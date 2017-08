Ultima ora

17:57Calcio: Skriniar, per Inter obiettivo Champions

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Abbiamo fatto delle buone prestazioni durante la preparazione, ma il campionato è un'altra cosa e ora dobbiamo solo concentrarci per la sfida contro la Fiorentina. Dobbiamo vincere, per noi è importante cominciare il campionato con una buona prestazione". Si presenta così Milan Skriniar, il difensore slovacco dell'Inter, in un'intervista a 'Premium Sport dove dice che "c'è voglia di riscatto. L'Inter deve giocare la Champions tutti gli anni e in questa stagione dobbiamo rientrarci. Abbiamo una buona squadra - spiega l'ex sampdoriano - con buoni giocatori e contro chiunque, non solo in Italia, dobbiamo giocarcela alla pari". Due parole anche su Schick, suo compagno in blucerchiato che potrebbe presto raggiungerlo a Milano: "L'ho sentito, mi ha detto che sta bene: non sa ancora dove andrà a giocare, ma ci sono tante squadre su di lui perché è un grande. Diventerà un top player, fa la differenza".

17:5734enne muore in hotel di Rimini, procura apre fascicolo

(ANSA) - RIMINI, 16 AGO - La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di un 34enne di Lecco, deceduto la mattina di Ferragosto mentre era in vacanza a Rimini con la fidanzata. Il pm Davide Ercolani ha dato l'incarico per l'autopsia. A chiamare i soccorsi, ieri intorno alle 9, la fidanzata del 34enne che si è svegliata con accanto lui agonizzate nell'hotel di Miramare dove avevano preso alloggio. La ragazza ha visto che il compagno respirava appena. È intervenuta subito un'ambulanza del 118 e il personale ha sottoposto a massaggio cardiaco il 34enne per oltre 25 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Sono stati chiamati anche i carabinieri. Da una prima ispezione sul corpo non vi sono tracce di violenze e non si sospetta neanche l'uso di droghe. La ragazza ha però raccontato che la sera prima, il 14, il giovane aveva accusato mal di stomaco, nausea e vomito e si era rivolto alla Guardia Medica di Rimini. Dopo essere stato visitato dal medico di turno era tornato in hotel morendo dopo poche ore.(ANSA).

17:57Rapina in casa, anziana legata e imbavagliata

(ANSA) - UDINE, 16 AGO - Una donna di 70 anni è stata legata e imbavagliata da due uomini durante una rapina portata a termine ieri pomeriggio nella casa di un imprenditore a Lignano Sabbiadoro (Udine). La donna, che aiuta la famiglia in alcune faccende domestiche, era sola in casa quando, nel pomeriggio, è stata sorpresa dai due rapinatori che l'hanno legata a una sedia del soggiorno con nastro adesivo e imbavagliata con un indumento trovato in casa per evitare che urlasse. I rapinatori hanno rubato oro, monili e denaro contante per diverse migliaia di euro. La donna è stata soccorsa dopo circa mezz'ora da una vicina di casa che, come d'abitudine, era andata a trovarla. Sotto shock è stata accompagnata in pronto soccorso, dove i medici le hanno curato alcune abrasioni. L'anziana è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro e della compagnia di Latisana (Udine), intervenuti sul posto con il Nucleo operativo e radiomobile.

17:52Calcio: frattura per Dodò, giocatore operato oggi

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Frattura scomposta del radio del braccio destro per l'esterno brasiliano della Sampdoria Dodò Pires che si è infortunato cadendo dopo un contrasto in allenamento ieri sera. A evidenziare la frattura gli accertamenti ai quali si è sottoposto il giocatore dopo essere stato ricoverato presso la clinica Villa Serena. Dodò si è infortunato nel finale dell'allenamento di Ferragosto cadendo sul braccio destro e accusando subito un forte dolore al polso. La frattura è stata prima ridotta in maniera manuale e quindi operata dal dottor Antonio Gian Maria Merello responsabile del Centro di Chirurgia della mano degli ospedali Galliera di Genova.

17:49Finti contratti lavoro per soggiorno, cinque denunce

(ANSA) - UDINE, 16 AGO - Cinque cittadini kosovari, due titolari di imprese con sede apparente a Treviso, una con cessata attività e l'altra inattiva, e altri tre connazionali, sono stati denunciati dalla Polizia per aver sottoscritto, nelle qualità di datori di lavoro e lavoratori, falsi contratti di assunzione per il rinnovo del permesso di soggiorno o per il ricongiungimento familiare. Il caso è emerso durante controlli eseguiti dall'Ufficio immigrazione e dalla Squadra mobile della Questura di Udine sulla regolarità della posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Gli accertamenti sono partiti dopo che un uomo di 49 anni aveva presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e una donna di 25 aveva chiesto il ricongiungimento familiare per il marito. Le indagini hanno consentito di accertare che le due aziende, entrambe con sede nello stesso stabile di Treviso di cui non avevano più la disponibilità già da due anni, avrebbero assunto circa 150 dipendenti in tre anni.

17:46Kenya: Odinga fa ricorso a Corte Suprema

(ANSA) - NAIROBI, 16 AGO - In Kenya l'opposizione ha oggi deciso di sfidare la Commissione elettorale in merito al risultato delle elezioni presidenziali e ha annunciato che farà ricorso alla Corte Suprema, invitando la popolazione a una campagna di "disobbedienza civile". Raila Odinga, leader dell'opposizione e candidato sconfitto da Uhuru Kenyatta, ha dichiarato oggi ai giornalisti che non accetterà tranquillamente il "massacro della democrazia". Subito dopo l'inizio dello spoglio dei voti aveva denunciato brogli, parlando di "voto farsa". La settimana scorsa aveva dichiarato che non avrebbe presentato ricorso alla Corte Suprema come nel 2013 quando, sconfitto sempre da Kenyatta, aveva presentato analogo ricorso che però aveva avuto esito negativo. Sempre oggi gli osservatori dell'Unione Europea hanno chiesto al governo di rendere noti al più presto tutti i risultati definitivi delle contrastate elezioni presidenziali dello scorso 8 agosto.

17:45Niccolò Ciatti, Alfano a Madrid, punire i responsabili

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Angelino Alfano ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo spagnolo Alfonso Dastis per sensibilizzarlo in merito alla tragedia di Niccolò Ciatti. "L'Italia è profondamente addolorata e sgomenta per quello che è accaduto a Lloret de Mar", ha detto Alfano. Nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura spagnola, Alfano ha chiesto a Dastis di fare il possibile perché tutti i responsabili del delitto siano presto giudicati e condannati: "La scarcerazione di due dei tre ceceni inizialmente arrestati ha suscitato perplessità e inquietudine nell'opinione pubblica italiana".