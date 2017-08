Ultima ora

16:36Papa: serenità, pace a vittime conflitti

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 AGO - "A Maria Regina della pace, che contempliamo oggi nella gloria del Paradiso, vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrono a causa di calamità naturali, di tensioni sociali o di conflitti". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus nella solennità dell'Assunta. "Ottenga la nostra Madre celeste per tutti consolazione e un futuro di serenità e di concordia!", ha aggiunto.

16:33Calcio: Torino cede Lukic al Levante, in arrivo Sadiq

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Il Torino ha ceduto Sasa Lukic con la formula del prestito secco al club spagnolo del Levante. E' stata la società granata, oggi, ad ufficializzare l'operazione. Preso dal Partizan Belgrado l'anno scorso, il ventunenne centrocampista serbo ha collezionato 14 presenze in maglia granata nell'ultimo campionato. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio dell'arrivo al Torino del ventenne attaccante nigeriano Sadiq Umar, in prestito dalla Roma. L'operazione, con la formula del prestito, sarebbe praticamente conclusa.

16:23Islam: passeggia con velo, scoperti solo occhi, sanzionata

(ANSA) - PRATO, 15 AGO - Una donna musulmana che indossava il nihab, il velo che lascia scoperti solo gli occhi, è stata fermata mentre si apprestava ad entrare in un negozio a Prato e portata in questura. Lo scrive nell'edizione di oggi del Tirreno. Gli agenti le hanno contestato la violazione della legge Reale del 1977 secondo la quale "è vietato l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo". Scatterà una sanzione, il cui importo non stato ancora specificato.

15:51Ferragosto: pranzo per 200 bisognosi in Comune a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Come avviene da anni anche oggi si è tenuto il pranzo di Ferragosto nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio (il palazzo del Comune di Bologna) per 200 ospiti selezionati dalla Caritas. Il pranzo, offerto dalla Camst, è una iniziativa voluta dalla stessa Caritas e resa possibile grazie alla disponibilità del Comune: l'obiettivo dichiarato è avvicinarsi ai bisognosi e far sentire che la città condivide con loro questa giornata di festa. I 200 ospiti sono stati serviti a tavola (tra i camerieri di giornata l'assessore Riccardo Malagoli) con un menù composto di mezze maniche al ragù di piccole verdure, pomodoro fresco e basilico, arrosto di tacchino con ratatouille di verdure di stagione e patate agli aromi, crostata alla marmellata di albicocche e macedonia. (ANSA).

15:38Calcio: inglesi sicuri, Ibrahimovic riprende dallo United

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Zlatan Ibrahimovic riprende da Manchester. Gli inglesi non hanno dubbi, l'attaccante svedese è pronto a rimettere la maglia dello United di José Mourinho: secondo il Sun Ibra è atteso a Carrington, il centro d'allenamento dei Red Devils per sottoporsi alle visite mediche. "L'accordo c'è, l'ufficialità arriverà nelle prossime 24 ore" scrive il tabloid. Ibrahimovic è fermo dallo scorso 20 aprile, a causa dell'infortunio durante la sfida di Europa League vinta dallo United 2-1 sull'Anderlecht: l'attaccante 35enne aveva riportato la rottura del crociato destro.

15:14Calcio: Fiorentina ecco Gil Dias “orgoglioso maglia viola”

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Gil Dias è un giocatore della Fiorentina. Il 21enne portoghese in arrivo dal Monaco è infatti sbarcato a Firenze per svolgere le visite mediche con il club viola e poi raggiungerà i nuovi compagni per il primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli. "Sono molto felice e orgoglioso di indossare la maglia di un club così storico" le parole postate sui social dall'esterno offensivo che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Rio Ave.

14:56Berlino, Air Berlin in bancarotta, ma voli garantiti

(ANSA) - BERLINO, 15 AGO - La compagnia aerea Air Berlin sta dichiarando bancarotta ma otterrà un prestito per garantire i voli per il momento. Lo ha reso noto il governo tedesco. La compagnia è in fallimento dopo che Ethiad, il suo azionista di maggioranza, ha annunciato di non avere più finanziamenti disponibili. Ma il ministro dell'Economia tedesco ha assicurato che il governo garantirà un prestito di 150 milioni di euro per proseguire i voli per il momento. "Siamo in un momento - ha detto - in cui decine di migliaia di viaggiatori e turisti si trovano i molteplici luoghi di vacanza in tutto il mondo. I voli di ritorno di questi viaggiatori in Germania con Air Berlin non sarebbe stato altrimenti possibile". La compagnia ha dichiarato che con la chiusura dei fondi da parte di Ethiad non c'è altra possibilità per il futuro di Air Berlin.