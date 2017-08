Ultima ora

22:43Istruttore sub e allieva 13enne muoiono al largo Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 13 AGO - Si era immerso con una giovanissima allieva della sua scuola subacquea per esplorare una piccola grotta nelle acque di Ischia, ma i due non sono riusciti a risalire, forse per il fango presente sul fondale della grotta, che ha ostruito la visione dell' uscita, fino all' esaurimento delle bombole. Antonio Emanato, 44 anni, titolare di un "Diving Center" a Baia, frazione di Bacoli (Napoli), appartenente ad una famiglia di subacquei, e Lara, una ragazza di poco più di 13 anni, residente nella zona, appassionata del mare, figlia di un commerciante, sono rimasti sul fondo della "Secca delle Formiche", di fronte all' isolotto di Vivara nel Parco marino "Il Regno di Nettuno". I tempi di risalita si sono allungati in modo anomalo ed alle 12.08 dal "Diving center", che aveva cercato inutilmente di contattare Emanato, è partito l' allarme per la Guardia Costiera di Ischia. Individuato ma non ancora recuperato il corpo della ragazzina, a causa della scarsa visibilità in quel tratto di mare.

22:34Supercoppa: Ventura “mercato ancora aperto è un problema”

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "La condizione non è ottimale, ma era da mettere in preventivo. Se il campionato fosse cominciato prima era meglio, ma prendiamo atto della situazione. Il vero, grande problema è che il mercato è ancora aperto. Ci sono giocatori che vogliono o non vogliono cambiare squadra, quindi non giocano. Bernardeschi è in panchina, Spinazzola è in bilico". Il ct dell'Italia, Gian Piero Ventura, commenta così, in chiave azzurra, i primi 45' della finale di Supercoppa italiana. "Comunque Parolo sta giocando, Barzagli e Chiellini mi auguro facciano i 90 minuti - ha proseguito il ct ai microfoni di Rai Sport -. Immobile sta bene, e questo è l'unico dato positivo". In vista della sfida-chiave di inizio settembre con la Spagna per le qualificazioni al Mondiale, Ventura ha ribadito che "ci saranno solo due partite di campionato" prima di allora e che comunque "se stiamo bene, possiamo giocarcela".

22:33Barca affonda al largo di Imperia, salve sei persone a bordo

(ANSA) - IMPERIA, 13 AGO - Una barca di sei metri di lunghezza, noleggiata da un turista, D.T., di Settimo Torinese (Torino) è affondata, nel pomeriggio, a Imperia, a circa venti metri dalla costa, di fronte alla passeggiata dell'Incompiuta. Salve le sei persone a bordo: tre uomini e altrettante donne. E' stato il personale del gommone "Gc180" della Capitaneria di Porto di Imperia, in servizio di pattuglia, a notare l'imbarcazione in difficoltà e a chiedere l'intervento, in supporto, della vedetta "Cp715", che ha recuperato i sei a bordo, sbarcandoli a Porto Maurizio. La Capitaneria, inoltre, ha provveduto a rimuovere le taniche di carburante per evitare episodi di inquinamento. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell'incidente.

22:25Atletica: ct Italia, almeno abbiamo evitato ‘zero tituli’

(ANSA) - LONDRA, 13 AGO - "Almeno abbiamo evitato lo zero tituli". Esordisce così il commissario tecnico dell'Italia dell'atletica, per l'alto livello, Elio Locatelli che fa il bilancio della spedizione azzurra ai Mondiali di Londra, chiusisi con la medaglia di bronzo di Antonella Palmisano nei 20 km marcia donne. "Non posso dire di essere soddisfatto, perché, oltre a una medaglia, puntavamo ad almeno quattro o cinque finalisti - dice ancora il ct -. Oggi nell'atletica leggera è sempre più difficile portare avanti con efficacia l'attività agonistica d'alto livello. Qui a Londra si poteva, anzi si doveva, fare meglio. Ci sono stati alcuni tredicesimi posti di troppo, ma questo non incide nel bilancio globale di una manifestazione che non è andata bene".

22:03Calcio: amichevoli, Celta Vigo-Roma 4-1

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - La Roma è stata sconfitta 4-1 dal Celta Vigo in una amichevole disputata in Spagna, ad una settimana dall'esordio in campionato. In vantaggio al 16' per un rigore trasformato da Aspas, il Celta ha allungato grazie alla doppietta realizzata da Sisto al 22' e al 27' e ha fatto poker, ancora con Aspas, al 41'. Nella ripresa, i giallorossi hanno accorciato le distanze con Strootman (17'), che il tecnico Eusebio Di Francesco non aveva schierato nei primi 45', come tanti altri 'titolari'.

21:53Atletica: mondiali, Semenya stravince gli 800 donne

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - La sudafricana Caster Semenya, protagonista di una lunga vicenda con la Iaaf a proposito della sua sessualità, ha vinto con facilità la finale degli 800 donne, correndo in 1'55''16. Argento alla rappresentante del Burundi Francine Niyonsaba (1'55''92), terza la statunitense Ajee Wilson (1'56''65).

21:45Bambino investito da auto su ciglio strada, morto sul colpo

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada. L'incidente è avvenuto 20 minuti fa a Ferrada di Moconesi, comune dell'entroterra di Genova. Il bambino è morto sul colpo. Alla guida dell'auto un sessantenne che si è subito fermato a prestare soccorso al bambino. Il piccolo deceduto è di origini magrebine ma è nato a Lavagna e abita con la famiglia in zona. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Chiavari: il conducente della vettura sarà indagato per omicidio stradale. I militari lo hanno sottoposto agli esami per verificare le sue condizioni psicofisiche.