberto Brunetti, l'impresario che recentemente ha acquistato all'asta, dopo il fallimento, il Centro Congressi Principe di Piemonte. Una serata conviviale con la quale si è voluto ricucire lo strappo causato da una vicenda andata sulle pagine dei quotidiani a livello nazionale e che ha addirittura varcato i confini italiani per finire, tra l'altro, anche in Turchia sul quotidiano Turko Yurt e in Inghilterra sulla BBC News.(ANSA).

21:17Sfida divieto e rischia di annegare, rischia multa 1000 euro

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 11 AGO - Salvataggio in extremis per un turista 53 enne di Novara che sfidando il mare in burrasca e non ottemperando al divieto di accesso alla spiaggia libera, si è tuffato in prossimità di S. Anna a Sestri Levante. Ben presto il bagnante ha dato segni di difficoltà ed in suo soccorso si è lanciato un bagnino comunale fuori servizio che si trovava per caso sul lungomare. L'uomo sostenuto dal bagnino dopo circa mezz'ora di lotta con le onde e' riuscito a raggiungere la riva. Sul posto il personale del 118 che ha riscontrato ferite lacero contuse. Dopo l'identificazione il turista rischia la multa di mille euro per aver eluso l'ordinanza di divieto di accesso alla spiaggia a causa della violenta mareggiata. (ANSA).

20:58Maltempo: ministro land tedesco ferita ieri, fuori pericolo

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - E' ricoverata al reparto di neurochirurgia dell'ospedale "Ca' Foncello", di Treviso, il ministro delle politiche sociali del Brandeburgo, Diana Golze, 42 anni, rimasta ferita ieri a causa della caduta di un albero sulla sua roulotte mentre si trovava in un campeggio di Cavallino-Treporti, sul litorale veneziano. La zona era stata flagellata da una tromba d'aria. La donna, trasferita in elicottero all'ospedale trevigiano e sottoposta nella notte ad un intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.