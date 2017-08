Ultima ora

17:05Usa:proteste attendono Trump a Ny,spunta topo a sua immagine

(ANSA) - NEW YORK, 13 AGO - Donald Trump torna a casa nella Trump Tower sulla Quinta Strada e ad aspettarlo trova le proteste. Il presidente rientra nella sua abitazione per la prima volta da quando si e' insediato alla Casa Bianca e New York e' pronta con un'ondata di manifestazioni. Una e' in programma al suo arrivo nella Grande Mela nella serata di domenica ed e' contro la riforma dell'Obamacare. Una manifestazione anti-guerra e' in calendario lunedi': iniziera' dal New York Public Library a Bryant Park e terminera' al Trump International Hotel. Per l'occasione del rientro di Trump in citta' anche un''opera d'arte' di una galleria di Chelsea: un topo gonfiabile gigante a forma di Trump. L'opera sara' posta in un posto ancora sconosciuto della citta'. Martedi' e' invece in programma una manifestazione a favore dell'immigrazione. Ma proteste si avranno in tutta la citta' per tutti i tre giorni che Trump trascorrera' a New York.

17:04Kenya: presidente, ‘non sarà tollerata violazione pace’

(ANSA-AP) - NAIROBI, 13 AGO - Il portavoce del presidente kenyano Uhuru Kenyatta, Manoah Esipisu, ha dichiarato oggi che le proteste post-elettorali dei giorni scorsi sono state violente e illegali. Le manifestazioni pacifiche - ha aggiunto - sono un diritto costituzionale e saranno protette dalla polizia, "ma in questi giorni abbiamo visto proteste violente che hanno danneggiato proprietà e messo in pericolo vite umane". "Lasciatemi fare chiarezza - ha aggiunto Esipisu - La polizia non tollererà che la pace venga violata, proteggerà invece le vite e le proprietà dei kenyani, riporterà la legge e l'ordine". Sempre oggi la polizia kenyana ha smentito le affermazioni dell'organizzaione dei diritti umani locale secondo cui i poliziotti hanno ucciso 24 manifestanti. Su Facebook ha invece scritto di aver ucciso sei "criminali" che stavano compiendo saccheggi e devastazioni. La polizia ha anche negato di aver ucciso una bambina di 9 anni che stava giocando nella periferia di Nairobi, affermando di aver aperto un'inchiesta.

17:02Casa Bianca, scontri Virginia terrorismo

(ANSA) - NEW YORK, 13 AGO - Gli scontri a Charlottesville, in Virginia, rientrano nella ''definizione di terrorismo''. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, H. R. McMaster, in un'intervista a ABC. ''Ogni volta che si commette un attacco contro la gente per incitare la paura, e' terrorismo'' dice McMaster, condannando gli incidenti. ''Sono un atto criminale contro gli americani. Un atto che potrebbe essere stato motivato dall'odio e dall'intolleranza, ma vedremo cosa emerge dalle indagini''.

17:02Moto: Austria, Rossi “la gomma dietro ha retto 10 giri”

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Peccato perché speravo di andare meglio. E' stata una gara in cui abbiamo sofferto tanto. Nei primi 10 giri tutto bene, finché la gomma posteriore ha tenuto, poi ho dovuto rallentare. C'era tanto spinning dietro ed i miei tempi si sono alzati". Valentino Rossi, interpellato da Sky Sport, spiega così il suo settimo posto in Austria. "Il problema è che tecnicamente non abbiamo sbagliato nulla, dietro abbiamo montato la gomma dura, che è andata bene per 10 giri, ma poi ce ne sono altri 18 e non mi aspettavo un calo così repentino - ha proseguito il pilota della Yamaha - Nella seconda parte della gara la moto è diventata difficilissima da guidare. Il problema è che consumiamo troppo la gomma dietro, la mettiamo troppo sotto stress. Honda e Ducati sono riuscite a togliere potenza senza perdere troppo in velocità. Nonostante la centralina unica. Noi dobbiamo lavorare tanto".

17:01Moto: Austria, Dovizioso “oggi la gara me la sono presa”

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Oggi la gara me la sono presa. E' stata dura fino all'ultima curva, ho vinto in extremis contro un Marquez in gran forma". Andrea Dovizioso, ai microfoni di Sky Sport, sorride per il terzo successo stagionale, al termine di un duello all'ultima curva con il leader del mondiale, classe MotoGp. "La differenza l'ha fatta l'analisi delle gomme - ha aggiunto il pilota del Team Ducati - Le Michelin bisogna saperle interpretare. Ieri la morbida non funzionava, oggi faceva più caldo e nelle previsioni doveva andare meglio. E così è stato".

16:45Papa: affidarsi a oroscopi manda a fondo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 AGO - "Quando non ci si aggrappa alla parola del Signore, ma per avere più sicurezza si consultano oroscopi e cartomanti, si comincia ad andare a fondo". Così il Papa oggi all'Angelus commentando l'episodio di Gesù che cammina sulle acque del lago di Galilea e salva Pietro dall'affondare a causa del vento. Francesco ha esortato "a perdurare ben saldi nella fede per resistere alle bufere della vita, a rimanere sulla barca della Chiesa rifuggendo la tentazione di salire sui battelli ammalianti ma insicuri delle ideologie, delle mode e degli slogan". "La fede nel Signore e nella sua parola non ci apre un cammino dove tutto è facile e tranquillo; non ci sottrae alle tempeste della vita" ha detto. Essa "ci dà la sicurezza di una Presenza che ci spinge a superare le bufere esistenziali, la certezza di una mano che ci afferra per aiutarci ad affrontare le difficoltà indicandoci la strada anche quando è buio. La fede non è una scappatoia dai problemi della vita, ma sostiene nel cammino e gli dà un senso".

16:07Moto: Lotti a Dovizioso, fantastico

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Fantastico Andrea Dovizioso nell' #AustrianGP, primo alla fine di un duello bellissimo". Il ministro per lo sport, Luca Lotti, si complimenta via Twitter con il pilota della Ducati, dopo la vittoria nel gran premio austriaco.