14:05Gp Austria: Morbidelli vince in Moto2, 7/o successo stagione

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Successo di Franco Morbidelli al gp d'Austria: il pilota italiano si è aggiudicato la prova delle Moto2 centrando la settima vittoria su undici gare. Completano il podio Alex Marquez e Thomas Luthi. Morbidelli è in testa alla classifica mondiale con 26 punti di vantaggio su Luthi. Quarto posto per Francesco Bagnaia, davanti a Mattia Pasini.

13:38Migranti: anche Sea Eye sospende ‘a malincuore’ salvataggi

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Oggi abbiamo deciso a malincuore di sospendere temporaneamente le nostre missioni di salvataggio". Lo scrive su twitter l'ong Sea Eye. Il motivo, si spiega, è la mutata situazione di sicurezza nel Mediterraneo occidentale. "Proseguire il nostro lavoro di salvataggio - spiega l'ong tedesca - sarebbe irresponsabile nei confronti dei nostri equipaggi".

13:34Giovani dispersi in val Bognanco, morti in un burrone

(ANSA) - VERBANIA, 14 AGO - Sono morti in fondo ad un burrone, dove sono precipitati con l'auto, due giovani dispersi dalla scorsa notte in alta valle Bognanco. Si tratta di un diciottenne, che era alla guida, e di una diciassettenne, entrambi residenti nella zona. L'auto è precipitata per oltre venti metri dalla strada, asfaltata ma senza protezioni, che collega Bognanco ad Alpe San Bernardo. Sul posto ha operato il soccorso alpino, con vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso del 118. L'allarme per la scomparsa dei ragazzi era stata data ieri sera dalle famiglie. Immediato l'avvio delle ricerche che ha portato stamattina al ritrovamento dei due corpi.

13:34Mondiali: 50 km marcia, De Luca 9/o

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Marco De Luca chiude al nono posto in 3h45:02 la 50km di marcia ai Campionati del Mondo di Londra. Il 36enne delle Fiamme Gialle sul viale di The Mall soffre un po' nel finale dopo essere stato in lizza anche per la sesta posizione. E' il secondo crono in carriera per il romano, da questa stagione passato sotto la guida tecnica del bronzo olimpico Giovanni De Benedictis. Gara dominata dal francese Yohann Diniz che, dopo l'argento di Osaka 2007, si mette finalmente al collo anche la medaglia più preziosa con un 3h33:11 tutto in solitaria. Si tratta del primato dei campionati e della seconda prestazione di tutti i tempi a 38 secondi dal suo record del mondo di 3h32:33 agli Europei di Zurigo 2014. Sul resto del podio il tandem giapponese composto da Hirooki Arai, argento in 3h41:17, e Kai Koabyashi, bronzo in 3h41:19.

13:13‘Tiro a segno’ nel Napoletano, ferisce due persone

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 13 AGO - Ferisce con un'arma ad aria compressa due persone in una sorta di 'tiro a segno' ma viene sorpreso e denunciato dai carabinieri. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli). Protagonista un uomo di 27 anni già noto alle forze dell'ordine (del quale non sono state fornite le generalità). Tutto è partito quando due uomini, di 47 e 54 anni, hanno chiesto l'intervento dei militari dell'Arma in via Castello dopo essere stati feriti da piombini per arma ad aria compressa rispettivamente alla schiena e al braccio. Individuata la zona da cui erano stati esplosi i colpi, i carabinieri si sono appostati fino a vedere il ventisettenne. Sul posto hanno rinvenuto su una tettoia in lamiera una carabina ad aria compressa, 3 piombini esplosi e 3 bossoli a salve. Con successiva perquisizione sono state trovate anche 11 dosi di marijuana e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato perciò denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.(ANSA).

13:08Meloni a Berlusconi, alleanza con Alfano è teatrino politica

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Voglio rispondere all'appello all'unità con Alfano che Berlusconi mi lancia dalle pagine de 'il Mattino'. Sono d'accordo sul fatto che occorra costruire un centrodestra capace di rappresentare lo scontento e il cambiamento. Ma considero impossibile farlo insieme a chi governa la Sicilia insieme a Crocetta e l'Italia insieme a Renzi. Per come la vedo io, è questo il teatrino della politica che nausea gli elettori, non certo chi chiede serietà e coerenza". Lo dichiara la presidente di Fdi Giorgia Meloni.

13:06Sicilia: Librandi, Alfano sia coerente e non rinneghi il Pd

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Angelino Alfano ha governato e lavorato per quattro anni come ministro nei governi del centrosinistra moderato e riformista. Insieme al Pd ha votato e discusso leggi e riforme che hanno permesso la ripresa economica e il calo della disoccupazione in corso. Rifiutare ogni accordo col Pd significherebbe sconfessare tutto il buon lavoro fatto finora". Lo scrive in una nota Gianfranco Librandi del Partito Democratico aggiungendo "che in politica la coerenza è ancora importante: gli elettori, sia quelli del centrodestra sia quelli del centrosinistra, non capirebbero un cambio di fronte". L'invito-appello di Librandi è dunque questo: "si segga al tavolo con il PD per continuare il percorso del cambiamento e applicarlo anche in Sicilia dove non avrebbe senso un'alleanza fra lui e quella destra che lo odia, lo detesta e lo cerca solo per avere i suoi voti".