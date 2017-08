Ultima ora

13:37Guida ubriaco, tampona auto e uccide 3 persone: arrestato

(ANSA) - TRANI, 15 AGO - E' stato arrestato, anche perché ubriaco, il conducente 22enne albanese della Fiat Stilo che la notte scorsa, alla periferia di Trani, ha tamponato una Toyota Aygo sulla quale viaggiavano tre persone, tutte morte carbonizzate nel rogo della loro vettura. L'arrestato è accusato di omicidio stradale ed è ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. Nella Fiat Stilo si trovava un connazionale dell'albanese arrestato, anch'egli rimasto ferito.

13:28Albero sbarra sentiero in montagna, donna in panico, salvati

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Due escursionisti fiorentini sono stati salvati dalle squadre del Soccorso Alpino, ieri sera tardi, a oltre mille metri di quota, nella zona di Paularo (Udine), dopo che uno dei due è stato preso dal panico per un albero che, caduto per cause imprecisate, sbarrava il sentiero che stavano percorrendo per il rientro dopo un'escursione. I due turisti, un uomo e una donna - G. P., 48 anni, e S. S., 49 anni - stavano percorrendo il sentiero 457, detto anche sentiero dei Celti quando, a una quota di circa mille metri, poco prima di Casera Ramaz di Sotto, non molto distante dalla strada per passo Cason di Lanza, hanno trovato un albero di traverso sul sentiero. Hanno inizialmente provato a passare ma, in prossimità di alcuni salti di roccia la donna si è trovata in difficoltà, non riuscendo più a proseguire perché bloccata dal panico. Una squadra di due uomini del Soccorso Alpino di Forni Avoltri (Udine) è partita da Paularo e li ha raggiunti, aiutandoli a superare l'ostacolo.Nessuno dei due è rimasto ferito.

13:28Musica: 80 anni Raoul Casadei, gli auguri di Franceschini

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha telefonato questa mattina a Raoul Casadei che festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno. "Ho telefonato questa mattina a Raoul Casadei - dice Franceschini in una dichiarazione diffusa dal Mibact - per fargli i miei più calorosi auguri di buon compleanno, sia in veste di Ministro, a nome di tutti gli italiani che amano la musica popolare italiana, sia come ammiratore personale di uno straordinario musicista che ha saputo coniugare tradizione e innovazione in un percorso di grande qualità artistica". Il Re del Liscio" festeggerà gli 80 anni stasera a Santarcangelo, cittadina del riminese. L'Orchestra Casadei guidata da Mirko - figlio di Raoul ed erede della dinastia - duetterà in un concerto con il Canzoniere Grecanico Salentino. Sara' proprio Raoul a dare il via alla festa: l'Orchestra riproporrà i grandi successi del Re del Liscio (Romagna e Sangiovese, Ciao Mare, il Passatore, Romagna Capitale, Appasiuneda, Simpatia). (ANSA).

13:23Calcio:Bonucci “al Milan progetto ambizioso,mi sento a casa”

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Al Milan mi sento a casa, sono venuto qui perché c'era il progetto più ambizioso. La Juve è il passato". A pochi giorni dal via della nuova stagione che lo vedrà in maglia rossonera, Leonardo Bonucci racconta le ragioni del suo addio ai bianconeri e l'entusiasmo per la nuova avventura. "Ho scelto il Milan perché ha il progetto più ambizioso - dice il difensore -. Il Milan è una nuova sfida, una nuova pagina della mia carriera. La prima impressione entrato a Milanello è stata quella di sentirmi a casa. Sembra di vivere in una grande famiglia". Quanto alla Juve Bonucci sottolinea "è il passato. Ringrazio per quanto mi ha dato, però quando fai delle scelte ti assumi le responsabilità. Nel corso dell'anno Allegri e la Juve hanno compiuto scelte ben precise. Alla Juve sono stato alla grande. Abbiamo condotto in porto una stagione e mi è dispiaciuto viverla con quel finale. Voglio iniziare questa nuova grandissima avventura con la volontà di arrivare veramente in alto e magari ancora di più che in passato".

13:10Esperta Onu, con codice Ong più morti

(ANSA) - GINEVRA, 15 AGO - Il codice di condotta delle Ong "potrebbe limitare il loro lavoro di salvataggio" provocando "più' decessi". La "conseguente perdita di vite umane, essendo prevedibile e prevenibile, costituirebbe una violazione degli obblighi dei diritti umani in Italia". Così Agnes Callamard, relatrice speciale dell'Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie. "Codice e piano d'azione globale - aggiunge - suggeriscono che Italia, Commissione europea e Stati membri Ue ritengono i rischi e le realtà di morti in mare il prezzo da pagare per scoraggiare migranti e rifugiati".

12:34Estate: controlli antiprostituzione a Rimini, due denunce

(ANSA) - RIMINI, 15 AGO - Venti prostitute identificate, due transessuali denunciati e tre clienti, due della zona e un turista, multati per infrazione al codice della strada. E' il bilancio di una notte di controlli sulle strade riminesi, dalla statale al lungomare fino ai parcheggi della zona artigianale, ad opera della Questura in collaborazione con la polizia municipale di Rimini. Una ventina le prostitute identificate: donne dai 20 anni, la più giovane, ai 40 la più matura, prevalenza dell'est Europa. Denunciati invece perché clandestini e quindi espulsi dal territorio italiano due transessuali di nazionalità peruviana di 48 e 36 anni.

12:30Università: classifica Arwu, La Sapienza primo ateneo Italia

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - L'università della Sapienza di Roma si conferma tra le migliori università al mondo. E' quanto rende noto lo stesso ateneo spiegando che è stata pubblicata oggi dalla Jiao Tong University di Shanghai la classifica internazionale Academic Ranking of World Universities 2017 (Arwu) che presenta le 500 migliori università. La Sapienza si colloca in testa agli atenei italiani nel range 151-200 (posizione che mantiene dal 2014). Nella medesima fascia solo l'Università di Padova. Seguono nel range 201-300 le università di Bologna, Milano, Pisa, Torino e il Politecnico di Milano. Complessivamente sono 16 gli atenei del Paese nelle prime 500 posizioni su 1.300 università censite e su circa 17.000 stimate nel mondo. A partire da quest'anno sarà pubblicato anche l'elenco di università comprese nel range 501-800. "La Sapienza conferma il suo prestigio nel panorama internazionale, raggiungendo un risultato importante per un ateneo pubblico", ha commenta il rettore Eugenio Gaudio.