Ultima ora

00:57Atletica: medico Giamaica, a fermare Bolt sono stati crampi

(ANSA) - LONDRA, 13 AGO - "Non è stato un infortunio grave, a fermarlo sono stati i crampi che gli sono venuti alla gamba sinistra". A spiegare cosa sia successo a Usain Bolt durante la finale mondiale della staffetta 4X100, la sua ultima gara, è stato il medico della nazionale giamaicana Kevin Jones. "Il dolore? Usain ne ha sentito tanto per la delusione di aver finito in quel modo, e per aver perso - ha detto ancora il medico della Giamaica -. Le ultime tre settimane per lui sono state molto dure, e noi lo sapevamo. Ora gli auguriamo il meglio".

00:46Calcio: Coppa Italia, risultati del terzo turno

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Risultati del terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Bari-Cremonese 2-1 Benevento-Perugia 0-4 Bologna-Cittadella 0-3 Brescia-Pescara 1-3 Cagliari-Palermo 5-3 ai rigori (1-1 ts.) Carpi-Salernitana 7-6 ai rigori (3-3 ts.) Chievo-Ascoli 2-1 Crotone-Piacenza 2-1 Pordenone-Lecce 3-2 Sampdoria-Foggia 3-0 Sassuolo-Spezia 2-0 Spal-Renate 1-0 Udinese-Frosinone 3-2 Torino-Trapani 7-1 (venerdì) Genoa-Cesena oggi Verona-Avellino oggi.

23:42Atletica:Bolt s’infortuna e non conclude ultima gara

(ANSA) - LONDRA, 12 AGO - Amara conclusione di carriera per Usain Bolt, che si è infortunato mentre correva, per la Giamaica, l'ultima frazione della staffetta 4X100 non concludendo la gara dei Mondiali, vinta dalla Gran Bretagna davanti agli Usa. Ma il pubblico non ha festeggiato per la vittoria del team di casa, colpito da quanto è successo a Bolt, che nel frattempo rimaneva dolorante a terra, steso sulla pista.

23:16Atletica: Mondiali,Farah ‘sono dispiaciuto,ma ho dato tutto’

(ANSA) - LONDRA, 12 AGO - "E' stato molto emozionante, è la fine del capitolo della mia corsa, adesso comincerà un nuovo mondo ma è stato tutto meraviglioso". Queste le parole di Mo Farah dopo la finale dei 5000 dei Mondiali di Londra in cui è stato battuto, davanti al pubblico amico, dall'etiope Edris. Il britannico non perdeva una finale dal 2011, quando a Daegu fu argento nei 10.000. "Non perdevo da Daegu - ha detto ancora Farah -, ed è stato un lungo percorso. Non è facile descrivere cosa significhi fare una carriera così, e andare avanti anno dopo anno: dietro c'è tanto duro lavoro, e veri sacrifici". "Questa sera sono molto dispiaciuto - ha detto l'asso britannico - però ho dato tutto ciò che potevo, lo avete visto".

23:12Calcio: Coppa Italia, Spal-Renate 1-0

(ANSA) - FERRARA, 12 AGO - La Spal batte 1-0 il Renate nel terzo turno di Coppa Italia e accede al quarto dove incontrerà il al Mazza il Cittadella che ha espugnato 3-0 il Dallara di Bologna. Rete biancazzurra al 28' pt con Vicari che sorprende Di Gregorio con un tiro dalla distanza che picchia sul palo interno e termina la sua corsa in fondo al sacco. Nella ripresa la Spal sfiora a più riprese il raddoppio ma non ci sono altre segnature.

23:11Calcio: Icardi spietato, Inter batte anche Betis

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - È dolce la prima da titolare di Mauro Icardi: un tempo in campo e un gol realizzato nella vittoria per 1-0 dell'Inter a Lecce contro il Betis Siviglia, festeggiando la meglio la convocazione nell'Argentina. La partita si sblocca al 30': retropassaggio sciagurato di Mandi, Icardi intercetta la sfera e viene steso da Adan. Calcio di rigore ineccepibile che il capitano dell'Inter trasforma spiazzando il portiere. Partita con poche emozioni, condizionata dal vento e dalla pioggia che ha reso molto pesante il terreno di gioco. Da segnalare nell'Inter il debutto, dal primo minuto, di Dalbert: più ombre che luci per il terzino brasiliano. Quella con il Betis per l'Inter è la quinta vittoria consecutiva in amichevole.

23:08Calcio:Lazio,Keita non convocato per Supercoppa,Anderson c’è

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Sorpresa in casa Lazio a meno di 24 ore dalla sfida di Supercoppa con la Juventus. Nella lista dei convocati diramata poco fa dal tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, non figura il nome di Keita. L'attaccante ispano-senegalese, da settimane al centro di voci di mercato che lo vorrebbero accasarsi proprio alla squadra bianconera, avrebbe accusato durante l'allenamento di rifinitura un risentimento muscolare tale da impedirgli di scendere in campo domani. Convocato invece in extremis Felipe Anderson, che però dovrebbe accomodarsi in panchina a causa di non perfette condizioni fisiche.