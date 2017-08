Ultima ora

17:14Incendi: fiamme a Porto Rotondo,evacuato villaggio Juniperus

(ANSA) - PORTO ROTONDO, 12 AGO - Un incendio scoppiato dopo le 13:30 ha raggiunto il villaggio Juniperus a Porto Rotondo. Sono stati i carabinieri i primi ad intervenire e a segnalare il pericolo mettendo in moto la macchina antincendi. I militari di Olbia, coordinati dal ten. col. Alberto Cicognani, hanno fatto evacuare tutte le villette del residence, operazione che ha richiesto un notevole impegno a causa della presenza di numerose automobili in sosta lungo le strade di Porto Rotondo, al completo in questa settimana che anticipa il ferragosto. (ANSA).

17:00Migranti: soccorsi nel Canale d’Otranto

(ANSA) - LECCE, 12 AGO - Centotrentasette migranti, tra cui donne, bambini e un neonato, sono stati soccorsi e cinque presunti scafisti sono stati arrestati nel corso di due distinte operazioni compiute nel Canale d'Otranto dai militari della Guardia di Finanza. La prima operazione, nel pomeriggio di giovedì, ha riguardato migranti irregolari che sono stati sorpresi a bordo di una barca a vela al largo di Santa Maria di Leuca (Lecce); in un'altra operazione, nel corso della notte scorsa, sono stati soccorsi, sempre su una barca a vela, al largo di Castro Marina (Lecce), altri migranti. Le imbarcazione sono state intercettate dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza impegnate nell'operazione "Triton 2017" dell'Agenzia Frontex. Su una barca a vela c'erano 87 migranti, 42 uomini adulti, 20 donne e 25 bambini, di presunta nazionalità Kurdistan e irachena, sull'altra 50 migranti, tra cui 48 uomini e una donna con un neonato, di presunta nazionalità irachena e iraniana

16:59Moto: Austria, pole di Pasini in Moto2

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - L'italiano Mattia Pasini partirà in pole position domani nel Gp d'Austria classe Moto2, 11/a prova del motomondiale. Il pilota della Kalex, con il tempo di 1'29''394, ha preceduto di un solo millesimo il leader del mondiale, Franco Morbidelli, che partirà al suo fianco. In prima fila anche lo spagnolo Alex Marquezs, staccato di quasi due decimi dai due italiani. In seconda fila, Francesco Bagnaia del team VR46 col quarto tempo, che ha preceduto lo svizzero Thomas Luthi, principale sfidate di Morbidelli per il titolo. Completa la seconda fila il francese Fabio Quartararo.

16:56Calcio: B.Dortmund, domani decisione definitiva su Dembelè

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Il tormentone Dembelè ha le ore contate. Secondo quanto riporta 'Marca' il tecnico del Borussia Dortmund, Peter Bosz, ha rivelato a Sky che domani sarà annunciata la decisione finale sul futuro del giocatore che nei giorni scorsi non si è presentato agli allenamenti con l'intenzione di accelerare il suo trasferimento al Barcellona. ''Stasera faremo una riunione - le parole di Bosz prima del match di Coppa di Germania - e domani la società annuncerà la sua decisione''. Giovedì scorso il Borussia Dortmund aveva comunicato di aver rifiutato un'offerta del Barcellona per Dembélé.

16:44Investito da fiammata mentre cucina, grave cuoco

(ANSA) - JESI (ANCONA), 12 AGO - Investito da una fiammata nella cucina del ristorante in cui lavora a Jesi (Ancona), un cuoco di 34 anni è rimasto ferito gravemente, con ustioni sul 40% del corpo. L'uomo era ai fornelli, intento a riscaldare un preparato a base di alcool, quando per cause ancora in via di accertamento è stato raggiunto da una fiammata. Soccorso dai colleghi, è stato portato nell'ospedale di Jesi, dove i medici stanno valutando se farlo trasferire in un centro specializzato per grandi ustionati. Indagano i carabinieri gli ispettori dell'Asur. (ANSA).

16:44Uomo accoltellato a Gerusalemme, arrestata palestinese

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Un israeliano è stato accoltellato alla spalla da una donna palestinese che è stata arrestata, vicino alla Porta di Damasco, a Gerusalemme est. Lo rende noto Ynet, specificando che il ferito, ricoverato in ospedale, non è grave. Un portavoce della polizia ha spiegato che una donna armata di coltello ha aggredito un 31enne in una stazione ferroviaria. Un poliziotto che era in zona ha bloccato la terrorista, arrestandola.

16:43Corea Nord: Macron preoccupato, evitare escalation tensioni

(ANSA) - PARIGI, 12 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto "preoccupato dall'aggravarsi della minaccia balistica e nucleare proveniente dalla Corea del Nord". In una nota diffusa dall'Eliseo, Macron fa appello "alla responsabilità di tutti e a prevenire qualsiasi escalation delle tensioni". "Di fronte a questa minaccia - prosegue il presidente francese - la comunità internazionale deve agire in modo condiviso, fermo ed efficace, al fine di portare la Corea del Nord a riprendere senza condizioni la via del dialogo".