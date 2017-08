Ultima ora

14:58Migranti: l’Austria invia 70 militari al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - L'Austria mette in campo 70 militari che coadiuveranno la polizia nei controlli, anche sull'immigrazione, in prossimità del confine del Brennero. Lo ha annunciato il comandante militare territoriale Herbert Bauer. "Ciò non significa - ha spiegato il capo della polizia locale Helmut Tomac - che al Brennero saranno messi in azione i panzer". I responsabili civile e militare hanno detto che la situazione al Brennero al momento è stabile ma che nel mese di luglio è stato registrato un notevole aumento dei clandestini trovati a bordo di treni merci. La collaborazione dei militari - è stato detto - è volta ad accrescere l'intensità e la qualità dei controlli. Come è stato spiegato in una conferenza stampa a Innsbruck, poiché al Brennero gli accordi di Schengen sono in corso di validità, rimane soltanto la possibilità di controlli a ridosso delle frontiere. Come ha detto Tomac, "si tratta non soltanto di prevenire l'immigrazione illegale, ma anche di garantire in prima linea la vita delle persone".

14:58Calcio: Montella, Shkendija organizzato ma dipende da noi

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - ''Lo Shkendija è una squadra molto europea, organizzata ed imprevedibile davanti. Ha più gare di noi nelle gambe ma il risultato dipende solo da noi''. Vincenzo Montella, durante la conferenza stampa di vigilia della gara di andata dei playoff di Europa League, non nasconde che il suo Milan è favorito, sottolineando come avrebbe preferito ''non essere costretti all'inversione del campo''. ''Abbiamo un ciclo di quattro partite in dieci giorni molto importante - aggiunge Montella - sebbene la stagione sia solo all'inizio. Sarà fondamentale non sbagliare atteggiamento''.

14:4315enne esclusa da gara: Zaia, la facciano cantare e basta

(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - "Fatela cantare e basta, che non si venga a dire adesso che serve lo ius soli per questo caso". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, tende a spegnere le polemiche sulla vicenda della ragazzina 15enne di genitori africani, nata in Italia, alla quale gli organizzatori di un concorso canoro a Verona hanno negato l'iscrizione alla gara perchè "non italiana". "Abbiano ben altri problemi - ha commentato Zaia - che star qui a vietare ad una ragazzina di cantare in un concorso. Si faccia questo atto e si eviti di aprire un'altra polemica, magari con qualcuno che ci venga a dire che per risolvere questi problemi ci vuole lo ius soli". "Lo ius soli - ha ricordaro Zaia - mi vede contrario, perchè il buon senso deve risolvere problemi come questi senza fare delle leggi. Si tratta semplicemente di dare un segnale di civiltà; non si arrivi a dire che serve lo ius soli. Fatela cantare e sia finita qui".

14:31Calcio: Antognoni “tanti giovani, serve pazienza”

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - "La Fiorentina è oggi la squadra più giovane d'Italia, non si può pretendere quindi che vinca lo scudetto, però può disputare una buona stagione. Sono arrivati tanti giovani, tutti bravi. Occorreranno pazienza e tempo". Così Giancarlo Antognoni durante la presentazione oggi allo stadio Franchi del centrocampista francese Jordan Veretout, maglia numero 17, prelevato dall'Aston Villa. Intanto continuano i movimenti di mercato in casa viola: Kalinic è ai saluti e svuota l'armadietto al centro sportivo per raggiungere il Milan, mentre a Firenze è in arrivo Giovanni Simeone, il centroavanti del Genoa scelto per sostituire l'attaccante croato. Argentino è anche il centrale German Pezzella, che la Fiorentina sta trattando con il Betis Siviglia.

14:18Calcio: Villarreal ufficializza Bacca, ‘bienvenido’

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo, in prestito dal Milan, di Carlos Bacca. L'attaccante colombiano, che non rientrava nei piani tattici di Montella, sul sito del club spagnolo appare di spalle, con indosso la maglia gialla numero 9. La foto è accompagnata da un benaugurante 'bienvenido, Bacca'. La presentazione avverrà domani sera.

14:13Calcio: tappa al Chievo, continua scuola di Var di Rosetti

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Procedure, modalità e casistica sull'uso della Var. Continua il tour-scuola di Roberto Rosetti tra i club di serie A: a pochi giorni dal via del campionato, che vedrà esordire la grande novità in materia arbitrale, l'ex direttore di gara torinese e Project leader del progetto Var ha fatto tappa al Chievo (ieri era stata la volta dell'Inter). nella sala video di Veronello la squadra veronese ha assistito alla lezione di Rosetti, che ha illustrato le procedure e le modalità di utilizzo del sistema Var per fornire dettagliatamente ogni informazione utile e necessaria sul corretto utilizzo di questa nuova tecnologia. Rosetti, come è già avvenuto negli altri appuntamenti, "ha spiegato a tutti i giocatori e allo staff tecnico le casistiche principali di intervento e le tempistiche collegate al sistema del video assistant referee", che verrà applicato dalla prima giornata del nuovo campionato (per il Chievo esordio domenica sera in casa dell'Udinese).

14:05Consip: Tribunale Riesame annulla misura, Romeo libero

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato la misura cautelare nei confronti dell'imprenditore Alfredo Romeo, che era stato arrestato nel marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta Consip. Il Riesame ha disposto la conseguente liberazione di Romeo che si trova a Napoli agli arresti domiciliari.