14:36Merce sequestrata da Gdf, mercatino solidarietà a favore Ant

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 12 AGO - Grande successo per il mercatino di beneficenza organizzato ad Albenga dalla Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori) in collaborazione la Guardia di finanza che ha messo in 'vendita' oltre 300 capi di abbigliamento sequestrati durante le operazioni contro la contraffazione delle marche. Al posto dei cartellini 'taroccati' di giacche e maglioni infatti è stata apposta la speciale etichetta che raffigura l'aquilotto Finzy, la mascotte della Guardia di finanza. Il ricavato della venduta andrà a progetti gratuiti di prevenzione oncologica. La Guardia di finanza non è nuova a queste iniziative: in diverse occasioni infatti i capi di vestiario sono stati donati a diverse associazioni del territorio per aiutare le persone in difficoltà. Con il mercatino di oggi invece l'attenzione è al tema della prevenzione oncologica. Grazie al ricavato del mercatino molte persone avranno la possibilità di eseguire visite gratuite durante le numerose iniziative che Ant porta avanti durante tutto l'anno. (ANSA).

14:23Calcio: Supercoppa, rifinitura Juve a Vinovo

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - La Juventus ha sostenuto questa mattina, al Training Center di Vinovo, l'ultimo allenamento prima della partenza per Roma, dove domani sera affronterà la Lazio nella Supercoppa Italiana. La partenza nel pomeriggio, per il walk around allo Stadio Olimpico e, alle 18.20, la conferenza stampa di Allegri e Buffon.

14:17Calcio: Icardi “mia cara Argentina darò tutto per te”

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Mia cara Argentina, darò tutto per te": si conclude così un lungo post pubblicato su Instagram da Mauro Icardi chiamato dal ct dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Venezuela. "Mia cara Argentina, oggi dopo 4 anni ci incontreremo di nuovo - esordisce l'attaccante dell'Inter -, l'ultima volta che ho indossato questi colori è stato in quel lontano 2013, quando ho realizzato il sogno di debuttare in nazionale a soli 20 anni. Dopo pochi passi nelle squadre minori, arrivò il momento atteso. Forse non non nel modo o nel momento migliore, ma l'orgoglio e la sensazione di rappresentare il mio paese erano qualcosa che non si può spiegare. Oggi, 4 anni dopo, ho questa bellissima notizia di poter di nuovo di indossare la maglia più bella del mondo, che rappresenta ciascuno di noi, gli argentini, la nostra Patria, il nostro Paese. E' per questo - conclude Icardi - che oggi dico grazie a tutti coloro che hanno avuto fiducia in me".

14:16Moto3: Austria, Rodrigo in pole

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Gabriel Rodrigo scatterà domani dalle pole position nella gara delle Moto3 del Gp d'Austria. Il pilota argentino della Ktm, che aveva ottenuto la pole anche la settimana scorsa a Brno, ha fatto segnare il tempo di 1'36"503. Alle sue spalle gli spagnoli Juanfran Guevara (Ktm) e Aron Canet (Estrella Galicia), staccati rispettivamente di 112 e 187 millesimi. Quarto crono a 213 millesimi di ritardo per Enea Bastianini (Estrella Galicia) mentre il leader del Mondiale, lo spagnolo Joan Mir (Honda) è decimo a 486 millesimi da Rodrigo. Subito dopo con l'11/o tempo Romano Fenati (Honda), secondo in classifica generale.

14:15Calcio: Zidane “Felice ma qui rinnovo si merita ogni giorno”

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Sì, sono felice, ma questo non significa niente. Posso firmare per dieci o venti anni, ma io so dove sono e qui si vive giorno per giorno". Così Zinedine Zidane ufficializza le indiscrezioni di As sul rinnovo per tre anni sulla panchina del Real Madrid. Intervenuto in conferenza alla vigilia del 'Clasico' col Barca al Camp Nou, il tecnico ha ricordato che "in questo lavoro ci sono sempre alti e bassi. Ora siamo in un momento buono e tutti ci apprezzano". Confessa che gli "sarebbe piaciuto di più giocare una partita unica, comunque stiamo tutti bene, fisicamente e mentalmente, tutti hanno voglia di giocare e questo è un bene, quindi dovrò scegliere. Cristiano è pronto e sta bene". Il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta in avanti ma anticipa che vedere tutti insieme Isco e la BBC (Benzema-Bale-CR7) non è campata per aria: "Sono compatibili e possono giocare insieme". Si troverà di fronte un Barca privo di Neymar e Zidane non nasconde che la cosa gli fa piacere: "Non ci sono molti giocatori come Neymar".

13:58Tampona e uccide mentre guida e telefona, in carcere

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Non solo guidava in stato di ebbrezza ma si era distratto per guardare il cellulare. Così ha provocato un incidente stradale nel quale è morta una persona. Per questo, con l'accusa di omicidio stradale aggravato, il pm di Milano Sara Arduini ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere per un peruviano di 34 anni che a Milano, al volante di un van, ha tamponato a velocità sostenuta una Mini Cooper d'epoca ferma al semaforo rosso uccidendo un avvocato di 31 anni.

13:50Non sopporta che compagna parli al cellulare e la picchia

(ANSA) - MODICA (RAGUSA), 12 AGO - Non sopportava che la convivente, 39 anni, usasse il cellulare per parlare con la sua amica e così un 38enne di Ragusa, davanti ai figli, ha colpito la donna con schiaffi e pugni fino a farle perdere i sensi. E' stato arrestato dalla Polizia a Modica e posto ai domiciliari per violenza e lesioni personali. L'uomo, inoltre, ha minacciato di morte la donna usando una sciabola da sommelier. È' stata la figlia a chiamare la polizia. (ANSA).