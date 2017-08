Ultima ora

19:10Corea Nord: Tillerson,vogliamo dialogo ma spetta a Kim

(ANSA) - WASHINGTON, 15 AGO - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha affermato che l'amministrazione Trump resta interessata al dialogo con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ma sta aspettando un segnale di interesse da parte di Pyongyang. "Continuiamo ad essere interessati a cercare un modo per dialogare, ma spetta a lui", ha detto Tillerson ai giornalisti da Washington, senza però commentare il fatto che Pyongyang ha detto di non voler procedere subito ad un nuovo test missilistico vicino a Guam.

19:09Afganistan:lettera aperta talebani a Trump,via le truppe Usa

(ANSA-AP) - AFGHANISTAN, 15 AGO - Lettera aperta dei talebani a Donald Trump per sollecitare il presidente Usa a ritirare le sue truppe dall'Afghanistan dopo 16 anni. Firmata dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, la lunga lettera chiede un deciso cambiamento di strategia all'amministrazione Usa, assicurando che il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan provocherebbe "la fine di una guerra ereditata".

19:02Calcio: Neymar per Handicap International, show a Ginevra

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Un'esibizione fuori dal campo come primo ambasciatore di buona volontà di Handicap International. Neymar è stato protagonista di uno show sulla piazza delle Nazioni di Ginevra, dove la neo stella del Psg ha lanciato palloni dall'alto della "Sedia Rotta", creata nel 1997 e che simbolizza le vittime delle mine antiuomo. In t-shirt nera con la scritta 'Riparare le vite', il campione brasiliano accompagnato dai genitori e dal fratello, è stato issato sulla gigantesca sedia e da lì ha lanciato qualche pallone tra i tanti accorsi per ammirare il campione ex Barcellona. "Neymar ha scoperto l'operato di Handicap International agli inizi del 2016 - dicono dall'organizzazione non governativa -. All'inizio si preoccupava dei bambini amputati e della necessità di fornire loro delle protesi. Dopo l'uragano Matthew nell'ottobre 2016, aveva lanciato un appello in nostro favore sui social".

18:45Calcio: agente Keita, “la Lazio non punta su di lui”

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Smentisco categoricamente che Keita si sia tirato indietro o che avesse problemi muscolari (come peraltro lui stesso ha chiarito dopo aver saputo dell'esclusione). Evidentemente la società non intende investire sul giocatore. Il resto sono solo chiacchiere che servono a mascherare questa realtà". Non si placano le polemiche sul caso Keita: dopo le proteste del giocatore lasciato fuori dalla rosa della Lazio per la Supercoppa, adesso scende in campo anche il procuratore. Keita "si è allenato sempre con impegno preparandosi alla partita come al solito (e la sua preparazione tutti la conoscono visto che l'anno scorso giocando scampoli di partite ha fatto 16 gol) - scrive l'agente, Roberto Calenda su Twitter -. La verità è sotto gli occhi di tutti: a Keita la società non ha fatto un'offerta di rinnovo contrattuale adeguata e non l'ha convocato per la prima partita importante della stagione".

18:35Salvarono vita ad amica, premiati 2 ragazzi

(ANSA) - INNSBRUCK (AUSTRIA), 15 AGO - Salvarono la vita alla loro amica due anni fa. Oggi Julian Pernthaler (14 anni) ed Elisa Abis (13 anni) di Tiles, in Alto Adige, sono stati premiati ad Innsbruck. Il presidente del Tirolo austriaco Günther Platter e il presidente della Giunta di Bolzano Arno Kompatscher hanno conferito loro l'attestato di merito per azioni di salvataggio. Il 5 ottobre 2015 i due piccoli eroi andarono alla scoperta di un bunker assieme ad una loro amica, ma quest'ultima scivolò e dopo una caduta di 20 metri perse i sensi. Julian Pernthaler riuscì a praticare le manovre di rianimazione che aveva appreso poche settimane prima durante un corso di primo intervento, mentre Elisa Abis chiamò i soccorsi e li dirigesse verso la zona in cui si trovavano i tre ragazzi. Sono 35 gli altoatesini provenienti da tutte le zone della Provincia e in rappresentanza dei diversi gruppi linguistici, che hanno ricevuto ad Innsbruck le onorificenze del Tirolo - medaglie, croci ed attesti di salvataggio. (ANSA).

18:25Si tuffa in laghetto dell’Appennino Parmenese ed annega

(ANSA) - PARMA, 15 AGO - Un ragazzo, probabilmente di origine straniera, che stava trascorrendo il Ferragosto con un gruppo di amici, si è tuffato nelle acque di un laghetto naturale in località Le Spiagge, a pochi chilometri da Borgotaro (Parma), e non è più riuscito a riemergere. Lo riferisce la pagina web della 'Gazzetta di Parma'. Gli amici hanno cercato di aiutarlo ed hanno allertato i soccorsi. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il cadavere è stato individuato in un punto in cui c'è un dislivello di circa tre metri. Per recuperarlo sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco partiti da Bologna.(ANSA).

18:19Calcio: Sarri, Napoli vale Champions e la vogliamo

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''Rappresentiamo una città che vale la Champions e la vogliamo''. Maurizio Sarri spinge così il suo Napoli verso la qualificazione ai gironi della più importante competizione continentale. ''Vogliamo il passaggio del turno a tutti i costi'' dice il tecnico degli azzurri alla vigilia del match con il Nizza.