20:52Calcio: Francia, Ranieri secondo Ko, lo batte Rudi Garcia

(ANSA) - NANTES (FRANCIA), 12 AGO - Due sconfitte in altrettante partite. Non è stato esaltante l'avvio in Ligue 1 del Nantes di Claudio Ranieri, sconfitto oggi per 1-0 dal Marsiglia dell'altro ex allenatore della Roma Rudi Garcia. A decidere la sfida a favore dei marsigliesi è stata una rete all'88' di Lucas Ocampos, ex Genoa e Milan che ora sta con Garcia ma anni fa era nel Monaco che Ranieri riportò nella massima serie. Il Nantes è stato anche sfortunato, perché nel recupero Sala ha fallito una ghiotta occasione per pareggiare, ma va anche detto che Tatarasanu, portiere della squadra di casa, ha fatto almeno un paio di parate decisive. A conferma che non è stata una giornata fortunata per Ranieri c'è il fatto che nei primi 24' del match è stato costretto ad effettuare per infortunio le tre sostituzioni a sua disposizione. Infatti il Nantes ha perso Rongier al 12', Bammou al 20' e Kacaniklic al 24'. I sostituti hanno fatto del loro meglio, ma a penalizzare il Nantes è stata la mancanza di precisione in fase conclusiva.

20:47Tuffi: Tania Cagnotto sarà presto mamma”

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Dopo aver vissuto emozioni indescrivibili nello sport, da oggi una nuova avventura altrettanto emozionante ci attende all'orizzonte. #noi3 #family #momtobe". Tania Cagnotto pubblica su Instagram un foto col marito, Stefano Parolin, e due righe per annunciare che presto sarà mamma. La campionessa azzurra di tuffi si è ritirata un anno fa, dopo il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Rio.

20:33Terrorismo: incontri sospetti,arrestata zia marito di Fatima

(ANSA) - GROSSETO, 12 AGO - L'hanno sorpresa mentre intratteneva contatti con persone che non poteva frequentare nella sua casa a Scansano (Grosseto). Così Arta Kacabuni, dagli arresti domiciliari perché già condannata per il reato di associazione con finalità di terrorismo, è passata al carcere. Sono stati i carabinieri di Scansano ad eseguire l'ordinanza di aggravamento della misura, emessa dalla Corte d'assise d'appello di Milano, nei confronti della donna albanese, che è zia del marito di Maria Giulia Sergio, alias Fatima, la lady Jihad, prima foreign fighter italiana condannata dal tribunale di Milano per terrorismo internazionale e di cui si sono perse le tracce in Siria. Maria Giulia Sergio ha vissuto a Poggioferro con il marito Aldo Kobuzi dal 2012 al 2014 prima di partire per combattere al fianco dell'Isis. I militari hanno accertato che la donna aveva ricevuto a casa propria delle persone con le quali non poteva avere contatti.

20:29Palio Siena: tiratori, cani antiesplosivo e metal detector

(ANSA) - SIENA, 12 AGO - Tiratori scelti sui tetti, artificieri, unità antisabotaggio, filtraggio in piazza del Campo coi metal detector e specialisti pronti ad affrontare eventuali problematiche relative a droni: anche così a Siena sarà garantito dalle forze dell'ordine il regolare svolgimento delle prove e poi del Palio del 16 agosto. Gli obiettivi sono stati evidenziati in una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Attenzione ci sarà per le vie di accesso alla città e i varchi d'ingresso a piazza del Campo vigilati e presidiati dalle forze dell'ordine per il controllo e filtraggio, anche con l'uso di metal detector, delle persone. Piazza del Campo sarà controllata dall'alto con 'osservatori specializzati' piazzati sui tetti, tiratori scelti, con cani antiesplosivo e artificieri antisabotaggio. Vietato entrare in piazza con seggiole e sgabelli, tavolini, panche, cassette, droni giocattolo, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino, passeggini e carrozzine per neonati e bambini, bevande in vetro.

19:56Calcio: Allegri, “gara complicata, ho 3-4 dubbi formazione”

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Domani mi aspetto una gara complicata, è una finale e la Lazio viene da un ottimo precampionato in cui non ha perso nemmeno una partita e preso pochi gol. E' una squadra ben organizzata e con giocatori di qualità. Dovremo essere bravi". Lo dice Massimiliano Allegri nel presentare la sfida di Supercoppa in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. "La formazione? Ho ancora 3 o 4 dubbi da sciogliere e quindi sarà un casino" spiega poi sorridendo il tecnico della Juve, che dopo il ko nella finale di Champions ha anche pensato alle dimissioni: "Ho fatto una riflessione per capire se avevo ancora la forza di andare avanti e la voglia di rimettermi in discussione. E mi sono reso conto che con questa squadra si può riaprire una nuova stagione importante e avere un futuro importante, e quindi sono ripartito".

19:52Garlasco: madre di Chiara, stop ai riflettori

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - La tomba di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, in questi giorni è ritornata ad essere un 'giardino fiorito'. Domani, nel decimo anniversario della sua scomparsa, Chiara verrà ricordata durante la messa del pomeriggio dal parroco del paese che è stato teatro di quell'efferato delitto per il quale l'ex fidanzato, Alberto Stasi, è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere. Dopo 10 anni però, Rita Poggi, la madre della ragazza, chiede solo che sulla vicenda vengano spenti i riflettori. "Nonostante il dolore, che rimane forte - ha detto all'ANSA - c'è voglia di normalità. Abbiamo solo voglia che si spengano i riflettori tenuti accesi per così tanto tempo, per ricordare Chiara dentro di noi, in modo più intimo". "Sembra ieri e invece sono passati già 10 anni - ha aggiunto -. Il suo ricordo è sempre molto vivo, è come se fosse ancora qui. Sulla sua tomba i fiori ci sono sempre ma oggi ce ne erano molti di più. Chi le ha voluto bene non si dimentica di lei".

19:29Calcio: Allegri, dopo Cardiff voglio Juve rabbiosa

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Parte una nuova stagione e la grande rabbia che abbiamo provato dopo la sconfitta nella finale di Champions a Cardiff va usata per affrontare questa annata. Bisogna essere consapevoli della nostra forza, ma sapere che serve lavorare duro ogni giorno. E l'unico modo per partire bene è rimanere sereni, avere grande equilibrio ma soprattutto grande determinazione nel voler centrare gli obiettivi". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Lazio.