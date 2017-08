Ultima ora

20:03Kenya: migliaia scritte sui muri di Nairobi invocano la pace

(ANSA) - NAIROBI, 13 AGO - Migliaia di scritte che invocano la pace sono comparse sui muri delle case della periferia di Nairobi, dopo le violenze dei giorni scorsi seguite alla vittoria di Uhuru Kenyatta alle presidenziali in Kenya. "Peace and justice wanted. Alive" ("Si ricercano pace e giustizia. Vive") e altri simboli, scritte e segni di pace sono stati disegnati con bombolette spray in moltissimi importanti luoghi di Kibera, quartiere degradato della capitale che è stato nei giorni scorsi teatro di violente proteste contro il vincitore delle elezioni presidenziali Uhuru Kenyatta. I graffiti invitano gli abitanti a porre fine alle violenze. Molte scritte sono state disegnate da Solo 7, pseudonimo usato dall'artista kenyano Solomon Muyundo, esponente del gruppo Art 4 Peace. Giorni fa Solo 7 aveva cominciato a fare graffiti per convincere i suoi connazionali a non ripetere le violenze che nel 2007 avevano causato più di mille morti.

19:46Calcio: tripletta Falcao, Monaco a segno

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Una tripletta di Radamel Falcao spiana la strada al Monaco a Digione, nella seconda giornata di Ligue 1. Il 4-1 finale riflette bene la prova convincente degli ospiti, che sono a punteggio pieno insieme con Lione, Marsiglia e St.Etienne in attesa del posticipo di stasera Guingamp-Psg che vivrà più che altro sull'esordio di Neymar tra i parigini. Nell'altro incontro della giornata, lo Strasburgo ha sconfitto 3-0 il Lilla. Falcao - in gol al 3' e 37' pt e al 6' della ripresa - è già leader della classifica marcatori con quattro reti.

19:38Calcio: Manchester Utd parte bene in Premier, 4-0 a West Ham

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il Manchester United non sbaglia l'esordio in campionato battendo 4-0 il West Ham nell' ultimo incontro della prima giornata di Premier League. Un gol per tempo del bomber belga Romelu Lukaku (33' pt e 18' st) - pagato all'Everton l'equivalente di quasi cento milioni di euro un mese fa -, e le reti di Martial (43'st) e Pogba (45' st) consente ai Red Devils di tenere il passo di Arsenal, City e Tottenham, tutti vittoriosi alla prima uscita. E' stato invece amaro il ritorno in Premier del portiere degli Hammers, Joe Hart, reduce dalla bella esperienza col Torino.

18:55Calcio: Mls, Kakà espulso dopo intervento Var ma scherzava

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il Var aiuta gli arbitri, ma non garantisce sempre la scelta giusta. Se n'è accorto, a sue spese, il correttissimo brasiliano Kakà, espulso ieri nel finale della partita di Mls tra i New York Red Bulls ed i suoi Orlando City. Il brasiliano è stato punito per 'condotta violenta' per aver messo una mano in faccia al difensore avversario Aurelien Collin, suo ex compagno ed amico, anche se dalle immagini appare evidente come entrambi stessero scherzando. L'arbitro, avvertito da un guardalinee dell'episodio, ha interpretato diversamente la scena e ha deciso di espellere Kakà, nonostante lo stesso Collin abbia cercato di convincerlo dell'errore.

18:53Troppo vociare durante la messa,parroco sospende processione

(ANSA) - GEROCARNE (VIBO VALENTIA), 13 AGO - Troppo vociare sul sagrato della chiesa durante la messa e così il parroco sospende la processione. Ha creato dissensi e malumore a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, la decisione del parroco don Pietro Cutuli di sospendere la processione prevista per oggi in occasione della festa di Sant'Antonio. A spingere il sacerdote a sospendere il rito sarebbe stato il continuo parlottare di molti fedeli che avrebbe disturbato lo svolgimento della funzione religiosa. In tanti si sono prodigati per tentare di far tornare il prete sui suoi passi, ma senza successo. La tensione tra le parti è di conseguenza salita ulteriormente, anche perché il rapporto fra il sacerdote e alcuni fedeli non è mai stato particolarmente felice. E, intanto, il "dissenso" verso l'operato di don Cutuli rischia di trasformarsi, secondo quanto affermano diversi fedeli, "in una raccolta firme finalizzata a chiedere l'allontanamento del parroco".(ANSA).

17:54Usa: ‘denuclearizzare la Corea del Nord’

(ANSA) - NEW YORK, 13 AGO - L'obiettivo degli Stati Uniti è la denuclearizzazione della penisola coreana. Lo afferma il consigliere alla sicurezza Nazionale della Casa Bianca, H. R. McMaster, sottolineando che gli Usa ''non sono più vicini a una guerra di quanto non lo fossero una settimana fa''.

17:48Ministro Giamaica a Bolt,’non scusarti,nei cuori per sempre’

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Usain Bolt porge le sue scuse, il Ministro della Cultura e dello Sport della Giamaica, Olivia Grange, le respinge. "Non ce n'era bisogno - spiega la Grange in una nota -: lui ha dato tutto. Glielo ripeterò sempre". "Ieri siamo stati testimoni dell'ultimo atto della carriera di Usain Bolt - continua -. Non è andata come avrebbe voluto, ma non accetto le sue scuse. Invece gli auguro di riprendersi al più presto e vorrei che accettasse le mie congratulazioni per la sua meravigliosa carriera: gli siamo tutti grati. Bolt ha elevato l'immagine della Giamaica nel mondo, è stato protagonista di una carriera durante la quale ha portato in giro per il mondo la fierezza della propria 'giamaicanità' e grazie alla quale il profilo e la pratica sportiva del nostro paese sono cresciuti. E' stato l'immagine dell'atletica, e siamo onorati e fieri. Forse i suoi record un giorno verranno battuti ma il suo posto nei nostri cuori è assicurato. Ricorderemo le sue performance che ci hanno tolto il fiato. Usain è il nostro campione".