17:23Incidente Milano: peruviano ammette, distratto da cellulare

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - "Ho sentito il telefono vibrare, l'ho guardato per un secondo e mi sono schiantato contro l'auto che era ferma al semaforo. Solo dopo aver urtato la macchina ho sterzato e mi sono schiantato contro il palo che c'era all'incrocio. Mi sono distratto per la vibrazione del telefono". Sono le parole di Alexander Mendoza, il 34enne peruviano, interrogato tre giorni fa dal gip di Milano Sofia Fioretta, che ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per omicidio stradale nei confronti dell'uomo. Mendoza, che per il giudice guidava il suo van ubriaco e ad "elevatissima velocità", è responsabile dell'incidente di venerdì scorso in via Ferrari nel quale ha perso la vita Luca Andrea Latella, l'avvocato di 31 anni che si trovava fermo al semaforo, su una Mini, ed è stato travolto. Il peruviano ha detto al giudice di essere "veramente affranto per l'accaduto". L'uomo subito dopo l'incidente, "in palese stato di shock", avrebbe urlato "l'ho ucciso, sono una merda! Mia mamma appena lo viene a sapere morirà".

16:54‘Proteggeremo americani dal razzismo’

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - L'attacco a Charlottesville, in Virginia, con un'auto finita contro la folla, è "terrorismo domestico". Lo afferma il ministro della Giustizia, Jeff Sessions, sottolineando che il Dipartimento di Giustizia assumerà "azione dure" per proteggere gli americani contro il razzismo.

16:51Sierra Leone:sale bilancio, oltre 300 morti alluvione

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - E' salito a 312 morti il bilancio, ancora del tutto provvisorio, delle vittime della violentissima alluvione che ha travolto la capitale della Sierra Leone, Freetown. Lo scrivono vari media, fra cui il britannico Telegraph. I media parlano di abitanti alla ricerca dei loro cari scomparsi che scavano nel fango lasciato dietro dalle piogge incessanti, mentre l'obitorio è pieno zeppo di corpi.

16:48Libia: media, rapito ex premier Zeidan

(ANSA) - IL CAIRO, 14 AGO - L'ex primo ministro libico, Ali Zeidan, sarebbe stato rapito ieri da uomini armati non identificati in un hotel di Tripoli e portato in un luogo sconosciuto. Lo riferisce il sito di al Arabiya. Secondo fonti citate dal sito Al Wasat, Zeidan sarebbe stato sequestrato da miliziani della 'brigata dei rivoluzionari di Tripoli', guidata da Haytham al Tajouri, che ha tuttavia "smentito di essere dietro quanto accaduto". Fonti del Consiglio presidenziale del governo di unità nazionale hanno dichiarato che il Consiglio era all'oscuro della visita di Zeidan a Tripoli. Non è chiaro, sottolinea ancora Al Wasat, se l'ex premier sia stato effettivamente rapito da una milizia armata o arrestato in base a una richiesta della procura di Tripoli. Zeidan era già stato rapito da uomini armati nell'ottobre del 2013, quando era primo ministro in carica, e liberato dopo qualche ora.

16:29Alluvione in capitale Sierra Leone, 200 morti, 60 bimbi

(ANSA) - FREETOWN, 14 AGO - Fiumi di fango e alluvioni hanno investito la capitale della Sierra Leone, sotto una pioggia incessante, provocando almeno 200 morti, almeno 60 dei quali bambini, secondo un bilancio ancora provvisorio. Il bilancio si riferisce ai corpi estratti finora dal fango e ripescati dalle acque e allineati nell'obitorio di Freetown, secondo quanto scrivono vari media locali, fra cui il Sierra Leone Telegraph.

16:19Migranti: Amnesty, controlleremo diritti umani in Libia

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Amnesty International monitorerà nei prossimi mesi il rispetto dei diritti umani in Libia: lo ha annunciato il presidente di Amnesty International-sezione Italia, Antonio Marchesi, sottolineando che l'organizzazione ha in corso ricerche in tal senso e i cui risultati saranno resi noti appena possibile. La questione dei migranti, ha aggiunto parlando all'ANSA, "non si può risolvere rimandando indietro le persone, rimandandole in Libia", un Paese dove sono ampiamente note le violazioni dei diritti umani. Marchesi giudica poi "inaccettabile la campagna denigratoria contro le Ong". Ottanta delegazioni di Amnesty si sono riunite nei giorni scorsi a Roma in un meeting, il 33/o Consiglio internazionale, per discutere di strategie dell'organizzazione. Per sensibilizzare sulle condizioni dei rifugiati è stata scattata una foto con tutti i 400 delegati, con addosso i mantelli dorati di alluminio con cui vengono avvolti i migranti salvati.

16:13Ciclismo: Froome, punto a doppietta Vuelta-Tour

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Dopo tre secondi posti, Chris Froome vuole cancellare il tabù Vuelta e l'edizione al via sabato prossimo della corsa a tappe spagnola gli sembra l'occasione adatta per farlo, ottenendo inoltre il prestigioso risultato di diventare il terzo corridore di sempre, dopo Jacques Anquetil e Bernard Hinault, a fare doppietta col Tour. "Sento di aver lasciato qualcosa di incompiuto con questa corsa - afferma il britannico in una dichiarazione diffusa dal Team Sky -. Ho terminato tre volte al secondo posto ma per quest'anno ho buone sensazioni. Puntare alla doppietta Tour-Vuelta ci dà grandi motivazioni e penso che mai abbiamo affrontato la corsa con un team tanto forte". La squadra, oltre a lui, comprende gli italiani Diego Rosa, Gianni Moscon, Salvatore Puccio e poi Wout Poels, Mikel Nieve, David Lopez, Ian Stannard, Christian Knees. La Vuelta prenderà il via sabato da Nimes, in Francia, e si concluderà a Madrid il 10 settembre dopo 21 tappe e 3297,7. km.