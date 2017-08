Ultima ora

11:17Pallavolo: azzurre in raduno dal 19 agosto

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - La nazionale italiana femminile di pallavolo tornerà a radunarsi sabato 19 agosto a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un collegiale che terminerà martedì 29 agosto. Le azzurre di Davide Mazzanti inizieranno così il lavoro di preparazione in vista dei prossimi Campionati Europei che si si svolgeranno in Azerbaigian e Georgia (dal 22 settembre al 1 ottobre). Diciassette le atlete convocate dal commissario tecnico: Ofelia Malinov (dal 20/8), Alessia Orro (dal 22/8), Sara Bonifacio (dal 22/8), Cristina Chirichella, Anna Danesi (sino al 28/8), Raphaela Folie (dal 22/8), Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Sara Loda (dal 22/8), Miriam Sylla (dal 22/8), Paola Egonu, Indre Sorokaite (sino al 27/8), Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale (dal 21/8), Anastasia Guerra, Valentina Tirozzi, Valentina Diouf.

11:11Moto3: Austria, a Bastianini terze libere

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - E' stato Enea Bastianini il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere in vista del Gp d'Austria, classe Moto3. Il pilota del team Estrella Galicia ha fatto segnare il tempo di 1'36"829 precedendo di 21 millesimi lo spagnolo Joan Mir (Honda), leader del Mondiale, e di 75 il tedesco della Ktm Phillip Oettl. Settimo e ottavo tempo per Romano Fenati (Honda) e Nicolò Bulega (Ktm).

11:11Estate:Calabria, due ore di attesa a imbarchi per la Sicilia

(ANSA) - CATANZARO, 12 AGO - E' di due ore il tempo di attesa, a Villa San Giovanni, per gli imbarchi in direzione Sicilia. L'Anas ha reso noto di avere chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni dell'A2 in direzione Nord proprio allo scopo di consentire lo smaltimento delle auto incolonnate agli imbarchi. I veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Villa San Giovanni, fa sapere l'azienda delle strade, potranno proseguire verso nord fino allo svincolo di Santa Trada e reimmettersi in autostrada in direzione Sud. Sull'A2 Autostrada del Mediterraneo il traffico in queste ore è intenso ma scorrevole sull'intero tratto calabrese. Circolazione regolare anche sulla viabilità ordinaria con particolare presenza di veicoli in corrispondenza delle principali località balneari dello Ionio e del Tirreno.(ANSA).

11:00India:60 bambini morti in 5 giorni in ospedale Uttar Pradesh

(ANSA) - NEW DELHI, 12 AGO - Sessanta bambini, fra cui molti neonati, sono morti negli ultimi cinque giorni in India in un ospedale dello Stato di Uttar Pradesh, suscitando vive polemiche e la richiesta di pesanti sanzioni per i responsabili. Lo riferisce oggi Ndtv di New Delhi. I decessi, ha indicato l'emittente, sono avvenuti nell'ospedale pubblico Baba Raghav Das Medical College di Gorakhpur, città dove è stato eletto l'attuale 'chief minister' (governatore), Yogi Adityanath. Secondo i media indiani ben 23 bambini, di cui 14 nel reparto neonatale, sono morti solo nella giornata di giovedì, apparentemente per l'improvvisa mancanza di bombole di ossigeno, un fatto però decisamente smentito dalle autorità ospedaliere.

10:54Afghanistan: scontro esercito-talebani, 16 civili morti

(ANSA) - KABUL, 12 AGO - Almeno 16 civili afghani, fra cui dieci bambini, sono morti ieri, colpiti da proiettili di mortaio sparati durante uno scontro fra l'esercito e i talebani nella provincia nord-occidentale di Faryab. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. Il commissario di polizia Niamatullah Tofan ha reso noto che l'incidente è avvenuto nel distretto di Dawlatabad, quando le forze di sicurezza afghane hanno deciso di istituire un check-point nell'area di Jumjumah Qala e gli insorti sono intervenuti per impedirlo. "Non è chiaro di quale delle due parti sia la responsabilità dei colpi mortali", ha infine detto Tofan secondo cui i civili sono morti per la gravità delle ustioni riportate.

10:53Kenya: violenze dopo vittoria Kenyatta, due morti

(ANSA) - NAIROBI, 12 AGO - Due persone sono rimaste uccise in Kenya durante i disordini scoppiati in seguito alla proclamazione di Uhuru Kenyatta come vincitore delle presidenziali. Lo ha reso noto la polizia. Le vittime, uccise dalle forze dell'ordine, si registrano alla periferia di Kimusu, città che sostiene il leader dell'opposizione Raila Odinga. Si contano anche cinque feriti. Ieri sera, dopo diversi giorni di conteggio dei voti, la commissione elettorale ha sancito la vittoria di Kenyatta, che da parte sua ha rivolto un appello all'unità nazionale. Odinga invece ha denunciato brogli.

10:33Golf: Pga Championship, F.Molinari in rimonta

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Grande rimonta di Francesco Molinari salito dal 44/o al quarto posto con 137 (73 64, -5) colpi, dopo un parziale di 64 (-7) - miglior score di giornata - nel 99/o PGA Championship, quarto e ultimo major stagionale che si sta disputando sul tracciato del Quail Hollow Club (par 71) di Charlotte, nel North Carolina. Il torinese è a tre colpi dai due leader con 134 (-8), il giapponese Hideki Matsuyama (70 64), numero 3 mondiale e autore anche lui di un 64, e lo statunitense Kevin Kisner (67 67), che sono seguiti dall'australiano Jason Day (136, -6). Il secondo giro è stato sospeso per oscurità, dopo uno stop per pioggia di circa un'ora e mezza, con 25 giocatori ancora in campo, ma uno solo può far cambiare la classifica provvisoria nelle prime posizioni: è lo statunitense Chris Stroud che ha lo stesso "-5" di Molinari, ma ancora cinque buche da giocare. Il montepremi del torneo è di 10.500.000 dollari.