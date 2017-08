Ultima ora

20:30Champions: Favre, Balotelli non è pronto

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''Balotelli e Sneijder non sono pronti, è inutile correre rischi''. Lucien Favre, allenatore del Nizza spiega i motivi per i quali i due calciatori più importanti della rosa non saranno in campo domani sera al San Paolo. ''Si sono allenati stamattina - spiega il tecnico - con una seduta individuale. Il lavoro fisico che stanno svolgendo è finalizzato a farli essere pronti al più presto. Ma non si può avere fretta. Nel caso di Balotelli, che ha avuto un problema muscolare, si rischia una ricaduta. Sneijder non gioca da due mesi e ci vorrà tempo perché sia pronto''.

20:26Calcio: Roma al lavoro, ma su Mahrez trattativa tramonta

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il braccio di ferro per portare Ryhad Mahrez a Roma arriva alle battute finali. Nel giorno in cui i giallorossi avevano fissato l'ultimatum al Leicester per portare l'algerino nella Capitale, dal club inglese non arriva il via libera. Sembra così avviata al definitivo tramonto la trattativa che ha animato il mercato della Roma nelle ultime settimane: il club inglese avrebbe rifiutato l'offerta di 35 milioni di euro per tenersi il giocatore. Ma non avrebbe nemmeno alzato la posta, facendo capire che Mahrez non è 'prezzato'. Che sia una strategia per aprire l'asta con altri club non si può dire, fatto sta che al momento, salvo dietrofront improvvisi, l'affare non va in porto. Ferragosto di lavoro non solo per il ds Monchi però, la squadra di Di Francesco è tornata ad allenarsi dopo il brutto ko subito con il Celta Vigo in vista dell'esordio in campionato, domenica alle 18 con l'Atalanta.

20:22Champions: Favre avvisa Nizza, “Napoli forte e compatto”

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''Abbiamo osservato tante partite del Napoli. Riescono a giocare sempre di prima e difendono in maniera molto compatta. Mi aspetto una gara difficilissima. Sono bravi nell'uno contro uno e sono molto veloci''. Lucien Favre, tecnico del Nizza, analizza le difficoltà che la sua squadra incontrerà domani sera al San Paolo nella partita d'andata del turno preliminare di Champions League contro il Napoli. ''Punti deboli del Napoli? Ce ne sono pochi - osserva Favre - anche se ogni squadra ne ha uno''.

20:22Uccide il marito a coltellate, arrestata sessantenne

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 AGO - Ha ucciso il marito, con una decina di coltellate, dopo l'ennesima lite in famiglia. E' successo a Basaluzzo (Alessandria). La donna, una 63enne originaria del Mozambico, è stata arrestata dai carabinieri nei dintorni dell'abitazione della coppia: aveva in borsa l'arma insanguinata. La vittima è un italiano di 69 anni, W.C. La donna è stata portata nella caserma dei carabinieri di Novi Ligure (Alessandria). Con la coppia viveva il figlio di 24 anni che ha invano cercato di fermare la madre.

20:00A fuoco motore natante, turisti si tuffano in mare, salvati

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Il motore di un fuoribordo è andato a fuoco, nel pomeriggio, mentre l'imbarcazione, con due turisti austriaci a bordo, stava uscendo dal porticciolo turistico di Lignano Sabbiadoro (Udine); i due, spaventati - si apprende dalla Capitaneria di Porto di Trieste - si sono tuffati in mare e sono stati soccorsi dai responsabili dell'approdo turistico. Le fiamme, innescate probabilmente da un ritorno di vapori di benzina, sono state spente dai Vigili del fuoco. Sempre nel pomeriggio, a Trieste, una donna di 73 anni, che era da sola in spiaggia, è stata soccorsa e rianimata dal personale di salvataggio dello stabilimento "La Lanterna", per un grave malore che probabilmente l'ha colta durante un bagno in mare. La donna è stata portata a riva da altri bagnanti. Sul posto è intervenuto personale del servizio sanitario 118 e della Capitaneria di porto e la donna é stata portata all'ospedale Cattinara.

19:48Regeni: la mamma, “sempre più lutto!”

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - "Sempre più lutto!": lo scrive la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, in un post sul proprio profilo Facebook nel quale pubblica le foto della bandiera italiana listata a lutto esposta dal giorno della morte del giovane sul Municipio di Fiumicello (Udine), dove vive la famiglia Regeni. La stessa foto, da oggi, è utilizzata da Paola Deffendi come immagine del proprio profilo Fb. Nel post, in un'altra foto, insieme alla stessa bandiera, si vede un pezzo del manifesto di colore giallo "Verità per Giulio Regeni".

19:33Champions: Insigne, conta esprimerci al top

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - ''L'assenza di Balotelli? Non è un vantaggio. Non importa chi gioca contro di noi ma il fatto di saper esprimere fino in fondo il nostro calcio''. E' il giudizio di Lorenzo Insigne sul mancato confronto con l'attaccante del Nizza che domani sera sarà assente per infortunio. ''È vero - osserva Insigne - il Nizza non ha grandi nomi, ma complessivamente hanno un grande talento, a prescindere da Sneijder e Balotelli''. ''Il vantaggio che noi sicuramente avremo - conclude - è quello che ci daranno i nostri tifosi. Fa piacere avere lo stadio pieno anche a metà agosto. I nostri tifosi ci sono sempre vicini''.