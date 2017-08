Ultima ora

19:29Calcio: Allegri, dopo Cardiff voglio Juve rabbiosa

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Parte una nuova stagione e la grande rabbia che abbiamo provato dopo la sconfitta nella finale di Champions a Cardiff va usata per affrontare questa annata. Bisogna essere consapevoli della nostra forza, ma sapere che serve lavorare duro ogni giorno. E l'unico modo per partire bene è rimanere sereni, avere grande equilibrio ma soprattutto grande determinazione nel voler centrare gli obiettivi". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Lazio.

19:11Calcio: Coppa Italia, emergenza difesa per il Genoa

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Emergenza difesa per il Genoa in vista dell'esordio in Coppa Italia domani sera al Ferraris contro il Cesena. "Biraschi andrà in panchina perché non è al meglio e non vogliamo rischiare - ha spiegato il tecnico, Ivan Juric -. Zukanovic per la Coppa è squalificato e Izzo è indisponibile. Domani probabilmente dovrò adattare Rosi in un ruolo non suo". Il problema si ripercuote anche sul mercato. "Abbiamo le idee chiare su cosa ci serve - ha detto Juric -. Ad esempio abbiamo bisogno di un difensore. Serve un giocatore importante per sostituire Burdisso anche se Spolli ci può dare una grossa mano e sta facendo bene. Laxalt in uscita? Vediamo come si svilupperà la situazione ma ammetto che mi dispiacerebbe molto se dovesse partire. Capisco però anche i meccanismi societari e se servono soldi è giusto così, parliamo però di un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento".

19:08Calcio: Juve, Buffon “n.10 non poteva che andare a Dybala”

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "La maglia n.10 assegnata a Dybala? Penso che in questa squadra nessuno più di lui potesse ricevere questa gratificazione da parte del club. Il passo per questo tipo di proposta è partito dalla società nei suoi confronti. È un segnale molto bello e responsabilizzante per lui, e penso realmente che un talento come Paulo, un giocatore con quel tipo di carattere e voglia di migliorarsi e vincere possa rappresentare degnamente questo numero. Era l'unico che meritava e poteva ereditare una maglia così pesante". Così il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, alla vigilia della sfida di Supercoppa con la Lazio in programma domani allo stadio Olimpico di Roma.

18:56Migranti: Msf, sospendiamo temporaneamente attività

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Msf sospende "temporaneamente" l' attività davanti alla Libia. Lo comunica la Ong sottolineando che la sospensione segue la decisione della Libia di istituire una zona Sar, "limitando l'accesso delle Ong in acque internazionali" e ad un "rischio sicurezza" segnalato dal Mrcc "dovuto a minacce della guardia costiera libica". Sarà dunque fermata la nave Prudence, mentre "l'équipe medica di Msf continuerà a fornire supporto a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranee".(ANSA).

18:47Trova portafoglio con 2.000 euro e lo consegna a Carabinieri

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 AGO - Ha trovato un portafoglio con dentro 2.000 euro: non riuscendo a risalire al proprietario lo ha portato ai Carabinieri di Luzzara, nel Reggiano, che e lo hanno restituito al proprietario, un cittadino indiano 50enne. Protagonista della vicenda, un imprenditore, che ha trovato il portafoglio, contenete l'ingente somma, in via Panagunis, a Luzzara, poco distante dalla sua azienda. Dentro il portafoglio, l'uomo ha trovato i documenti del proprietario - che aveva prelevato in banca i 2.000 dovendo partire per il suo paese d'origine - ha provato a rintracciarlo ma senza esito. Così si è rivolto ai militari ai quali ha consegnato il portafoglio: i Carabinieri che, poco prima, avevano ricevuto la denuncia di smarrimento del cittadino indiano lo hanno contattato restituendogli il portafoglio con documenti e denaro.(ANSA).

18:41A Licata il Tar blocca demolizione appartamento

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Bloccata la demolizione di un appartamento a Licata. Lo ha stabilito il Tar che con una sentenza ha annullato l'ingiunzione del comune che era guidato dal sindaco Angelo Cambiano sfiduciato nei giorni scorsi dal consiglio comunale. I.A. di 54 anni aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio in via d'Arezzo con concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all'acquisto dell'appartamento con istanza inoltrata nel 1997 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell'immobile. Permesso accordato ma poi ritirato e nel 2016, poi, il Comune di Licata ha intimato la demolizione dell'immobile. Il proprietario ha allora fatto ricorso al Tar che lo ha accolto.

18:39Calcio: Chelsea ko all’esordio in Premier, Burnley vince 3-2

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Cade alla prima uscita in Premier il Chelsea campione d'Inghilterra, battuto a sorpresa 3-2 dal Burnley. I Blues sono rimasti in dieci al 14' per l'espulsione diretta di capitan Cahill, autore di un brutto fallo. Nel giro di dieci minuti i Clarets sono andati in vantaggio con Vokes e al 39' hanno raddoppiato con Ward, approfittando entrambi di una difesa del Chelsea a dir poco allegra. Al 43', nuova rete di Vokes per il 3-0. Nella ripresa, Conte ha messo in campo Morata e a 24' lo spagnolo è andato in gol, ma ogni speranza di rimonta è stata vanificata dalla successiva espulsione di Fabregas per doppia ammonizione. A 2' dalla fine, David Luiz ha siglato il 2-3 si assist di Morata, troppo tardi per cercare il pareggio.