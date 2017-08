Ultima ora

18:32Scontro frontale nel Barese, due morti e un ferito

(ANSA) - MOLA DI BARI (BARI), 16 AGO - Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 117 che collega Mola di Bari a Noicattaro, nel Barese. Stando alle prime notizie, per cause da accertare ci sarebbe stato uno scontro frontale tra una Ford Focus e un mezzo pesante che trasportava liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno eseguendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, vigili del fuoco e personale del 118. Con questo incidente, sale a sette il numero delle persone morte sulla strada in due giorni in territorio barese. Dopo i tre morti carbonizzati nel tamponamento avvenuto la notte tra il 14 e il 15 agosto a Trani, la notte scorsa sempre a Trani, aveva perso la vita lo chef campano Raffaele Casale, finito con la sua moto contro un palo. Stamani un 81enne, sulla ss16 Adriatica, all'altezza dell'uscita per Molfetta (Bari), era morto tamponato da un mezzo pesante dopo aver perso il controllo della propria auto.

18:26Libia: Haftar, ‘no a colonizzazione’

(ANSA) - MOSCA, 16 AGO - Il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, critica la presenza di navi italiane nel Mediterraneo per frenare il flusso di migranti dalla Libia. Gli europei - ha dichiarato Haftar in un'intervista alla tv filo-Cremlino Russia Today - "hanno eretto una sorta di barriera al limite delle acque territoriali per far tornare tutti i migranti indietro sulle coste libiche. E' un approccio assolutamente sbagliato, un approccio molto strano", ha affermato il generale. "Loro - ha poi aggiunto - vogliono raccogliere tutti i migranti sulla costa libica. E' una migrazione, non dovrebbe essere trasformata in una colonizzazione".

18:21Basket: nasce la nuova EA7, tutti al lavoro con Pianigiani

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Profilo basso, nessun proclama e tanto sudore. Con questa ricetta scatta domani la stagione dell'EA7 Milano dopo la rivoluzione estiva: via Repesa e dentro Pianigiani per riportare un'etica del lavoro vincente al Forum; via tanti stranieri dal nome altisonante (Simon, Hickman, Raduljica) per far posto a giocatori più funzionali al progetto dell'ex ct della Nazionale. Domani primo allenamento al Forum, rigorosamente a porte chiuse, nonostante una parte consistente del roster non sia a disposizione: assenti giustificati Mantas Kalnietis, Andrea Cinciarini, Dairis Bertans, Awudu Abass e Davide Pascolo perché impegnati con le Nazionali in vista degli Europei; non ci sarà neppure Bruno Cerella, a cui la società 27 volte campione d'Italia, ha dato qualche giorno di vacanza supplementare; una settimana di ferie è stata concessa anche a Jordan Theodore, reduce dagli impegni con la Macedonia; discorso diverso per Young, alle prese con la rieducazione dopo il doppio intervento alla caviglia e al ginocchio.

18:20Incidenti montagna: scalatore francese disperso su M.Bianco

(ANSA) - AOSTA, 16 AGO - Un alpinista francese, di 46 anni, risulta disperso nel massiccio del Monte Bianco. E' partito la mattina di Ferragosto dal fondo valle per raggiungere la vetta in giornata lungo la via normale sul versante francese che passa dal rifugio del Gouter. L'allarme è scattato ieri sera per "mancato rientro". Le ricerche sono condotte dal Peloton d'haute montagne di Chamonix, che ha effettuato alcuni sorvoli con l'elicottero senza trovare traccia dello scalatore. (ANSA).

17:57Calcio: Skriniar, per Inter obiettivo Champions

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Abbiamo fatto delle buone prestazioni durante la preparazione, ma il campionato è un'altra cosa e ora dobbiamo solo concentrarci per la sfida contro la Fiorentina. Dobbiamo vincere, per noi è importante cominciare il campionato con una buona prestazione". Si presenta così Milan Skriniar, il difensore slovacco dell'Inter, in un'intervista a 'Premium Sport dove dice che "c'è voglia di riscatto. L'Inter deve giocare la Champions tutti gli anni e in questa stagione dobbiamo rientrarci. Abbiamo una buona squadra - spiega l'ex sampdoriano - con buoni giocatori e contro chiunque, non solo in Italia, dobbiamo giocarcela alla pari". Due parole anche su Schick, suo compagno in blucerchiato che potrebbe presto raggiungerlo a Milano: "L'ho sentito, mi ha detto che sta bene: non sa ancora dove andrà a giocare, ma ci sono tante squadre su di lui perché è un grande. Diventerà un top player, fa la differenza".

17:5734enne muore in hotel di Rimini, procura apre fascicolo

(ANSA) - RIMINI, 16 AGO - La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di un 34enne di Lecco, deceduto la mattina di Ferragosto mentre era in vacanza a Rimini con la fidanzata. Il pm Davide Ercolani ha dato l'incarico per l'autopsia. A chiamare i soccorsi, ieri intorno alle 9, la fidanzata del 34enne che si è svegliata con accanto lui agonizzate nell'hotel di Miramare dove avevano preso alloggio. La ragazza ha visto che il compagno respirava appena. È intervenuta subito un'ambulanza del 118 e il personale ha sottoposto a massaggio cardiaco il 34enne per oltre 25 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Sono stati chiamati anche i carabinieri. Da una prima ispezione sul corpo non vi sono tracce di violenze e non si sospetta neanche l'uso di droghe. La ragazza ha però raccontato che la sera prima, il 14, il giovane aveva accusato mal di stomaco, nausea e vomito e si era rivolto alla Guardia Medica di Rimini. Dopo essere stato visitato dal medico di turno era tornato in hotel morendo dopo poche ore.(ANSA).

17:57Rapina in casa, anziana legata e imbavagliata

(ANSA) - UDINE, 16 AGO - Una donna di 70 anni è stata legata e imbavagliata da due uomini durante una rapina portata a termine ieri pomeriggio nella casa di un imprenditore a Lignano Sabbiadoro (Udine). La donna, che aiuta la famiglia in alcune faccende domestiche, era sola in casa quando, nel pomeriggio, è stata sorpresa dai due rapinatori che l'hanno legata a una sedia del soggiorno con nastro adesivo e imbavagliata con un indumento trovato in casa per evitare che urlasse. I rapinatori hanno rubato oro, monili e denaro contante per diverse migliaia di euro. La donna è stata soccorsa dopo circa mezz'ora da una vicina di casa che, come d'abitudine, era andata a trovarla. Sotto shock è stata accompagnata in pronto soccorso, dove i medici le hanno curato alcune abrasioni. L'anziana è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro e della compagnia di Latisana (Udine), intervenuti sul posto con il Nucleo operativo e radiomobile.