Ultima ora

14:18Ferragosto: Romagna blindata per eventi, 12mila per Gabbani

(ANSA) - RIMINI, 15 AGO - Sono stati 4 i ricoverati all'Ospedale di Rimini e 2 a Riccione per abuso di sostante alcoliche la notte della vigilia di Ferragosto. Un solo caso di accesso al pronto soccorso invece per uso di sostanze stupefacenti a Riccione mentre il numero più rilevante è quello degli incidenti stradali complessivi tra Rimini e Cattolica per cui 11 persone sono finite in Ospedale. Nessun incidente invece causato dai tradizionali "gavettoni" il lancio dell'acqua come da tradizione in Riviera tra il 14 e il 15 agosto. Litorale blindato dalle forze dell'ordine, che tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno garantito la sicurezza da Bellaria a Misano dove si sono svolti oltre 26 eventi in contemporanea. A Riccione ci sono state 12 mila persone per il concerto del viciniore di Sanremo, Francesco Gabbani. Sul fronte della sicurezza, numerosi gli arresti soprattutto per spaccio di droga e i sequestri di sostanze stupefacenti. (ANSA).

14:16Calcio: ira Zidane su stop Ronaldo, “5 turni davvero troppo”

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Sono molto turbato, arrabbiato, non sono solito prendermela con gli arbitri, ma se vedo quello che è successo c'è qualcosa che non va...". Zinedine Zidane non nasconde la rabbia per le cinque giornate di squalifica inflitte a Cristiano Ronaldo dopo l'espulsione del portoghese nella gara di andata di Supercoppa di Spagna, vinta dal Real 3-1 sul Barcellona. Alla vigilia della sfida di ritorno, il tecnico del Madrid, dopo le proteste del club e quelle annunciate dai tifosi (pronta la panolada al Bernabeu domani sera al minuto 7, numero di maglia di CR7) si dice "molto infastidito" per la stangata che priverà il Real del suo fuoriclasse domani e per altre quattro gare. "C'è qualcosa che non capisco - ripete in conferenza stampa Zidane - Cinque giornate sono davvero troppe".

14:14Ferragosto: Minniti, dal 2015 199 espulsioni

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Nei primi 7 mesi abbiamo operato 67 espulsioni. Complessivamente dal primo gennaio 2015 abbiamo avuto 199 espulsioni per ragioni di sicurezza: è uno strumento prezioso di prevenzione che altri Paesi non hanno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha presieduto al Viminale una riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per Ferragosto.

14:13Migranti: Minniti, vedo la luce alla fine del tunnel

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Come è stato per i Balcani, anche nel "Mediterraneo centrale e occidentale l'Europa deve affrontare la sfida unita mettendo in campo risorse adeguate perché è dimostrato che attraverso una azione coordinata è difficilissimo ma non impossibile" risolvere il problema dei flussi migratori. "Siamo ancor sotto il tunnel, è lungo, ma per la prima volta io incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. Non so se sono troppo ottimista" ma l'auspicio è che si possa affrontare i flussi con impegno, coordinamento, passione civile di un grande paese. Lo ha detto il ministro dell'Interno Minniti. Al momento sono 5 le Ong che hanno sottoscritto il Codice del Viminale. Minniti ha ricordato che due Ong non hanno firmato. "Rispettiamo chi non ha firmato, crediamo ci debba essere rapporto di fiducia tra il dispositivo di sicurezza e salvataggio nazionale e le Ong. Pensiamo che questo rapporto debba andare avanti per il salvataggio di persone nel Mediterraneo centrale".

14:05Migranti: trovano portafoglio con 35 euro e lo restituiscono

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Due giovanissimi migranti africani richiedenti asilo ospiti in un paesino dell'entroterra di Genova hanno trovato un portafoglio sul treno contenente 35 euro e lo hanno consegnato all'educatrice che gestisce il centro. La donna ha rintracciato il proprietario del portamonete per restituirglielo. L'uomo, Salvatore Scalabrini, pensionato, ha regalato ai due ragazzi 20 euro a testa, li ha ringraziati affermando: "Ce ne fossero di ragazzi come voi. Benvenuti in Italia". A raccontare la storia è Gabriella Profumo, l'insegnante e gestore del centro a Fumeri, paesino che ospita i due migranti. "Le parole di quel pensionato mi hanno commosso - ammette - perché conosco bene quei due ragazzi e so che hanno alle spalle esperienze terribili. Sono sbarcati dai barconi dopo una prigionia nelle carceri libiche dove sono stati rapinati di tutto e torturati". I ragazzi si chiamano Jafra Drame, 19 anni, della Guinea, e Mamadì Sware, 17 anni del Gambia, ormai come fratelli. "Quando gli ho chiesto perché non hanno aperto il portafoglio - racconta Gabriella - mi hanno risposto in modo disarmante 'Perché avremmo dovuto? Non è roba nostra'". Il centro che ospita i due africani è gestito dalla Croce Bianca Genovese. Il presidente della pubblica assistenza Walter Carrubba non si stupisce del gesto dei due ragazzi. "Conosco molti degli ospiti dei nostri Centri di Accoglienza Temporanea e so che hanno una grande rettitudine morale. E poi noi non ci limitiamo ad ospitare i migranti, ma li impegniamo in lavori utili, gli insegniamo l'italiano e il senso civico rimarcando soprattutto il valore dell'onestà". (ANSA).

14:02C.Smeralda: furto per 300mila euro in suite magnate russo

(ANSA) - OLBIA, 15 AGO - Colpo grosso in Costa Smeralda. Professionisti del furto hanno fatto man bassa di orologi, gioielli e contanti, per un valore di circa 300mila euro, nella suite presidenziale di un hotel occupata da un magnate russo. Il fatto è accaduto la notte scorsa in una delle più lussuose stanze del Grand Hotel di Poltu Quatu, località fra Porto Cervo e Baja Sardinia. E' stata una delle quattro ospiti del magnate a scoprire il furto alle 2 mentre faceva rientro nella suite scortata dagli uomini della sicurezza privata, dopo una serata trascorsa in discoteca. La polizia di Porto Cervo che ha eseguito i rilievi, assieme alla Scientifica, conferma che il bottino si aggira sui 300mila euro fra preziosi gioielli, orologi firmati e circa 20 mila euro in contanti. Denaro e oggetti di valore erano custoditi all'interno di una cassetta di sicurezza della suite.

14:02Incendi: Minniti, più 70%, oltre 1000 al giorno

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - L'Italia ha affrontato una situazione difficile: da inizio anno c'è stato un più 70% di incendi con una media di oltre 1000 interventi al giorno. Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti che ha ringraziato la protezione civile e tutte le forze dell'ordine. "Alle Regioni spetta per legge la responsabilità primaria in questo campo e vogliamo farlo sempre più. Vogliamo rafforzare l'iniziativa di prevenzione verso l'attività dolosa: gran parte degli incendi sono di carattere doloso", ha detto il titolare del Viminale. Gli incendi sono dovuti in parte da imperizia, in parte da negligenze comportamentali, come l'incendio nel Gran Sasso, in altri casi c'e' un vero e proprio disegno criminale di singoli, in alcuni casi anche di volontari", ha evidenziato Minniti.