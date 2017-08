Ultima ora

15:17Brexit: May conferma, non tornerà frontiera con Irlanda

(ANSA) - LONDRA, 16 AGO - Theresa May rassicura Dublino sul fatto che non ci sarà un ritorno al temuto "hard border", la frontiera del Regno Unito con l'Irlanda, dopo la Brexit. La linea della premier britannica è espressa nero su bianco sul documento che esprime in dettaglio la posizione di Londra nei negoziati con Bruxelles per l'uscita dall'Unione. Si spiega con precisione che il governo britannico non vuole vedere alcuna struttura al confine tra i due Stati per evitare un ritorno alle tensioni del passato e in particolare agli anni del conflitto nord-irlandese, minando così gli accordi di pace.

15:16Ungheria: Jobbik fa mea culpa per passata politica razzista

(ANSA) - BUDAPEST, 16 AUG - Il leader del partito ungherese di estrema destra nazionalista Jobbik, Gabor Vona, si è dichiarato pronto a chiedere perdono a ebrei e Rom per la linea politica razzista seguita in passato dal suo partito. "Sono disposto a chiedere scusa per le frasi sbagliate, per una politica deviata su ebrei e Rom", ha detto Vona, nel segno del cambiamento netto di linea che Jobbik, il partito di estrema destra più votato d'Europa, sta seguendo da qualche tempo. Vona ha portato verso il centro la barra del timone di Jobbik, cambiando la denominazione in "partito popolare", nella speranza di poter sconfiggere il Fidesz di Viktor Orban nelle elezioni nel 2018. "Gli elettori difficilmente dimenticheranno che Jobbik ha conquistato consenso proprio con il razzismo, istituendo milizie paramilitari per seminare la paura fra Rom ed ebrei", è stato il commento del giornale Nepszava.

15:12Charlottesville, tweet Obama è record storico di ‘I like’

(ANSA) - SAN FRANCISCO, 16 AGO - Il tweet di Barack Obama dopo le violenze razziste di Charlottesville, in Virginia, ha ottenuto il maggior numero di 'like' nella storia di Twitter: oltre 3,1 milioni. Obama ha postato una foto di lui con dei bambini di razze diverse e una citazione di Nelson Mandela: "Nessuno è nato odiando un'altra persona per il colore della sua pelle, delle sue origini o della sua religione". Il tweet ha superato il precedente record di Ariana Grande all'indomani dell'attentato a Manchester a maggio.

15:06Migranti: Gentiloni scrive a Juncker,Italia non si risparmia

(ANSA) - BRUXELLES, 16 AGO - "L'Italia non sta risparmiando energie per rispondere, con una mobilitazione nazionale, alle sfide" dei flussi migratori. Così il premier Paolo Gentiloni nella lettera di risposta a quella del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker del 25 luglio, di cui l'ANSA ha preso visione. Il premier chiede un maggiore sforzo europeo. "L'azione del nostro Paese coniuga determinazione nel salvare vite e accogliere rifugiati, fermezza nel contrasto all'attività dei trafficanti, e sostegno alle autorità libiche nel quadro dell'impegno della Comunità internazionale per la stabilizzazione della Libia". "Apprezziamo la determinazione della Commissione europea ad essere al fianco dell'Italia e a mantenere un dialogo costante con le autorità italiane", ha aggiunto il presidente del Consiglio, aggiungendo però che "è necessario, come voi stessi sottolineate, un maggior sforzo europeo per affrontare il fenomeno migratorio che ha una dimensione strutturale e riguarda l'intera Unione europea".

14:58Migranti: l’Austria invia 70 militari al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - L'Austria mette in campo 70 militari che coadiuveranno la polizia nei controlli, anche sull'immigrazione, in prossimità del confine del Brennero. Lo ha annunciato il comandante militare territoriale Herbert Bauer. "Ciò non significa - ha spiegato il capo della polizia locale Helmut Tomac - che al Brennero saranno messi in azione i panzer". I responsabili civile e militare hanno detto che la situazione al Brennero al momento è stabile ma che nel mese di luglio è stato registrato un notevole aumento dei clandestini trovati a bordo di treni merci. La collaborazione dei militari - è stato detto - è volta ad accrescere l'intensità e la qualità dei controlli. Come è stato spiegato in una conferenza stampa a Innsbruck, poiché al Brennero gli accordi di Schengen sono in corso di validità, rimane soltanto la possibilità di controlli a ridosso delle frontiere. Come ha detto Tomac, "si tratta non soltanto di prevenire l'immigrazione illegale, ma anche di garantire in prima linea la vita delle persone".

14:58Calcio: Montella, Shkendija organizzato ma dipende da noi

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - ''Lo Shkendija è una squadra molto europea, organizzata ed imprevedibile davanti. Ha più gare di noi nelle gambe ma il risultato dipende solo da noi''. Vincenzo Montella, durante la conferenza stampa di vigilia della gara di andata dei playoff di Europa League, non nasconde che il suo Milan è favorito, sottolineando come avrebbe preferito ''non essere costretti all'inversione del campo''. ''Abbiamo un ciclo di quattro partite in dieci giorni molto importante - aggiunge Montella - sebbene la stagione sia solo all'inizio. Sarà fondamentale non sbagliare atteggiamento''.

14:4315enne esclusa da gara: Zaia, la facciano cantare e basta

(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - "Fatela cantare e basta, che non si venga a dire adesso che serve lo ius soli per questo caso". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, tende a spegnere le polemiche sulla vicenda della ragazzina 15enne di genitori africani, nata in Italia, alla quale gli organizzatori di un concorso canoro a Verona hanno negato l'iscrizione alla gara perchè "non italiana". "Abbiano ben altri problemi - ha commentato Zaia - che star qui a vietare ad una ragazzina di cantare in un concorso. Si faccia questo atto e si eviti di aprire un'altra polemica, magari con qualcuno che ci venga a dire che per risolvere questi problemi ci vuole lo ius soli". "Lo ius soli - ha ricordaro Zaia - mi vede contrario, perchè il buon senso deve risolvere problemi come questi senza fare delle leggi. Si tratta semplicemente di dare un segnale di civiltà; non si arrivi a dire che serve lo ius soli. Fatela cantare e sia finita qui".