Ultima ora

22:25Regeni: Gentiloni, con ambasciatore per ricerca verità

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "L'Ambasciatore italiano al Cairo avrà, tra l'altro, il compito di contribuire alla azione per la ricerca della verità sull'assassinio di Giulio Regeni. Una ricerca su cui prosegue la collaborazione tra le Procure dei due paesi, come chiarito oggi dal Procuratore Pignatone. Un impegno al quale non rinunceremo, come ho confermato anche oggi ai genitori di Giulio Regeni". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni in una dichiarazione.

21:05Champions: Nizza a Napoli senza Balotelli e Sneijder

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Mario Balotelli e Wesley Sneijder non figurano nell'elenco dei convocati del Nizza, che mercoledì affronterà al San Paolo il Napoli per l'andata dei play-off di Champions League. I due giocatori, non al meglio della condizione fisica, sono stati infatti esclusi dalla lista dei 21 convocati stilata del tecnico Lucien Favre. Fuori causa anche Bassem Srarfi. Questo l'elenco dei giocatori convocati: Portieri: Cardinale, Benitez, Clementia; Difensori: Souquet, Burner, Le Marchand, Sarr, Jallet, Boscagli, Dante; Centrocampisti: Tameze, Seri, Lees-Melou, Walter, Marcel, Lusamba, Koziello, Makengo; Attaccanti: St-Maximin, Plea, Mahou.

20:46Regeni: famiglia, decisione presa oggi è resa incondizionata

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La famiglia Regeni esprime la sua "indignazione per le modalita', la tempistica ed il contenuto della decisione del Governo italiano di rimandare l'ambasciatore al Cairo". I parenti di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo, rilevano come "ad oggi, dopo 18 mesi di lunghi silenzi e anche sanguinari depistaggi, non vi e' stata nessuna vera svolta nel processo sul sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio"."La decisione di rimandare ora, nell'obnubilamento di ferragosto, l'ambasciatore in Egitto ha il sapore di una resa confezionata ad arte". "Solo quando avremo la verità sul perche' e chi ha ucciso Giulio - continuano - quando ci verranno consegnati, vivi, i suoi torturatori e tutti i loro complici, solo allora l'ambasciatore potrà tornare al Cairo senza calpestare la nostra dignita'".

20:40In acqua con mare mosso, tre turisti salvati da bagnini

(ANSA) - ZAMBRONE (VIBO VALENTIA), 14 AGO - Tre turisti sono stati salvati mentre facevano il bagno con mare mosso da due bagnini di un villaggio di Zambrone Marina che sono riusciti a portarli a riva. L'episodio si è verificato questo pomeriggio nello specchio di mare antistante la costa del piccolo centro turistico del Vibonese. I tre si sono gettati in acqua nonostante il mare agitato e sono stati trascinati a circa 150 metri dalla riva non riuscendo e tornare indietro verso la battigia. Un carabiniere fuori servizio era sulla spiaggia si è reso conto della situazione ed ha contattato i colleghi che a loro volta hanno allertato la la Guardia costiera di Vibo Marina. Ma non è stato necessario l'intervento della motovedetta in quanto i due bagnini sono riusciti a portare, pur non senza fatica, i tra malcapitati turisti a riva. (ANSA).

19:38Calcio: Brasile, colombiano Rueda è nuovo tecnico Flamengo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 14 AGO - Il colombiano Reinaldo Rueda è il nuovo allenatore del Flamengo. Lo ha annunciato il club carioca su Twitter precisando che lo stesso Rueda è già a Rio e si metterà subito al lavoro. Prende il posto del tecnico 'ad interime' Jayme de Almeyda, che aveva guidato la squadra nel match di campionato perso ieri a Belo Horizonte contro l'Atletico Mineiro. A sua volta de Almeyda era subentrato a Zè Ricardo, esonerato una settimana fa dopo 432 giorni alla guida del 'Fla', in seguito alla sconfitta in casa contro il Vitoria. Rueda, 60 anni, è stato il tecnico con cui l'anno scorso l'Atletico Nacional di Medellin ha vinto la Coppa Libertadores ed è arrivato in finale della Sudamericana. In precedenza aveva allenato il Deportivo Cali e le nazionali di Colombia, Ecuador e Honduras. Con la selezione honduregna ha preso parte ai Mondiali di Sudafrica 2010.

19:30Trump, KKK e suprematisti bianchi ripugnanti

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - Il KKK, i neo-nazisti e i suprematisti bianchi sono ripugnanti. Lo afferma Donald Trump, sottolineando che il razzismo e' un male e condannando i ''tutti i gruppi di odio'' e denunciando la ''violenza in nome dell'intolleranza''. L'attacco di Charlottesville e' stato ''orribile'': il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine e ''sara' fatta giustizia''. Lo afferma il presidente Donald Trump dalla Casa Bianca, dove e' rientrato per una giornata interrompendo le vacanze. Trump ha incontrato nelle ultime ore il ministro della Difesa Jeff Session e il direttore dell'Fbi Chris Wray per fare il punto sugli incidenti di Charlottesville, in Virginia.

19:29Egitto: Alfano, ambasciatore Cantini torna al Cairo

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Alla luce degli sviluppi registrati nel settore della cooperazione tra gli organi inquirenti di Italia ed Egitto sull'omicidio di Giulio Regeni, di cui fa stato il comunicato congiunto emesso oggi dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Procura Generale de Il Cairo, il Governo italiano ha deciso di inviare l'Ambasciatore Giampaolo Cantini nella capitale egiziana, dopo che - l'8 aprile 2016 - l'allora Capo Missione Maurizio Massari venne richiamato a Roma per consultazioni". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano. "L'impegno del Governo italiano rimane quello di fare chiarezza sulla tragica scomparsa di Giulio, inviando a Il Cairo un autorevole interlocutore che avrà il compito di contribuire, tramite i contatti con le autorità egiziane, al rafforzamento della cooperazione giudiziaria e, di conseguenza, alla ricerca della verità. In qualità di rappresentante della Repubblica, l'Amb. Cantini curerà gli interessi nazionali in Egitto e la nostra importante comunità".