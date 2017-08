Pubblicato il 14 agosto 2017 da redazione

NEW YORK. – Un 16enne si candida alla poltrona di governatore in Kansas. Jack Bergerson, un democratico, non avrà neanche l’età per votare quando l’anno prossimo si terranno le elezioni ma ha deciso lo stesso di candidarsi per dare agli elettori, a sua detta, una opportunità e per tentare qualcosa di nuovo mai fatto prima.

Il giovane ha detto che vuole stravolgere il sistema sanitario e legalizzare la marijuana per uso medico. “Credo – ha spiegato – che se si offre al popolo del Kansas qualcosa di radicale, di nuovo, sarà evidente che ci si potrà muovere in quella direzione”.

In Kansas non ci sono limiti di età, né obbligo di residenza o esperienza per aspirare a diventare governatore. Come suo vice, Bergerson ha scelto un compagno di classe, Alexander Cline, 17 anni. Lui l’anno prossimo sarà in grado di votare perché maggiorenne.