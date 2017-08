Ultima ora

14:05Migranti: trovano portafoglio con 35 euro e lo restituiscono

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Due giovanissimi migranti africani richiedenti asilo ospiti in un paesino dell'entroterra di Genova hanno trovato un portafoglio sul treno contenente 35 euro e lo hanno consegnato all'educatrice che gestisce il centro. La donna ha rintracciato il proprietario del portamonete per restituirglielo. L'uomo, Salvatore Scalabrini, pensionato, ha regalato ai due ragazzi 20 euro a testa, li ha ringraziati affermando: "Ce ne fossero di ragazzi come voi. Benvenuti in Italia". A raccontare la storia è Gabriella Profumo, l'insegnante e gestore del centro a Fumeri, paesino che ospita i due migranti. "Le parole di quel pensionato mi hanno commosso - ammette - perché conosco bene quei due ragazzi e so che hanno alle spalle esperienze terribili. Sono sbarcati dai barconi dopo una prigionia nelle carceri libiche dove sono stati rapinati di tutto e torturati". I ragazzi si chiamano Jafra Drame, 19 anni, della Guinea, e Mamadì Sware, 17 anni del Gambia, ormai come fratelli. "Quando gli ho chiesto perché non hanno aperto il portafoglio - racconta Gabriella - mi hanno risposto in modo disarmante 'Perché avremmo dovuto? Non è roba nostra'". Il centro che ospita i due africani è gestito dalla Croce Bianca Genovese. Il presidente della pubblica assistenza Walter Carrubba non si stupisce del gesto dei due ragazzi. "Conosco molti degli ospiti dei nostri Centri di Accoglienza Temporanea e so che hanno una grande rettitudine morale. E poi noi non ci limitiamo ad ospitare i migranti, ma li impegniamo in lavori utili, gli insegniamo l'italiano e il senso civico rimarcando soprattutto il valore dell'onestà". (ANSA).

14:02C.Smeralda: furto per 300mila euro in suite magnate russo

(ANSA) - OLBIA, 15 AGO - Colpo grosso in Costa Smeralda. Professionisti del furto hanno fatto man bassa di orologi, gioielli e contanti, per un valore di circa 300mila euro, nella suite presidenziale di un hotel occupata da un magnate russo. Il fatto è accaduto la notte scorsa in una delle più lussuose stanze del Grand Hotel di Poltu Quatu, località fra Porto Cervo e Baja Sardinia. E' stata una delle quattro ospiti del magnate a scoprire il furto alle 2 mentre faceva rientro nella suite scortata dagli uomini della sicurezza privata, dopo una serata trascorsa in discoteca. La polizia di Porto Cervo che ha eseguito i rilievi, assieme alla Scientifica, conferma che il bottino si aggira sui 300mila euro fra preziosi gioielli, orologi firmati e circa 20 mila euro in contanti. Denaro e oggetti di valore erano custoditi all'interno di una cassetta di sicurezza della suite.

14:02Incendi: Minniti, più 70%, oltre 1000 al giorno

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - L'Italia ha affrontato una situazione difficile: da inizio anno c'è stato un più 70% di incendi con una media di oltre 1000 interventi al giorno. Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti che ha ringraziato la protezione civile e tutte le forze dell'ordine. "Alle Regioni spetta per legge la responsabilità primaria in questo campo e vogliamo farlo sempre più. Vogliamo rafforzare l'iniziativa di prevenzione verso l'attività dolosa: gran parte degli incendi sono di carattere doloso", ha detto il titolare del Viminale. Gli incendi sono dovuti in parte da imperizia, in parte da negligenze comportamentali, come l'incendio nel Gran Sasso, in altri casi c'e' un vero e proprio disegno criminale di singoli, in alcuni casi anche di volontari", ha evidenziato Minniti.

13:55Pestato a morte: due in libertà

(ANSA) - FIRENZE, 15 AGO - "Non conosco le procedure legali. Ma quello che chiede la nostra comunità e quello che chiede la famiglia, che ho incontrato stamane, è che sia fatta giustizia per un delitto così efferato e insensato". Così Sandro Fallani, sindaco di Scandicci (Firenze), comune alle porte del capoluogo toscano dove viveva Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo aver subito un pestaggio in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, ha commentato stamane la notizia, riportata dai media locali, secondo cui due dei tre aggressori sarebbero stati messi in libertà dal giudice e potranno tornare in Francia dove vivono come richiedenti asilo. Fallani, insieme con il comandante della polizia municipale di Scandicci, ha incontrato stamane il padre, la madre e la sorella di Niccolò nella loro casa. "Il nostro Governo e noi stiamo seguendo la vicenda e continueremo a farlo - ha proseguito Fallani -. La famiglia, come si può immaginare, è molto provata ma chiede con forza che sia fatta giustizia".

13:54Incendi: ancora attivo rogo a Camaiore, inviato Canadair

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 15 AGO - E' ancora attivo l'incendio sul monte Prana, nel territorio del comune di Camaiore, scoppiato ieri nel tardo pomeriggio. In azione oggi tre elicotteri, volontari e vigili del fuoco. Le fiamme sono visibile anche da Lucca, Viareggio e Versilia. Sono diversi gli ettari bosco interessati. E' stato attivato anche un Canadair della Protezione civile nazionale.

13:53Picchiano e rapinano coetaneo, arrestati cinque minorenni

(ANSA) - BRESCIA, 15 AGO - Cinque minorenni, quattro milanesi e un bresciano, sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato un coetaneo. È accaduto la sera scorsa a Montecampione, in provincia di Brescia. Stando alla ricostruzione dei carabinieri i cinque erano nei pressi di un albergo abbandonato a fumare spinelli, quando hanno visto la vittima che arrivava a piedi da un sentiero con il telefono in mano. Lo avrebbero rincorso, picchiato e derubato di telefono e portafoglio. I cinque giovani sono finiti in cella e ora sono in attesa della convalida dell'arresto.

13:37Guida ubriaco, tampona auto e uccide 3 persone: arrestato

(ANSA) - TRANI, 15 AGO - E' stato arrestato, anche perché ubriaco, il conducente 22enne albanese della Fiat Stilo che la notte scorsa, alla periferia di Trani, ha tamponato una Toyota Aygo sulla quale viaggiavano tre persone, tutte morte carbonizzate nel rogo della loro vettura. L'arrestato è accusato di omicidio stradale ed è ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. Nella Fiat Stilo si trovava un connazionale dell'albanese arrestato, anch'egli rimasto ferito.