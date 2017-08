Ultima ora

00:12Calcio: Torino, Mihajlovic, 2 colpi per lottare per l’Europa

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Ancora qualche sforzo, gli ultimi, per "lottare fino in fondo per un posto in Europa". Liquidato il Trapani in Coppa Italia con un rotondo 7-1, Sinisa Mihajlovic aspetta ora gli ultimi colpi di mercato dalla società. "Sono contentissimo per l'arrivo di Rincon, ci mancava un giocatore con le sue caratteristiche - è l'analisi del tecnico granata - ora la società farà tutto il possibile per completare la rosa". Due, in particolare, gli innesti che Mihajlovic si aspetta. "Ci manca un cambio per il Gallo, sperando che giochi sempre, e un cambio sugli esterni", spiega il tecnico, che elogia la prova contro il Trapani dei nuovi acquisti. "N'Koulou ha esperienza e qualità, è un ragazzo intelligente e l'ho fatto giocare perché voglio impari subito a conoscere i nuovi compagni - afferma il tecnico granata -. Berenguer sta migliorando, gli manca ancora la brillantezza ed è per questo che l'ho fatto giocare tutta la partita".

00:08Calcio: Atalanta, 2-1 al Valencia, vinto il Trofeo Naranja

(ANSA) - BERGAMO, 11 AGO - L'Atalanta chiude il suo precampionato di lusso battendo per 2-1 al "Mestalla" il Valencia, privo dell'asso Nani e del partente Garay, e fa sua la quarantaseiesima edizione del Trofeo Naranja disputato allo stadio "Mestalla". Botta e risposta nel primo tempo grazie a una punizione per parte da sinistra: Toloi al 13' schiaccia di testa in rete su spiovente di Gomez, al 20' Vezo corregge sempre in gioco aereo il tiro di Parejo non trattenuto da Berisha. Il portiere albanese al 32' nega all'ex Zaza il raddoppio in tuffo su schema da punizione con Masiello a fermare davanti alla linea la successiva girata di Rodrigo. Nella ripresa Palomino approfitta di un rimpallo sull'angolo di Gomez al 21' e infila il 2-1 di controbalzo. Non convocati il neo acquisto de Roon e Caldara, appena ristabilitosi dall'infiammazione al tendine d'achille, mentre Spinazzola non era partito con i compagni in attesa di sviluppi circa il possibile rientro anticipato alla Juve

00:03Atletica: Mondiali, l’olandese Schippers regina 200 metri

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Nell'ottava giornata dei Campionati del Mondo di Londra l'olandese volante Dafne Schippers vince il titolo mondiale dei 200 donne con una finale incertissima e decisa solo sulla linea del traguardo in favore dell'olandese in 22.05 (vento 0.8) davanti all'ivoriana Marie-Josée Ta Lou (22.08, record nazionale) e alla bahamense Shaunae Miller-Uibo (22.15). Chiude al decimo posto l'azzurro Marco Lingua nella finale del lancio del martello. Il 39enne azzurro spedisce il suo attrezzo a 75,13 e resta a 74 centimetri da quell'ottavo posto che gli avrebbe permesso di giocarsi altri tre lanci nella sua prima finale in una rassegna globale. L'esuberante piemontese trova la miglior misura della serata al secondo ingresso in gabbia, dopo un 69,64 di apertura. Nulla la terza prova del martellista di Tonengo di Mazzè (Torino) in cui ha giustamente tentato di giocarsi il tutto per tutto. Terzo oro mondiale consecutivo per il superfavorito Pawel Fajdek che, però, a Londra non infrange la barriera degli 80 metri

23:52Francia: aumentano sospetti radicalizzati, +60% in due anni

(ANSA) - PARIGI, 11 AGO - In Francia il numero di persone sospettate di radicalizzazione islamica è aumentato del 60% in due anni. Lo afferma le Figaro, specificando che il dossier delle segnalazioni per la prevenzione della radicalizzazione a carattere terrorista (FSPRT) conta 18.550 casi. Gestito dal Ministero dell'Interno, questo dispositivo è stato creato nel marzo 2015 e nel periodo degli attentati di Parigi, nel novembre dello stesso anno, contava 11.400 persone schedate. Il sistema poggia su tre fonti: le prefetture, i servizi di polizia o di gendarmeria e le segnalazioni del pubblico.

23:50Calcio: Coppa Italia, goleada Torino, 7-1 al Trapani

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Goleada del Torino, che nel terzo turno di Coppa Italia batte 7-1 il Trapani, formazione di Lega Pro. Troppo grande il divario di categoria, per impensierire i granata, in campo con le novità N'Koulou e Berenguer e con un Belotti, autore di una doppietta, già in forma campionato. Sotto lo sguardo interessato del ds rossonero Mirabelli, in tribuna al Grande Torino, il Gallo ha aperto le marcature al 13'. Dopo 5' i siciliani pareggiano con Fazio, sfruttando l'unica disattenzione dei padroni di casa. Per la squadra di Calori è l'unico lampo. Fazio di nuovo protagonista, ma in negativo, al 27', quando spedisce nella sua porta il tiro del solito Belotti. Tra i padroni di casa si mette in mostra anche Berenguer, che al 34' segna il 3-1. Il Gallo cala il poker al 39', poi è Obi (43') a segnare di testa dopo un ottimo inserimento in area. Nel secondo tempo calano i ritmi, ma la squadra di Mihajlovic passa altre due volte, con Falque (23') e De Silvestri (42').

23:50Corea Nord: l’Ue convoca il Comitato di sicurezza

(ANSA) - BRUXELLES, 11 AGO - L' Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ha convocato un incontro straordinario del Comitato politico e di sicurezza per il 14 agosto, per discutere dei possibili prossimi passi, sulla situazione nella Corea del Nord. Si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna.

23:48Trump, Kim si pentirà delle minacce agli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Kim Jong-un "si pentirà delle minacce contro gli Stati Uniti": lo ha detto Donald Trump parlando della crisi con la Corea del Nord. "Spero che capiscano in pieno la gravita' di quello che ho detto. E' molto semplice da capire", ha aggiunto.