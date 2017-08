Ultima ora

12:07Sierra Leone: alluvione, 400 morti, almeno 600 dispersi

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Almeno 600 persone risultano ancora disperse dopo l'alluvione e l'ondata di fango che lunedì hanno colpito Freetown, capitale della Sierra Leone, dove il numero dei morti accertati si avvicina ai 400. Lo ha dichiarato un portavoce del governo citato dalla Bbc. Il presidente, Ernest Bai Koroma, nelle ultime ore ha lanciato un appello per un "aiuto urgente" support", affermando che "intere comunità sono state spazzate via".

12:06Alfano, volo umanitario cooperazione partito per Libia

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Questa mattina è partito un volo umanitario della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, con un carico di circa 11 tonnellate di aiuti destinati alla Clinica Universitaria di Sabrata, in Libia, a 80 km a ovest di Tripoli". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano, spiegando che si tratta di "un'ulteriore prova della solidarietà del governo italiano verso tutto il popolo libico".

11:50Calcio: Psg ora vende, Jese ceduto in prestito allo Stoke

(ANSA-AP) - PARIGI, 16 AGO - Dopo la sua campagna acquisti stellare il Psg comincia a vendere qualche pezzo pregiato. L'attaccante spagnolo del club parigino, Jesé, uno dei giocatori seguiti dalla Fiorentina in questo calciomercato, ha scelto la Premier League per rilanciare la sua carriera dopo il trasferimento dal Real Madrid alla Ligue 1. In Francia l'attaccante non aveva trovato lo spazio che sperava e già a gennaio era andato in prestito al Las Palmas dove ha segnato tre gol e giocato 13 partite. Ora, nonostante il corteggiamento del club viola, Jesé ha scelto l'Inghilterra e lo Stoke City, dove si trasferisce in prestito annuale.

11:28Champions:successo del Liverpool che batte 2-1 l’Hoffenheim

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Successo del Liverpool che batte 1-2 l'Hoffenheim nell'andata del playoff di Champions League grazie alle reti del 18enne Alexander-Arnold e all'autorete di Nordtveit. Uth segna per i tedeschi mentre Mignolet para un rigore. L'Apoel Nicosia vince 2-0 con lo Slavia Praga (gol di De Camargo e Aloneftis) e il Qarabag fa 1-0 con il Copenaghen. Clamorosa autorete di Nuhu al 90' e il Cska vince 0-1 con lo Young Boys grazie a un'autorete del difensore Nuhu al 90', mentre finisce 0-0 tra Sporting e Steaua.

11:26Turisti indiani intossicati da alimenti cucinati a Roma

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - Avevano mangiato riso e pollo cucinati in un ristorante multietnico di Roma, i 200 turisti indiani e bengalesi che si sono sentiti male ieri pomeriggio poco dopo essere arrivati in gita con quattro autobus sulle sponde del Trasimeno: lo hanno raccontato loro stessi ai sanitari del 118 e dell'ospedale di Perugia, intervenuti per curarli e per somministrare loro farmaci contro vomito e diarrea. Intanto stamani l'Azienda ospedaliera di Perugia fa sapere che sono in progressivo miglioramento le condizioni dei nove componenti della comitiva per i quali era stato necessario il ricovero negli ospedali di Perugia e Castiglione del Lago. È molto probabile che vengano dimessi nella giornata di oggi, dopo gli ultimi controlli. Tra loro, tre bambini, ricoverati in pediatria a Perugia: anche le loro condizioni - conferma la professoressa Susanna Esposito, che dirige la struttura - stanno migliorando e oggi dovrebbero lasciare l'ospedale. "Confermo che gli alimenti sospettati di aver causato l'intossicazione non provengono dall'Umbria", spiega Esposito. Sugli alimenti in questione svolgono accertamenti la Asl e il Nas. (ANSA).

11:13Papa Francesco chiede perdono mostruosità pedofilia

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Si tratta di un'assoluta mostruosità, un peccato terribile, che contraddice tutto quello che la Chiesa insegna". Lo dice Papa Francesco nella prefazione del libro di Daniel Pittet - oggi sulla Bild in esclusiva -sulle giovani vittime di abusi sessuali subiti da religiosi. Il pontefice chiede perdono a tutti: "Alcune vittime si sono alla fine addirittura tolte la vita. Questi morti pesano sul mio cuore come sulla mia coscienza e sull'intera chiesa. Alle loro famiglie vorrei esprimere il mio amore, il mio dolore e chiedere in tutta umiltà il loro perdono".

10:54Gambe in cassonetto: uomo ripreso da telecamera

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Un uomo sarebbe stato ripreso da una telecamera di un esercizio commerciale mentre gettava qualcosa all'interno del cassonetto di viale Maresciallo Pilsudsky, dove ieri sera sono state ritrovate due gambe. Lo si apprende da fonti investigative. L'uomo sarebbe stato immortalato la notte tra il 14 ed il 15 agosto dopo essersi avvicinato in auto. A dare l'allarme ieri sera è stata una nomade che stava rovistando nel bidone dell'immondizia nei pressi del galoppatoio di Villa Glori. Le gambe erano legate tra loro con nastro adesivo da pacchi. Al setaccio, da subito, i bidoni dell'immondizia della zona per cercare le altri parti del corpo che finora non sono state ritrovate.