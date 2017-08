Ultima ora

18:35Salvarono vita ad amica, premiati 2 ragazzi

(ANSA) - INNSBRUCK (AUSTRIA), 15 AGO - Salvarono la vita alla loro amica due anni fa. Oggi Julian Pernthaler (14 anni) ed Elisa Abis (13 anni) di Tiles, in Alto Adige, sono stati premiati ad Innsbruck. Il presidente del Tirolo austriaco Günther Platter e il presidente della Giunta di Bolzano Arno Kompatscher hanno conferito loro l'attestato di merito per azioni di salvataggio. Il 5 ottobre 2015 i due piccoli eroi andarono alla scoperta di un bunker assieme ad una loro amica, ma quest'ultima scivolò e dopo una caduta di 20 metri perse i sensi. Julian Pernthaler riuscì a praticare le manovre di rianimazione che aveva appreso poche settimane prima durante un corso di primo intervento, mentre Elisa Abis chiamò i soccorsi e li dirigesse verso la zona in cui si trovavano i tre ragazzi. Sono 35 gli altoatesini provenienti da tutte le zone della Provincia e in rappresentanza dei diversi gruppi linguistici, che hanno ricevuto ad Innsbruck le onorificenze del Tirolo - medaglie, croci ed attesti di salvataggio. (ANSA).

18:25Si tuffa in laghetto dell’Appennino Parmenese ed annega

(ANSA) - PARMA, 15 AGO - Un ragazzo, probabilmente di origine straniera, che stava trascorrendo il Ferragosto con un gruppo di amici, si è tuffato nelle acque di un laghetto naturale in località Le Spiagge, a pochi chilometri da Borgotaro (Parma), e non è più riuscito a riemergere. Lo riferisce la pagina web della 'Gazzetta di Parma'. Gli amici hanno cercato di aiutarlo ed hanno allertato i soccorsi. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il cadavere è stato individuato in un punto in cui c'è un dislivello di circa tre metri. Per recuperarlo sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco partiti da Bologna.(ANSA).

18:19Calcio: Sarri, Napoli vale Champions e la vogliamo

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''Rappresentiamo una città che vale la Champions e la vogliamo''. Maurizio Sarri spinge così il suo Napoli verso la qualificazione ai gironi della più importante competizione continentale. ''Vogliamo il passaggio del turno a tutti i costi'' dice il tecnico degli azzurri alla vigilia del match con il Nizza.

18:17Ferragosto: ad Aquafan più grande selfie in acqua del mondo

(ANSA) - RICCIONE, 15 AGO - Immortalati nel più grande selfie in acqua della storia. Viene presentato così dall'Ufficio stampa Costa edutainment-Polo adriatico il ferragosto che ha coinvolto i 6.000 ospiti di Aquafan - parco acquatico di Riccione - dove, in collaborazione con Focus, magazine del Gruppo Mondadori, è stato realizzato un evento-esperimento. In migliaia hanno posato nel selfie record con il direttore di Focus, Jacopo Loredan, il direttore CE-Polo Adriatico, Patrizia Leardini, il sindaco di Riccione, Renata Tosi e il conduttore Rudy Zerbi. Il maxi selfie è stato scattato da un cellulare con un maxi bastone lungo 6 metri. In parallelo Focus ha svolto una ricerca, con un photoset: agli ospiti veniva chiesto quale fosse la loro età apparente e quella che si sentono. Gli under 25 hanno fornito valutazioni troppo variegate per identificare una tendenza; dai 25 anni in su il trend è netto: la gran parte si sente circa 10 anni in meno. A sentirsene meno le 40enni, a dimostrarne effettivamente meno gli uomini over 50. (ANSA).

18:14Champions:Sarri ‘Nizza forte,assenza Balotelli non decisiva’

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''L'assenza di Balotelli non credo sia determinante. Quella di Sneijder non si può considerare neppure un'assenza, visto che non ha ancora mai giocato con loro. Il Nizza è una squadra dotata di grandi accelerazioni e potrebbe metterci in difficoltà, anche perché ha già giocato quattro partite ufficiali''. Maurizio Sarri avverte dei rischi per il Napoli alla vigilia della gara di andata del turno preliminare di Champions League con il Nizza, in programma domani sera al San Paolo. ''Il sorteggio - osserva il tecnico - ci ha messo di fronte ad una squadra forte, che ha eliminato l'Ajax, finalista di Europa League. Noi arriviamo a questa gara ben preparati. La condizione sembra discreta, ma le difficoltà delle italiane nei playoff sono un dato di fatto''.

18:03Calcio: Bacca è addio al Milan, atteso al Villareal

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Si chiude l'avventura al Milan per Carlos Bacca. In Spagna ormai sono sicuri: l'attaccante colombiano vestirà la maglia del Villareal nella prossima stagione. Il giocatore è atteso già in giornata e domani potrebbe svolgere le visite mediche con la nuova squadra e poi sarà presentato ufficialmente. Bacca viene ceduto in prestito con diritto di riscatto.

17:52Bronzi Riace: 45 anni fa la scoperta, tra fascino a mistero

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 AGO - Quarantacinque anni di ipotesi e ricerche. Un mistero che non smette di affascinare studiosi, esperti, visitatori di ogni parte del mondo: sono i Bronzi di Riace, simbolo identitario di Reggio Calabria e del Museo Archeologico Nazionale diretto da Carmelo Malacrino, scoperti la mattina del 16 agosto 1972. Fu il sub Stefano Mariottini ad avvistare le statue a 300 metri dalla costa di Riace e ad 8 di profondità. Il primo a emergere fu il "Bronzo B" poi il "Bronzo A", rinominate "il vecchio" e il "giovane". Alte 1,98 e 1,97 metri, sono state realizzate nel V secolo a.C. con una differenza di 30 anni l'una dall'altra e presentano stilemi dorici tipici del Peloponneso o dell'occidente greco. Incerta l'identificazione: divinità o guerrieri o forse gli sfortunati figli del re Laio, Eteocle e Polinice, del ciclo tebano. E' mistero sul relitto della nave che le portava, mai trovato, così come su altri reperti. Questioni che alimentano teorie che lasciano aperti spazi interpretativi sulla loro storia. (ANSA).