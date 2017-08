Ultima ora

21:13Calcio: playoff Champions, Qarabag-Copenaghen 1-0

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Vittoria del Qarabag nella gara di andata dei playoff della Champions League. Gli azeri allenati da Gurbanov si sono imposti 1-0 sul Copenaghen: decide la rete di Madatov al 25' del primo tempo. La partita di ritorno è in programma il 23 agosto in Danimarca.

20:57Calcio: Milan giornata di allenamenti, c’è Europa League

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Niente festa per il Milan che giovedì scende in campo per la gara di andata dei play off di Europa League. Rossoneri al lavoro per preparare la sfida a san Siro con lo Shkendija. Dopo il riscaldamento sul campo ribassato, la squadra guidata da Montella ha svolto una fase atletica: esercizi di attivazione per gli arti e a terra. Poi il lavoro con la palla, prima che la seduta si focalizzasse sulla tattica. Continua il recupero di Alessio Romagnoli che in questa seduta ha svolto l'intero allenamento insieme al gruppo. I rossoneri tornano ad allenarsi domani per la rifinitura.

20:52Palio Siena: contrada Selva vince prova generale

(ANSA) - SIENA, 15 AGO - È stata la Contrada della Selva con Andrea Coghe detto Tempesta su Quasimodo di Gallura a vincere la prova generale in vista del Palio di Siena di domani. Alla partenza buono spunto di Montone e Onda con quest'ultima che alla curva del Casato ha preso la testa della corsa. All'inizio del secondo giro è stata la Contrada della Selva a passare in prima posizione e a vincere la prova. A precedere la prova generale il tradizionale drappello dei Carabinieri a cavallo. All'altezza di Fonte Gaia, un militare è caduto da cavallo ed è stato subito soccorso dai sanitari presenti in piazza. Domani alle ore 9 si correrà la provaccia. (ANSA).

20:51Si ribalta pedalò, bimbo tre anni in ospedale in elicottero

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Si ribalta il pedalò con la famiglia a bordo e il figlio più piccolo, di tre anni, rischia di annegare bloccato sotto il natante; a salvarlo sono stati bagnini che, a bordo delle moto d'acqua, hanno raggiunto la famiglia e hanno rianimato il bambino che, portato in spiaggia, è stato poi trasferito in elicottero all'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. E' successo nel pomeriggio a Lignano Sabbiadoro (Udine); protagonista una famiglia sudamericana che é uscita con il pedalò per una breve gita in mare. La mamma del piccolo si é sentita male ed è stata portata in ospedale per accertamenti.

20:47Calcio: Inter prepara sfida a Fiorentina,nerazzurri in campo

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Ferragosto di lavoro anche per l'Inter. I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno ripreso ad allenarsi in vista della prima partita di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro la Fiorentina. In mattinata la squadra si è dedicata ad una seduta di lavoro in palestra e di riattivazione muscolare, per poi proseguire il lavoro sul campo nel corso del pomeriggio. In mattinata tutti a lezione di Var con Roberto Rosetti. Presente ad Appiano Gentile anche Kondogbia, che però ha svolto lavoro a parte. Per il francese resta aperta la strada del Valencia: il giocatore si sarebbe confrontato con Spalletti e la dirigenza proprio per fare chiarezza sul suo futuro.

20:30Champions: Favre, Balotelli non è pronto

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''Balotelli e Sneijder non sono pronti, è inutile correre rischi''. Lucien Favre, allenatore del Nizza spiega i motivi per i quali i due calciatori più importanti della rosa non saranno in campo domani sera al San Paolo. ''Si sono allenati stamattina - spiega il tecnico - con una seduta individuale. Il lavoro fisico che stanno svolgendo è finalizzato a farli essere pronti al più presto. Ma non si può avere fretta. Nel caso di Balotelli, che ha avuto un problema muscolare, si rischia una ricaduta. Sneijder non gioca da due mesi e ci vorrà tempo perché sia pronto''.

20:26Calcio: Roma al lavoro, ma su Mahrez trattativa tramonta

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il braccio di ferro per portare Ryhad Mahrez a Roma arriva alle battute finali. Nel giorno in cui i giallorossi avevano fissato l'ultimatum al Leicester per portare l'algerino nella Capitale, dal club inglese non arriva il via libera. Sembra così avviata al definitivo tramonto la trattativa che ha animato il mercato della Roma nelle ultime settimane: il club inglese avrebbe rifiutato l'offerta di 35 milioni di euro per tenersi il giocatore. Ma non avrebbe nemmeno alzato la posta, facendo capire che Mahrez non è 'prezzato'. Che sia una strategia per aprire l'asta con altri club non si può dire, fatto sta che al momento, salvo dietrofront improvvisi, l'affare non va in porto. Ferragosto di lavoro non solo per il ds Monchi però, la squadra di Di Francesco è tornata ad allenarsi dopo il brutto ko subito con il Celta Vigo in vista dell'esordio in campionato, domenica alle 18 con l'Atalanta.