Ultima ora

00:51Tennis: a Montreal vince Zverev, Federer battuto in due set

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Il tedesco Alexander Zverer ha vinto il tornei Masters 100 di Montreal in Canada, battendo in finale per 6-3, 6-4, in appena un'ora ed otto minuti di gioco, lo svizzero Roger Federer, numero tre del ranking mondiale e secondo favorito del seeding. Ad una settimana di distanza dalla vittoria a Washinghton, Zverev porta a casa il quinto torneo stagionale ed il sesto in carriera e ora salirà per la prima volta al numero 7 della classifica mondiale. Delusione per il fuoriclasse svizzero, che non è mai riuscito a imporsi nel torneo di Montreal. Per quanto riguarda la corsa alla prima poltrona mondiale, Federer resta in terza posizione ma ancora in corsa per succedere a Andy Murray il 21 agosto. (ANSA).

00:41Basket: Italia-Turchia 73-53

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - L'Italia ha sconfitto la Turchia 73-53, aggiudicandosi così il torneo Sardegna a Canestro, disputatosi a Cagliari. Miglior marcatore è stato Luigi Datome con 17 punti. In doppia cifra anche Marco Belinelli con 14 punti. Doppia doppia sfiorata da Nicolò Melli, autore di 9 rimbalzi e 9 assist, oltre a 7 punti. Al termine della partita, Luca Vitali è stato autorizzato a lasciare il raduno azzurro. Saranno dunque 14 i giocatori a disposizione del ct, Ettore Messina, per i tornei in Francia e Grecia in preparazione agli Europei. "La squadra stasera ha fatto un lavoro incredibile contro avversari potenti e pericolosi - ha detto il Messina -. Ho visto grande applicazione in difesa e buon movimento della palla in attacco. Ora spero che i ragazzi continuino a trovare fiducia. Vedo che si divertono e si aiutano a vicenda e anche io trovo soddisfazione nell'allenare questo gruppo". (ANSA).

00:34Calcio: Supercoppa Spagna, Barcellona-Real Madrid 1-3

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Il Real Madrid mette le mani su mezza Supercoppa di Spagna battendo 3-1 il Barcellona in un Clasico agostano che vedrà la decisiva replica già mercoledì nella capitale. Al Camp Nou, la squadra merengue ha mostrato la stessa determinazione e cattiveria con cui aveva battuto la Juve a Cardiff, mettendo in difficoltà un Barca ancora sotto choc dopo l'addio improvviso di Neymar. Un autogol di Pique a inizio ripresa ha aiutato la squadra di Zidane ma solo al 32' Messi ha riequilibrato l'incontro su rigore. Tre minuti dopo, Cristiano Ronaldo, entrato al posto di Benzema e espulso nel giro di poco tempo per doppia ammonizione, ha portato avanti i bianchi prima del 3-1 siglato da Asensio. (ANSA).

00:21Calcio: Coppa Italia, Verona-Avellino 3-1

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il Verona batte 3-1 (2-0) l'Avellino si qualifica per il prossimo turno di Coppa Italia. Doppietta di Verde nel primo tempo (34' e 38'), rete di Castaldo per gli ospiti al 4' st, e gara chiusa da Zuculini al 42'. (ANSA).

23:56Supercoppa: Inzaghi “onore ai ragazzi, hanno dato tutto”

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Onore ai ragazzi per quanto hanno fatto e meritato. Abbiamo lavorato dal 4 luglio per questa partita. Volevano la rivincita del ko in Coppa Italia e abbiamo fatto una partita perfetta". Simone Inzaghi, allenatore della Lazio vincitrice della Supercoppa, commenta così il trionfo dei suoi ragazzi. "Oggi Felipe Anderson era indisponibile, Keita non era sereno. Sono andato avanti con gli altri e sapevo che non mi avrebbero tradito. Tutti hanno dato tutto", ha proseguito parlando a Rai Sport.

23:54Supercoppa: Allegri “nessuna scusante, la Lazio ha meritato”

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "A parte il loro gol incredibile, la Lazio ha meritato. Noi non abbiamo giocato per 60', questo ci deve far riflettere. Bisogna rimetter tutto in discussione". Lo ha detto, amareggiato, Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della sua Juventus in Supercoppa. "Non ci sono scusanti, mi si dispiace perdere e soprattutto perdere così - ha aggiunto il tecnico bianconero -. Per tanti giocatori era fisicamente un momento difficile, abbiamo cominciato tardi la preparazione, ma credevo di poter gestire meglio i primi 45' minuti. Così non è stato. E' stata davvero una prestazione brutta e abbiamo perso il primo obiettivo della stagione".

23:52Calcio: Francia, Psg batte 3-0 il Guingamp

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il Paris Saint Germain vince 3-0 il posticipo della seconda giornata di Ligue 1 sul campo del Guingamp, dove ha fatto il suo esordio con la nuova maglia i gioiello Neymar dopo il trasferimento più oneroso della storia del calcio. A sbloccare la partita, nella ripresa, è stato un autogol del difensore Ikoko al 7'. Il raddoppio del Psg è stato realizzato al 17' da Edinson Cavani, su assist del nuovo compagno, che al 37' ha festeggiato la sua 'prima' con un gol.