Ultima ora

08:11Trovate gambe in un cassonetto a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Due gambe sono state trovate ieri sera in un cassonetto a Roma, in via Maresciallo Pilsudsky nel quartiere Parioli. A scoprirle una ragazza mentre rovistava all'interno del secchione. Sul posto la Polizia. Dai primissimi riscontri sembra si tratti di gambe di una donna. Secondo quanto si è appreso, il resto del corpo non c'era. Sono in corso indagini a tutto campo per far luce sulla vicenda.

23:28Trump, a Charlottesville violenze anche dalla sinistra

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Anche 'l'alt-left' (l'estrema sinistra) condivide la responsabilità per la violenza a a Charlottesville, ma "nessuno vuole dirlo". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "C'era un gruppo da una parte, ed un gruppo dall'altra", ha detto Trump, aggiungendo che i gruppi liberali che avevano organizzato una protesta contro i suprematisti a Charlottesville "hanno attaccato con violenza l'altro gruppo". Donald Trump ha spiegato di non aver subito condannato i gruppi razzisti dopo i fatti di Charlottesville perché non conosceva tutti i fatti. "Non ho aspettato a lungo, volevo essere sicuro, a differenza della maggior parte dei politici, che ciò che dicessi fosse corretto, e non fare una dichiarazione affrettata", ha detto Trump, a proposito del suo primo commento sulle violenze di Charlottesville, in cui non aveva chiamato in causa in modo specifico i suprematisti bianchi, ma aveva fatto una generica condanna della violenza.

21:42Calcio: altri guai per Barcellona, col Real Iniesta non c’è

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Ritorno di Supercoppa tutto in salita per il Barcellona. I blaugrana chiamati alla difficile rimonta dopo il 3-1 subito con il Real all'andata, domani sera dovranno fare a meno di Andres Iniesta al Santiago Bernabeu: il capitano dei catalani non si è allenato col resto della squadra e a fine giornata lo stesso club ha confermato che il giocatore non è nella lista dei convocati per un risentimento alla coscia destra. Messi avrà la fascia di capitano nella sfida al Real. Il tecnico Ernesto Valverde però non parte sconfitto: "Lo svantaggio è importante ma nulla è impossibile - ha detto l'allenatore - dovremo essere bravi a controllarli. Ma chi lo dice che loro sono migliori di noi". Nessun commento invece sulla maxi squalifica inflitta a Cristiano Ronaldo.

21:37Ferragosto:200 turisti indiani intossicati da pranzo a sacco

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - Intossicazione alimentare, sembra da cibi conservati, per una comitiva di turisti indiani arrivata da Roma oggi pomeriggio al lago Trasimeno con quattro autobus. In circa 200, tra cui anziani e bambini, dopo aver consumato un pasto al sacco, hanno cominciato a sentirsi male, accusando disturbi gastrointestinali: per il pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, una vera e propria emergenza, tanto che è stata attivata anche la protezione civile, con una staffetta di soccorso, informando dell'accaduto anche la prefettura. In molti, con il passare delle ore, si sono sentiti meglio, e sono rientrati a Roma. Sette di loro - riferisce una nota dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, sono stati ricoverati: due donne e due uomini sono stati trasportati all'ospedale di Castiglione del Lago. Tre bambini, di tre, sei e dieci anni, si trovano in osservazione in pediatria a Perugia. I sanitari stanno procedendo agli esami di laboratorio per accertare il tipo di virus: sulla base del racconto fatto da alcuni componenti la comitiva, l'intossicazione alimentare sarebbe dovuta alla ingestione di alcune conserve. Sono stati allertati i funzionari della Usl Umbria 1 per i controlli, e richiesto l'intervento del Nas dei carabinieri. (ANSA).

21:13Calcio: playoff Champions, Qarabag-Copenaghen 1-0

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Vittoria del Qarabag nella gara di andata dei playoff della Champions League. Gli azeri allenati da Gurbanov si sono imposti 1-0 sul Copenaghen: decide la rete di Madatov al 25' del primo tempo. La partita di ritorno è in programma il 23 agosto in Danimarca.

20:57Calcio: Milan giornata di allenamenti, c’è Europa League

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Niente festa per il Milan che giovedì scende in campo per la gara di andata dei play off di Europa League. Rossoneri al lavoro per preparare la sfida a san Siro con lo Shkendija. Dopo il riscaldamento sul campo ribassato, la squadra guidata da Montella ha svolto una fase atletica: esercizi di attivazione per gli arti e a terra. Poi il lavoro con la palla, prima che la seduta si focalizzasse sulla tattica. Continua il recupero di Alessio Romagnoli che in questa seduta ha svolto l'intero allenamento insieme al gruppo. I rossoneri tornano ad allenarsi domani per la rifinitura.

20:52Palio Siena: contrada Selva vince prova generale

(ANSA) - SIENA, 15 AGO - È stata la Contrada della Selva con Andrea Coghe detto Tempesta su Quasimodo di Gallura a vincere la prova generale in vista del Palio di Siena di domani. Alla partenza buono spunto di Montone e Onda con quest'ultima che alla curva del Casato ha preso la testa della corsa. All'inizio del secondo giro è stata la Contrada della Selva a passare in prima posizione e a vincere la prova. A precedere la prova generale il tradizionale drappello dei Carabinieri a cavallo. All'altezza di Fonte Gaia, un militare è caduto da cavallo ed è stato subito soccorso dai sanitari presenti in piazza. Domani alle ore 9 si correrà la provaccia. (ANSA).