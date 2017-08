Ultima ora

11:12Afganistan:lettera aperta talebani a Trump,via le truppe Usa

(ANSA-AP) - AFGHANISTAN, 15 AGO - Lettera aperta dei talebani a Donald Trump per sollecitare il presidente Usa a ritirare le sue truppe dall'Afghanistan dopo 16 anni. Firmata dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, la lunga lettera chiede un deciso cambiamento di strategia all'amministrazione Usa, assicurando che il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan provocherebbe "la fine di una guerra ereditata".

10:16Sierra Leone: alluvione, seimila persone senza casa

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Sono almeno seimila le persone rimaste senza casa a Freetown, nel quartiere della capitale della Sierra Leone spazzato via dal crollo della collina che domina la città per una violentissima alluvione. Lo riporta la Bbc. Il bilancio ufficiale dei morti è di 312 persone, "ma potrebbe diventare molto più alto", ha detto il vice presidente del paese Victor Foh. Moltissime famiglie, secondo le prime ricostruzioni, sono state travolte dall'acqua e dal fango mentre stavano ancora dormendo e, secondo Foh, centinaia di persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie.

10:12India: Modi, via la corruzione per un paese nuovo

(ANSA) - NEW DELHI, 15 AGO - Costruire una "nuova India", spazzando via la corruzione. E' questo l'obiettivo del premier indiano Narendra Modi che, nel discorso in occasione dei 70 anni dell'indipendenza dell'India dalla Gran Bretagna, ha chiesto l'aiuto del suo popolo per estirpare la corruzione dopo decenni. In oltre un'ora di discorso Modi ha invitato ad un approccio più conciliatorio nei confronti della popolazione del Kashmir e puntato l'accento sulla sicurezza. quello della sicurezza. "La sicurezza interna - ha detto - è la nostra priorità. Che venga dal mare, dai confini, dallo spazio, l'india è in grado di affrontare qualunque sfida in materia di sicurezza".

10:07Scontro tra auto nel barese, tre morti carbonizzati

(ANSA) - BARI, 15 AGO - Due donne e un uomo - dei quali non si conoscono i nomi - sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 bis, tra le uscite di Trani e Boccadoro, ad una quarantina di chilometri a nord di Bari. Per cause da accertare, un'auto ha tamponato una vettura che la precedeva, uno dei due veicoli è finito fuori strada ed ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta e le forze dell'ordine.

09:07Iran, basta minacce Usa o riavvio nucleare in un’ora

(ANSA-AP) - ROMA, 15 AGO - Basta con "le minacce e le sanzioni" di Washington contro l'Iran o riavvieremo il programma nucleare "in un'ora e in un giorno". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, assicurando che se venisse riattivato, il programma potrebbe essere rapidamente portato ad un livello molto più avanzato rispetto a quello del 2015, quando l'Iran firmò l'accordo sul nucleare.

08:26Filippine: droga, polizia uccide 21 persone

(ANSA) - MANILA, 15 AGO - Ventuno persone accusate di reati di droga sono state uccise nelle ultime 24 ore nelle Filippine, il numero più alto di vittime in un singolo giorno dall'inizio della 'guerra alla droga' lanciata dal presidente Rodrigo Duterte da luglio dello scorso anno. Il bilancio di 21 morti e 64 persone arrestati arriva da una serie di operazioni antidroga eseguite in diverse parti della provincia settentrionale di Bulacan. Sequestrati anche 100 grammi di metamfetamina, per un valore di 9.800 dollari, e 21 armi da fuoco.

06:35Corea del Nord, Kim: prima di sparare osservo azioni Usa

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - La Corea del Nord frena sul piano di lanciare missili verso Guam: Kim afferma che nonostante sia pronto a far fuoco in qualsiasi momento, osserverà prima "ancora un po'" il comportamento degli Usa. Il segretario alla Difesa americano Mattis avverte che un attacco porterebbe "rapidamente alla guerra", aggiungendo che qualsiasi missile lanciato verso Guam sarebbe subito eliminato.