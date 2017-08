Ultima ora

19:29Charlie: genitori, creeremo fondazione per aiutare bambini

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - I genitori di Charlie Gard hanno reso noto che utilizzeranno il milione e trecentomila sterline di donazioni per creare una fondazione che aiuti i bambini affetti da malattie rare. Lo riferisce il Daily Mail. Il denaro è stato raccolto in poco più di due mesi, sull'onda emotiva creata dal caso del bimbo di 11 mesi affetto da una rara patologia del Dna, a cui il mese scorso è stata staccata la spina contro il parere dei genitori, che volevano tentare una terapia alternativa all'estero. "Crediamo che la fondazione sarà una amorevole eredità di Charlie e speriamo che tutti voi continuiate a sostenerci per onorare la vita del nostro piccolo guerriero ed aiutare altri poveri bambini e le loro famiglie".

19:26Champions: Insigne, basta con punti persi per strada

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''Non dobbiamo commettere gli errori fatti in campionato. Non si devono lasciare i punti per strada, anche se in questo caso c'è sempre la partita di ritorno. Ma il risultato dell'andata è sempre fondamentale'''. Lorenzo Insigne è concentrato e deciso ed è anche convinto che domani il Napoli affronterà il Nizza nell'andata del turno preliminare di Champions con ampi margini di successo. ''Noi - dice - siamo una grande squadra, abbiamo grandi giocatori e cercheremo di dare il massimo per tutti i 90 minuti per superare il turno''. ''Quello che noi dobbiamo fare - conclude Insigne - è completare il nostro percorso di crescita. Occorre fare un salto di qualità, migliorare mentalmente su ogni pallone, come se fosse l'ultimo''.

19:19Tennis: Sharapova torna a torneo Slam, wild card per Us Open

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Maria Sharapova potrà giocare di nuovo un torneo del Grande Slam. La campionessa russa ha infatti ricevuto una wild card per gli Us Open, ultima prova stagionale dello Slam in programma a Flushing Meadows dal 28 agosto al 10 settembre. La Sharapova, vincitrice del torneo americano, tornerà così a partecipare a un appuntamento dello Slam dopo 18 mesi, fanno sapere dagli Us Open. La tennista trentenne era rientrata in campo lo scorso aprile dopo aver scontato uno stop di 15 mesi per la positività al meldonium.

19:10Corea Nord: Tillerson,vogliamo dialogo ma spetta a Kim

(ANSA) - WASHINGTON, 15 AGO - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha affermato che l'amministrazione Trump resta interessata al dialogo con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ma sta aspettando un segnale di interesse da parte di Pyongyang. "Continuiamo ad essere interessati a cercare un modo per dialogare, ma spetta a lui", ha detto Tillerson ai giornalisti da Washington, senza però commentare il fatto che Pyongyang ha detto di non voler procedere subito ad un nuovo test missilistico vicino a Guam.

19:09Afganistan:lettera aperta talebani a Trump,via le truppe Usa

(ANSA-AP) - AFGHANISTAN, 15 AGO - Lettera aperta dei talebani a Donald Trump per sollecitare il presidente Usa a ritirare le sue truppe dall'Afghanistan dopo 16 anni. Firmata dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, la lunga lettera chiede un deciso cambiamento di strategia all'amministrazione Usa, assicurando che il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan provocherebbe "la fine di una guerra ereditata".

19:02Calcio: Neymar per Handicap International, show a Ginevra

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Un'esibizione fuori dal campo come primo ambasciatore di buona volontà di Handicap International. Neymar è stato protagonista di uno show sulla piazza delle Nazioni di Ginevra, dove la neo stella del Psg ha lanciato palloni dall'alto della "Sedia Rotta", creata nel 1997 e che simbolizza le vittime delle mine antiuomo. In t-shirt nera con la scritta 'Riparare le vite', il campione brasiliano accompagnato dai genitori e dal fratello, è stato issato sulla gigantesca sedia e da lì ha lanciato qualche pallone tra i tanti accorsi per ammirare il campione ex Barcellona. "Neymar ha scoperto l'operato di Handicap International agli inizi del 2016 - dicono dall'organizzazione non governativa -. All'inizio si preoccupava dei bambini amputati e della necessità di fornire loro delle protesi. Dopo l'uragano Matthew nell'ottobre 2016, aveva lanciato un appello in nostro favore sui social".

18:45Calcio: agente Keita, “la Lazio non punta su di lui”

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Smentisco categoricamente che Keita si sia tirato indietro o che avesse problemi muscolari (come peraltro lui stesso ha chiarito dopo aver saputo dell'esclusione). Evidentemente la società non intende investire sul giocatore. Il resto sono solo chiacchiere che servono a mascherare questa realtà". Non si placano le polemiche sul caso Keita: dopo le proteste del giocatore lasciato fuori dalla rosa della Lazio per la Supercoppa, adesso scende in campo anche il procuratore. Keita "si è allenato sempre con impegno preparandosi alla partita come al solito (e la sua preparazione tutti la conoscono visto che l'anno scorso giocando scampoli di partite ha fatto 16 gol) - scrive l'agente, Roberto Calenda su Twitter -. La verità è sotto gli occhi di tutti: a Keita la società non ha fatto un'offerta di rinnovo contrattuale adeguata e non l'ha convocato per la prima partita importante della stagione".