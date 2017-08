Ultima ora

13:45Estate: blitz contro ‘furbetti ombrellone’ a Diano Marina

(ANSA) - DIANO MARINA (IMPERIA), 14 AGO - Una cinquantina di ombrelloni e lettini utilizzati come "segnaposto" abusivi sulle spiagge libere di Diano Marina, sono stati sequestrati, stamani, dalla polizia municipale in un blitz scattato all'alba, con la Capitaneria di Porto, contro i cosiddetti "furbetti" dell'ombrellone: turisti che ogni anno occupano il litorale, già dal giorno precedente, o dalla notte, per assicurarsi un posto in prima fila. Un'abitudine che si manifesta soprattutto nel periodo di Ferragosto. Agenti e militari hanno anche sequestrato parecchia attrezzatura da mare e chi si dovesse presentare per chiederla indietro sarà denunciato per l'occupazione abusiva di suolo pubblico demaniale. Nel corso del blitz sono state scoperte anche alcune famiglie che dormivano in spiaggia. Famiglie con bambini, soprattutto della "cintura" torinese, che non avendo soldi per una camera d'albergo, hanno pensato di piazzare alcuni lettini e dormire in spiaggia.

13:44Sgominata cellula Isis a Mosca, kamikaze erano pronti

(ANSA) - MOSCA, 14 AGO - L'Fsb - i servizi di sicurezza interni russi - ha arrestato i membri di un gruppo terroristico che aveva pianificato una serie di attacchi terroristici a Mosca. Il gruppo voleva "attaccare diversi luoghi pubblici, compresi i trasporti e i grandi centri commerciali della capitale russa attraverso terroristi suicidi e potenti esplosivi", ha detto l'Fsb in una nota ripresa dalla Tass. Tra i fermati figurano un russo e tre cittadini originari dell'Asia Centrale: tra questi c'è un emissario dell'Isis.

13:41Grecia: domato vasto incendio vicino Atene, ma resta paura

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Un vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio vicino alle zone residenziali di Grammatriko e nei dintorni di Kalamos e Varnavas, a nordest di Atene, è stato domato solo nelle prime ore di stamattina dai pompieri. Lo riferisce il sito di Kathimerini. Per domare le fiamme sono stati impegnati stamani un totale di 150 pompieri, aiutati da volontari. Non si segnalano feriti, ma una ventina di case sarebbero bruciate. "Temiamo che quello che siamo riusciti a salvare nella notte brucerà oggi", ha detto a Skai, Haralambia Asimakopoulou, capo della comunità di Varnavas, spiegando di aver chiesto ai soccorsi di dispiegare più aerei vista la vastità dell'incendio.

13:39Libia: Mosca, sforzi mediazione facciano capo a Onu

(ANSA) - MOSCA, 14 AGO - La Russia ritiene importante che "tutti gli sforzi d'intermediazione" per la soluzione del conflitto in Libia "debbano far capo all'Onu" e "contribuire al dialogo delle parti libiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov nel corso dell'incontro con il capo dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar a Mosca. Lo riporta Interfax.

13:38Corea Nord: Cina, stop a import di ferro e piombo

(ANSA) - PECHINO, 14 AGO - La Cina annuncia una nuova stretta alle importazioni dalla Corea del Nord: le misure, operative da domani, prendono di mira e mettono al bando beni come il ferro, grezzo e semilavorato, il piombo e i frutti di mare. Nella lista comunicata dal ministero del Commercio rispunta il carbone che era stato già bloccato nei mesi scorsi per tutta la durata del 2017, riferisce la Cgtn, il canale in inglese della tv di Stato Cctv.

12:28Sub morti a Ischia: recuperato il corpo di Lara

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 14 AGO - E' stato recuperato il corpo di Lara, la 13enne morta nei fondali della secca delle Formiche tra Ischia e Vivara durante un'immersione con il titolare di un diving center di Bacoli (Napoli), Antonio Emanato. Lo riferisce il tenente di vascello, Alessio De Angelis, comandante della Guardia costiera di Ischia. Il recupero è stato effettuato dagli speleosub dei vigili del fuoco. Il corpo sta per essere portato a Ischia per un primo esame del medico legale. Successivamente sarà trasferito al Policlinico di Napoli per l'autopsia.

12:27Calcio: Champions, a Marciniak Napoli-Nizza

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Compagine arbitrale polacca per Napoli-Nizza, andata del playoff di Champions League in programma mercoledì 16 agosto al San Paolo alle ore 20.45. L'arbitro sarà Szymon Marciniak, gli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, gli addizionali Pawel Raczkowski e Tomasz Musial, quarto uomo Radoslaw Siejka.