12:24Quindicenne di colore esclusa da gara

(ANSA) - VERONA, 16 AGO - "Italiani si nasce non si diventa. sorry ma non puoi partecipare al concorso, non accetto stranieri". Si sarebbe sentita rispondere così una quindicenne nata in Italia da genitori africani quando ha provato a iscriversi alla gara "Canta Verona" per giovani per giovani aspiranti artisti nel capoluogo scaligero. L'organizzatore non avrebbe voluto sentire ragioni alle insistenze della liceale che aveva fatto presente di avere la cittadinanza italiana e quindi di essere italiana. "E' italiano chi nasce in Italia da genitori italiani" avrebbe ribadito l'uomo secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dalla stessa giovane sulla sua pagina Facebook. La ragazza, in Italia con i genitori e altri tre fratelli, ha ricordato che la sua famiglia vive nel nostro Paese da oltre 30 anni, ma nulla ha smosso dalle sue convinzioni il responsabile del concorso. "Ci sono anche cinesi nati in Italia - ha chiuso l'uomo - ma non sono italiani".

12:15Calcio: Genoa, Simeone ceduto alla Fiorentina

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Operazione conclusa per il passaggio di Giovanni Simeone alla Fiorentina. Il giocatore ieri si è allenato per l'ultima volta con il Genoa ma già questa mattina non è presente alla seduta in corso al centro sportivo Signorini. A confermare l'addio del Cholito anche Raffaele Palladino che lo ha salutato con un post su Instagram: "Si dice che nella vita come nel calcio non si smette mai di imparare nonostante la tua giovane età io da te ho imparato e ammirato il tuo spirito di sacrificio e la tua grande professionalità ...grandi qualità che ti porteranno a diventare un grande del calcio. In bocca al lupo amico mio". L'operazione porterà nelle casse rossoblù una cifra stimata intorno ai 18 milioni di euro che in parte saranno reinvestiti per completare la rosa a partire dalla difesa: è atteso a breve infatti l'accordo con il Torino per il passaggio di Rossettini al Grifone.

12:12Migranti: Parigi, Italia coraggiosa su Libia

(ANSA) - PARIGI 16 AGO - "L'Italia ha preso delle decisioni coraggiose, strutturando ad esempio i guardacoste libici per dissuadere i trafficanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérrard Collomb in un'intervista rilasciata a Le Figaro, rispondendo a una domanda sull'abbassamento del numero di migranti sbarcati sulle coste italiane. In Francia "il sistema non funziona" ha continuato Collomb, spiegando che il 75% dei migranti accampati a la Chapelle, quartiere a nord da Parigi, "sono persone che hanno fatto richiesta d'asilo in paesi diversi dalla Francia" senza ottenerla. Per questo, il ministro ha sottolineato che sarà necessario attuare "una politica rigorosa". Collomb ha poi parlato di minaccia terroristica "estremamente elevato" in Francia riconoscendo che, "oltre alla minaccia esogena teleguidata dal fronte tra Irak e Siria", c'è una "minaccia endogena in contatto diretto" con l'Isis.

12:07Sierra Leone: alluvione, 400 morti, almeno 600 dispersi

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Almeno 600 persone risultano ancora disperse dopo l'alluvione e l'ondata di fango che lunedì hanno colpito Freetown, capitale della Sierra Leone, dove il numero dei morti accertati si avvicina ai 400. Lo ha dichiarato un portavoce del governo citato dalla Bbc. Il presidente, Ernest Bai Koroma, nelle ultime ore ha lanciato un appello per un "aiuto urgente" support", affermando che "intere comunità sono state spazzate via".

12:06Alfano, volo umanitario cooperazione partito per Libia

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Questa mattina è partito un volo umanitario della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, con un carico di circa 11 tonnellate di aiuti destinati alla Clinica Universitaria di Sabrata, in Libia, a 80 km a ovest di Tripoli". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano, spiegando che si tratta di "un'ulteriore prova della solidarietà del governo italiano verso tutto il popolo libico".

11:50Calcio: Psg ora vende, Jese ceduto in prestito allo Stoke

(ANSA-AP) - PARIGI, 16 AGO - Dopo la sua campagna acquisti stellare il Psg comincia a vendere qualche pezzo pregiato. L'attaccante spagnolo del club parigino, Jesé, uno dei giocatori seguiti dalla Fiorentina in questo calciomercato, ha scelto la Premier League per rilanciare la sua carriera dopo il trasferimento dal Real Madrid alla Ligue 1. In Francia l'attaccante non aveva trovato lo spazio che sperava e già a gennaio era andato in prestito al Las Palmas dove ha segnato tre gol e giocato 13 partite. Ora, nonostante il corteggiamento del club viola, Jesé ha scelto l'Inghilterra e lo Stoke City, dove si trasferisce in prestito annuale.

11:28Champions:successo del Liverpool che batte 2-1 l’Hoffenheim

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Successo del Liverpool che batte 1-2 l'Hoffenheim nell'andata del playoff di Champions League grazie alle reti del 18enne Alexander-Arnold e all'autorete di Nordtveit. Uth segna per i tedeschi mentre Mignolet para un rigore. L'Apoel Nicosia vince 2-0 con lo Slavia Praga (gol di De Camargo e Aloneftis) e il Qarabag fa 1-0 con il Copenaghen. Clamorosa autorete di Nuhu al 90' e il Cska vince 0-1 con lo Young Boys grazie a un'autorete del difensore Nuhu al 90', mentre finisce 0-0 tra Sporting e Steaua.